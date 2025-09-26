Crimen y Justicia

Exclusivo: la foto del supuesto cómplice de “Pequeño J”, intensamente buscado por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara

A diferencia del presunto líder de la organización, “Tati” está identificado y tiene orden de captura. Ya van dos días que intentan encontrarlo, sin suerte

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar

Hace 72 horas, los habitantes de la 1-11-14, la Zavaleta y la 21-24, viven con terror. ¿La causa? La aparición de los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cruelmente mutilados por narcos, en una casa de Florencio Varela. Los investigadores apuntaron a los barrios de la zona sur de la Ciudad, aunque hay operativos simultáneos en el conurbano con el fin de hallar al líder de una presunta organización criminal detrás de los narcofemicidios.

Se trata de “Julito”, “Pequeño J” o “Pequeño Jota”. Un fantasma para los policías que conocen los dominios de los narcos el territorio porteño. No tienen su DNI y, hasta el momento, no hay expedientes que lo mencionen. Creen que tiene 23 años, es peruano y lo buscan con los apellidos de Noguera, Valverde y ahora también Montana. Lo señalan como el autor intelectual del secuestro, torturas y mutilaciones de las tres jóvenes para enviar un mensaje para disciplinar al resto del grupo.

Brenad, Morena y Lara
Brenad, Morena y Lara

En cambio, la causa, ahora en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, cuenta con la identidad de Matías Agustín Ozorio, argentino, de 28 años. Es catalogado como deudor irrecuperable por el Banco Central.

A él también lo buscan intensamente en los procedimientos realizados desde este miércoles, en el que la DDI de La Matanza habría dado con el supuesto “aguantadero” de la banda de la que no tienen precisiones. Las fuentes mencionaron al clan cabral, como uno de los posibles ejecutores. Ozorio sería, al menos, cómplice o miembro de la estructura aún no determinada, con influencia en Florencio Varela.

Fuentes cercanas al barrio indicaron a Infobae, que Ozorio tiene domicilio en la 21-24, pero se mueve igualmente por la Zavaleta y la 1-11-14. Tiene como antecedente una prevención. Al igual que las cuatro personas que fueron indagadas por los femicidios y el supuesto líder, su nombre tampoco figura en los archivos judiciales del narcotráfico.

Aunque se habla de narcos peruanos, existe la posibilidad de que sea un grupo conformado por argentinos muy jóvenes, con raíces en Perú. “Los nuevos líderes, la nueva generación de narcos, son hijos de los jefes anteriores de nacionalidad peruana que, con su familia establecida en estos barrios, nacieron en Argentina”, señalaron a este medio.

Este jueves, la causa pasó de manos, luego de que Daniela Iara Ibarra, Celeste Magalí González Guerrero, Maximiliano Andrés Parra (el único de nacionalidad peruana) y Miguel Ángel Villanueva Silva se negaran a declarar.

Tras las indagatorias, el fiscal Gastón Duplaá le pasó las actuaciones a Adrián Arribas, quien recibió este viernes el expediente para estudiar en detalle, mientras los policías a cargo de la investigación iban detrás de nuevas pistas.

Temas Relacionados

Brenda del CastilloLara GutiérrezMorena VerdiLa MatanzaLa TabladaNarcotráficoFlorencio Varelaúltimas noticias

Últimas Noticias

Investigan posteos en la cuenta oficial de X de la Policía Federal que promocionan la venta de criptomonedas

La fuerza de seguridad indicó que se trató de “un ataque informático internacional”. El control de la red social se recuperó rápidamente

Investigan posteos en la cuenta

Simulaban embarazos en sus visitas al penal de Bouwer para evitar controles e ingresar elementos prohibidos: fueron detenidas

Ocurrió en Córdoba. El grupo también estaba integrado por hombres que fingían enfermedades oncológicas para no pasar por el scanner. Ingresaban teléfonos y plata, entre otras cosas

Simulaban embarazos en sus visitas

Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

El procedimiento fue el martes a la noche en Zabaleta. Estuvo a cargo de la Policía Bonaerense y la fuerza porteña supervisó el operativo

Así fue el allanamiento en

El impresionante arsenal que le descubrieron a un jubilado al que fueron a allanar por golpear a su mujer

Ocurrió en Villa Lugano. Tenía granadas, rifles, escopetas, pistolones y varias municiones

El impresionante arsenal que le

Triple femicidio en Florencio Varela: Espert responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof y habló de intendentes cómplices

“La decisión política de la provincia de Buenos Aires, de no combatir la inseguridad, es central a la hora de explicar esto”, señaló el candidato a diputado por LLA

Triple femicidio en Florencio Varela:
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Se puede tomar café durante

¿Se puede tomar café durante el embarazo?, qué dicen los expertos

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Los Azules en San Juan: cuál es la inversión prevista

Elecciones Santiago del Estero 2025: qué se vota el 26 de octubre

Maturano rechazó la conciliación obligatoria y justificó la reducción de velocidad en los trenes: “Cuidamos la vida de la gente”

Cirujanos con visión de rayos X: el desarrollo de bioingenieros argentinos que lleva la realidad aumentada al quirófano

INFOBAE AMÉRICA
Brecha salarial: los hombres cobran

Brecha salarial: los hombres cobran un 27% más que las mujeres en Uruguay

“¿Quién asesinó estadounidenses y europeos a sangre fría?“: los mapas y el ”multiple choice” de Netanyahu en la ONU

Subastan una icónica foto de David Bowie por una cifra millonaria

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

TELESHOW
Un abrazo que tendrá que

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”