Una pareja discutía, se prendió fuego su casa y ambos están internados en grave estado: investigan las causas del incendio

La pareja fue trasladada primero al hospital de San Pablo y luego derivada al Centro de Salud (GN Noticias)

Un episodio estremecedor sacudió la tarde del miércoles en el barrio La Merced, ubicado en la localidad de San Pablo, al sur de la provincia de Tucumán. Un hombre de 39 años y una mujer de 36 resultaron con quemaduras de gran magnitud tras una violenta discusión que, según las primeras hipótesis, derivó en la utilización intencional de un líquido inflamable. Ambos permanecen internados bajo pronóstico reservado en el hospital Centro de Salud, adonde fueron trasladados en estado crítico.

La secuencia comenzó alrededor de las seis de la tarde, en el interior de la vivienda que compartían. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la pareja habría mantenido una discusión que fue escalando hasta derivar en un desenlace extremo.

En medio del conflicto, por razones que aún son materia de investigación, ambos terminaron envueltos en llamas. Vecinos alertaron a las autoridades y los heridos fueron derivados en primera instancia al hospital de San Pablo. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fueron trasladados a la capital tucumana.

Los reportes médicos iniciales indican que la mujer tiene comprometido aproximadamente el 90% de su superficie corporal, mientras que el hombre presenta quemaduras en el 70% de su cuerpo. Ambos se encuentran en cuidados intensivos, mientras los profesionales de la salud intentan estabilizarlos.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, subrogada por el fiscal Carlos Sale, quien ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). La comisión especializada trabaja en el lugar del hecho, ubicado en el barrio La Merced, con el objetivo de recolectar pruebas y establecer las causas del incendio. Entre las diligencias ordenadas figuran peritajes técnicos y el relevamiento de posibles testimonios que permitan arrojar luz sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, la investigación no descarta ninguna hipótesis. Entre las principales líneas de trabajo, se evalúan tres posibilidades: un intento de homicidio, un acuerdo autodestructivo o un accidente desencadenado en el marco del conflicto doméstico. Según fuentes judiciales citadas por La Gaceta, el uso de un líquido inflamable como detonante del fuego es una de las posibilidades que cobra fuerza, aunque aún se aguardan los resultados de las pericias.

El dramático episodio generó conmoción en la comunidad de San Pablo, donde la pareja residía. A la espera de avances en la causa, la fiscalía continúa recabando información para determinar responsabilidades y definir el curso legal del caso.

Irrumpió en la casa de su ex pareja, la atacó y golpeó a un amigo de ella

El hombre detenido en Melchor Romero, por atacar a su expareja en su casa y cuando tenía restricción de acercamiento por antecedentes violentos (0221)

Una noche de tensión sacudió a Melchor Romero cuando un joven de 23 años irrumpió en la vivienda de su ex pareja, de 36 años. El agresor ingresó a la fuerza, atacó a la mujer y a un amigo que la acompañaba y abandonó el lugar antes de ser detenido horas más tarde por la Policía.

El incidente tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de 516 entre 159 y 160. La víctima se encontraba reunida con familiares y amigos cuando, alrededor de la medianoche, su ex pareja llegó al lugar y rompió la puerta de ingreso para acceder a la propiedad. Según describieron testigos, el atacante comenzó a lanzar amenazas de muerte hacia todos los presentes.

De acuerdo con la información aportada por la investigación policial, el joven golpeó con puños y patadas a uno de los invitados. La acción violenta provocó que su ex pareja intentara defender a la víctima del primer ataque, pero ella también resultó agredida y sufrió diversas lesiones.

Tras esto, los testigos dieron aviso a las autoridades. Las víctimas recibieron atención médica en la misma vivienda poco después de la agresión. El personal sanitario constató que ambos presentaban lesiones leves.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dictó la orden de detención del sospechoso, imputado por varios delitos. La búsqueda incluyó tareas de observación en la zona de 166 y 526, en las inmediaciones del domicilio donde se presumía que el joven podía refugiarse.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 asumió la intervención en la causa penal, que fue caratulada como “lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de género, desobediencia, daño y amenazas”. Este encuadre considera la existencia de una medida de restricción dictada con anterioridad y el contexto particular del ataque.

De esta manera, el joven será indagado formalmente en las próximas horas. Mientras tanto, el detenido permanece bajo resguardo policial.