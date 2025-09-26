Crimen y Justicia

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

Carlos Costa fue considerado culpable de homicidio agravado por el vínculo por el TOC N°4 de Quilmes. El futbolista declaró en el juicio y defendió la teoría de la defensa

Agustina Aguilar, la víctima
Agustina Aguilar, la víctima

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes condenó este viernes a prisión perpetua a Carlos Costa, el hermano del jugador de Boca Juniors Ayrton Costa, por el femicidio de Agustina Aguilar.

El fallo fue dictado por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, quienes determinaron que Costa asfixió a la víctima, de 21 años, con quien mantenía una relación de pareja. A su vez, desestimaron la versión de la defensa que intentó instalar la hipótesis de una muerte por sobredosis y atribuyó marcas en el cuerpo de la víctima a convulsiones.

El hermano del futbolista fue condenado por homicidio agravado por violencia de género y por la existencia de vínculo afectivo. Durante la audiencia, el propio Ayrton Costa declaró por videollamada, avalando la teoría defensiva y poniendo en duda la autopsia oficial, aunque el tribunal no encontró suficiente consistencia en esos argumentos.

El juicio se inició el pasado 8 de septiembre y contó con testimonios claves de la familia de Agustina, quienes describieron reiterados episodios de amenazas y maltrato sufridos por la joven.

Ayrton Costa, el jugador de
Ayrton Costa, el jugador de Boca

El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2023 en un departamento ubicado en Sargento Cabral al 700, Bernal. Las pericias indicaron que en el lugar de los hechos había restos de alcohol y estupefacientes, lo cual representaba un incumplimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Carlos Costa, quien había salido bajo libertad condicional apenas diez días antes del crimen, tras una condena previa por siete robos.

Según lo que le dijo Costa a los policías que llegaron a la propiedad el domingo tras la muerte de la joven, ambos habían estado ingiriendo “bebidas alcohólicas y cocaína” y la joven “comenzó a convulsionar”, por lo que él intentó reanimarla haciéndole maniobras de RCP.

A la altura del cuello, el hombre presentaba marcas de rasguños, pero las justificó diciendo que se las produjo cuando intentaba reanimar a la joven.

La autopsia, por su parte, había revelado que la víctima murió de un “paro cardiorrespiratorio no traumático” y los médicos detectaron una “insuficiencia cardíaca aguda y una insuficiencia respiratoria aguda”.

No presentaba lesiones de consideración, solo algunas marca”, había explicado una fuente judicial. Justamente, como detectaron signos de un posible mecanismo de asfixia en el cadáver, la causa mutó a la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”.

El futbolista Ayrton Costa había quedado envuelto en esta causa. Cuando ocurrió el hecho, la Justicia lo investigó por encubrimiento de asesinato.

En ese momento, el padre de la víctima había declarado: “Él y su hermano, Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto con él y su familia. Ellos limpiaron todo, un amigo nuestro entró y vio cómo habían limpiado todo”. Además, aseguró que su hija había denunciado a su pareja desde 2020, cuando llevaba tres años en un penal detenido. “La hostigaba”, aseguró. “Era una pareja altamente tóxica. Tenía denuncias previas de violencia de género en el fuero de familia y penal”.

Con la investigación en curso, Ayrton Costa consiguió los avales legales para ser transferido a mediados de 2024 al Royal Antwerp de Bélgica a cambio de una suma cercana a los 2,5 millones de dólares. Después de militar en el fútbol europeo en el segundo semestre del año pasado, Boca desembolsó cerca de USD 3,5 millones para contratarlo.

