Cayó un hombre que amenazó y hostigó a una compañera de trabajo durante meses

El acusado quedó detenido en el penal de Batán

Un hombre fue detenido días atrás en Mar del Plata tras ser acusado de amenazar, y hostigar a una compañera de trabajo, quien lo había denunciado por varios hechos violentos en la Comisaría de Mujer. Entre los ataques, la víctima mencionó el incendio de un automóvil, pintadas intimidatorias en el domicilio, y varios disparos contra la vivienda.

La aprehensión del hombre identificado por sus iniciales como R. P., estuvo a cargo del área de Resolución Temprana de Conflictos Penales, en una investigación en la que intervinieron el fiscal Paulo Cubas y personal del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI). Durante el procedimiento se realizó un allanamiento, autorizado por la jueza de Garantías, Rosa Frende, donde fueron secuestrados una escopeta y un revólver calibre .38.

Luego de haber sido trasladado a los tribunales de la ciudad, se negó a declarar por lo que quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán. Por su parte, la defensa hizo una petición para que lo dejaran en libertad. “Este lunes se presentó un abogado particular para tener acceso al expediente, pero por el momento no ha realizado otras peticiones”, señaló el sitio 0223. Ahora resta que la Justicia de Garantías resuelva la solicitud de excarcelación.

Las pintadas que encontró la víctima en su casa (Foto: La Capital de Mar del Plata)

Según relató el portal La Capital de Mar del Plata, los hechos comenzaron en 2024, cuando la víctima, una auxiliar que trabajaba en una escuela técnica, comenzó a vivir situaciones de hostigamiento por parte de su compañero de trabajo. Todo habría sido consecuencia de la continuidad en el puesto, habiendo obtenido ya su jubilación. La mujer denunció ante directivos y autoridades seguir sufriendo amenazas, lo cual escaló al año siguiente debido a mensajes intimidatorios y ser descalificada ante colegas por parte del acusado. “Le molestaba mi situación económica, porque yo estaba jubilada y seguía trabajando, por lo que me decía estafadora”, contó la mujer al mismo medio local, y agregó: “Era un ninguneo constante hacia mi persona, trató siempre de bajar mi autoestima y que mis compañeros dudaran de mí”. En aquel momento solicitó una licencia psiquiátrica.

En la noche del pasado 22 de junio, la víctima se encontraba junto a su hijo en su domicilio de Punta Mogotes, cuando ambos escucharon que los vecinos le golpeaban la puerta para advertirles de un incendio. Al salir, encontraron el automóvil del joven envuelto en llamas y, en una de las paredes exteriores, la amenaza escrita: “Estás muerta A. P.”. Uno de los residentes del lugar aportó los registros de las cámaras de seguridad en los que se observaba a un hombre corriendo con un bidón blanco, al que la denunciante pudo identificar como su compañero de trabajo.

El sospechoso también incendió el auto del hijo de la vícima (Foto: La Capital de Mar del Plata)

Los ataques no cesaron y en agosto la vivienda de A. P. fue blanco de varios disparos, también en horas de la noche. Las autoridades hallaron dos vainas en la escena y otra pintada amenazante. La mayoría de los eventos quedaron registrados en grabaciones de las cámaras de la zona. En aquella oportunidad, las imágenes mostraban a un hombre que se acercaba a la casa, se agachaba detrás de un muro y saltaba al patio. Las pericias ubicaron al ahora detenido en las inmediaciones del domicilio en los momentos en que se registraron las amenazas.

R. P. quedó imputado por amenazas, daño y tenencia de armas, y la fiscalía ordenó que se mantenga privado de su libertad mientras avanzan en el análisis de su celular y las pericias balísticas de las armas incautadas. Por su parte, el abogado de la víctima, Bernardo Palumbo, relató que la mujer teme por su integridad y la de su hijo. “No se trata solo de amenazas verbales, sino de acciones concretas que pusieron en riesgo la vida de mi clienta”, aseguró tras la última audiencia.