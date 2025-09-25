Crimen y Justicia

Una pareja discutía, se prendió fuego su casa y ambos están internados en grave estado: investigan las causas del incendio

El hecho dejó a la mujer con el 90 y el hombre con 70 por ciento de su superficie corporal comprometida tras una pelea en una casa de la localidad tucumana de San Pablo

Guardar
La pareja fue trasladada primero
La pareja fue trasladada primero al hospital de San Pablo y luego derivada al Centro de Salud (GN Noticias)

Un episodio estremecedor sacudió la tarde del miércoles en el barrio La Merced, ubicado en la localidad de San Pablo, al sur de la provincia de Tucumán. Un hombre de 39 años y una mujer de 36 resultaron con quemaduras de gran magnitud tras una violenta discusión que, según las primeras hipótesis, derivó en la utilización intencional de un líquido inflamable. Ambos permanecen internados bajo pronóstico reservado en el hospital Centro de Salud, adonde fueron trasladados en estado crítico.

La secuencia comenzó alrededor de las seis de la tarde, en el interior de la vivienda que compartían. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la pareja habría mantenido una discusión que fue escalando hasta derivar en un desenlace extremo.

En medio del conflicto, por razones que aún son materia de investigación, ambos terminaron envueltos en llamas. Vecinos alertaron a las autoridades y los heridos fueron derivados en primera instancia al hospital de San Pablo. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fueron trasladados a la capital tucumana.

Los reportes médicos iniciales indican que la mujer tiene comprometido aproximadamente el 90% de su superficie corporal, mientras que el hombre presenta quemaduras en el 70% de su cuerpo. Ambos se encuentran en cuidados intensivos, mientras los profesionales de la salud intentan estabilizarlos.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, subrogada por el fiscal Carlos Sale, quien ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). La comisión especializada trabaja en el lugar del hecho, ubicado en el barrio La Merced, con el objetivo de recolectar pruebas y establecer las causas del incendio. Entre las diligencias ordenadas figuran peritajes técnicos y el relevamiento de posibles testimonios que permitan arrojar luz sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, la investigación no descarta ninguna hipótesis. Entre las principales líneas de trabajo, se evalúan tres posibilidades: un intento de homicidio, un acuerdo autodestructivo o un accidente desencadenado en el marco del conflicto doméstico. Según fuentes judiciales citadas por La Gaceta, el uso de un líquido inflamable como detonante del fuego es una de las posibilidades que cobra fuerza, aunque aún se aguardan los resultados de las pericias.

El dramático episodio generó conmoción en la comunidad de San Pablo, donde la pareja residía. A la espera de avances en la causa, la fiscalía continúa recabando información para determinar responsabilidades y definir el curso legal del caso.

Irrumpió en la casa de su ex pareja, la atacó y golpeó a un amigo de ella

El hombre detenido en Melchor
El hombre detenido en Melchor Romero, por atacar a su expareja en su casa y cuando tenía restricción de acercamiento por antecedentes violentos (0221)

Una noche de tensión sacudió a Melchor Romero cuando un joven de 23 años irrumpió en la vivienda de su ex pareja, de 36 años. El agresor ingresó a la fuerza, atacó a la mujer y a un amigo que la acompañaba y abandonó el lugar antes de ser detenido horas más tarde por la Policía.

El incidente tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de 516 entre 159 y 160. La víctima se encontraba reunida con familiares y amigos cuando, alrededor de la medianoche, su ex pareja llegó al lugar y rompió la puerta de ingreso para acceder a la propiedad. Según describieron testigos, el atacante comenzó a lanzar amenazas de muerte hacia todos los presentes.

De acuerdo con la información aportada por la investigación policial, el joven golpeó con puños y patadas a uno de los invitados. La acción violenta provocó que su ex pareja intentara defender a la víctima del primer ataque, pero ella también resultó agredida y sufrió diversas lesiones.

Tras esto, los testigos dieron aviso a las autoridades. Las víctimas recibieron atención médica en la misma vivienda poco después de la agresión. El personal sanitario constató que ambos presentaban lesiones leves.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dictó la orden de detención del sospechoso, imputado por varios delitos. La búsqueda incluyó tareas de observación en la zona de 166 y 526, en las inmediaciones del domicilio donde se presumía que el joven podía refugiarse.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 asumió la intervención en la causa penal, que fue caratulada como “lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de género, desobediencia, daño y amenazas”. Este encuadre considera la existencia de una medida de restricción dictada con anterioridad y el contexto particular del ataque.

De esta manera, el joven será indagado formalmente en las próximas horas. Mientras tanto, el detenido permanece bajo resguardo policial.

Temas Relacionados

TucumánSan PabloPeleasViolencia de géneroÚltimas noticias

Últimas Noticias

La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

El expediente pasó a manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. Nuevo impulso para la investigación

La causa para esclarecer el

Cayó una banda acusada por 12 entraderas en La Plata: el arsenal hallado en el aguantadero donde planeaban los robos

Los asaltos ocurrieron entre mayo y septiembre. Las autoridades detuvieron a cinco sospechosos y encontraron varios autos robados

Cayó una banda acusada por

Triple crimen narco en Florencio Varela: la cronología del caso y cómo avanza la investigación

La causa comenzó con una denuncia por la desaparición de tres chicas y dio un giro inesperado por el hallazgo de los cadáveres descuartizados. Los detalles

Triple crimen narco en Florencio

“La justicia tiene que ser para las tres”: así fue la despedida de la familia de las víctimas del triple crimen

En dos velatorios simultáneos, los allegados de Lara Morena Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo realizan el último adiós a las jóvenes que fueron asesinadas en Florencio Varela

“La justicia tiene que ser

Los mensajes que la jueza Makintach le mandó a una testigo luego de que declarara en su contra

La magistrada le pidió explicaciones a su esteticista después de que la mujer aportara su testimonio a la causa penal que la investiga. Burlando advirtió hostigamientos y adelantó que pedirá su detención

Los mensajes que la jueza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: avistaron a dos ejemplares

Video: avistaron a dos ejemplares de yaguarundí en una zona rural de Mendoza después de cuatro años

“Descenso sobrerrepresentado”: la UCA cuestionó el dato de baja de inflación que informó el Indec

La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

Cayó una banda acusada por 12 entraderas en La Plata: el arsenal hallado en el aguantadero donde planeaban los robos

Triple crimen narco en Florencio Varela: la cronología del caso y cómo avanza la investigación

INFOBAE AMÉRICA
Mientras Alemania busca duplicar su

Mientras Alemania busca duplicar su presupuesto en Defensa, una empresa lanzó su nuevo dron autónomo “CA-1 Europa”

La Justicia de Bolivia ordenó el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, ex zar antidrogas del gobierno de Evo Morales

Colin Farrell deslumbra en San Sebastián con su personaje de un ludópata perdido en Macao

China y Cuba profundizan su acercamiento: Beijing donó grupos electrógenos para paliar la crisis energética de la isla

La Casa Blanca adelantó que habrá despidos masivos si no hay acuerdo en el Congreso y cierra el Gobierno

TELESHOW
Charly García, ganador del Konex

Charly García, ganador del Konex de Brillante 2025 a la música popular argentina

Con Maxi López en Argentina, su esposa embarazada dio a entender desde Suiza que la hija de ambos sufrió una caída: “Mi princesita”

Marcelo Tinelli habló tras la ruptura con Milett Figueroa: “Estoy triste porque fueron dos años hermosos”

La emoción de Lizy Tagliani al ser elegida madrina en la boda de Coco Sily: “Me encanta festejar el amor”

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “No presentó fiebre”