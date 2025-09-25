Crimen y Justicia

“La justicia tiene que ser para las tres”: así fue la despedida de la familia de las víctimas del triple crimen

En dos velatorios simultáneos, los allegados de Lara Morena Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo realizan el último adiós a las jóvenes que fueron asesinadas en Florencio Varela

El velatorio se convierte en
El velatorio se convierte en un espacio de duelo y reclamo por justicia para las jóvenes víctimas (RS Fotos)

Los familiares y allegados de Lara Morena Gutiérrez -de 15 años-, Morena Verdi y Brenda del Castillo -ambas de 20- se reunieron en La Matanza para despedir a las jóvenes víctimas del triple crimen ocurrido en Florencio Varela. El velatorio se transformó en un espacio de duelo y reclamo.

La familia de Brenda y
La familia de Brenda y Morena despidieron a ambas juntas (RS Fotos)

En dos ceremonias diferentes, por un lado, la familia de las primas Morena y Brenda decidieron realizar una despedida unificada en la zona de San Justo. Allí se vio una importante cantidad de familiares y amigos.

Según pudo saber Infobae, el último adiós comenzó a las 14 y se extenderá hasta las 18.

El dolor de la familia
El dolor de la familia de las víctimas (RS Fotos)

Por otro lado, en el velatorio de Lara estuvo Karen, la tía, quien contó ante la prensa algunos recuerdos y sentimientos en torno a su sobrina. Karen, en diálogo con un móvil de Crónica que se acercó al lugar, dijo: “Le gustaban las rosas (las flores favoritas de Lara). Yo te voy a hablar de una Lara chiquita, no de este 2025. Era chiquita y se fue yendo chiquita”.

La mamá de una de
La mamá de una de las chicas que fue asesinada (RS Fotos)

Karen detalló que su sobrina solía pasar tiempo en su casa, donde las reuniones en torno a textos religiosos eran frecuentes. “Justamente el jueves la volví a ver después de dos años, a las 16.30 de la tarde, la abracé. Me gustaba abrazarla y decirle que la amaba. Ella me decía: ‘Karen a vos te gusta decirme que me amas y a mí me gusta’. Yo le dije: ‘Vamos a orar’ y oramos. Le pedí que vuelva a la Iglesia y dijo que iba a volver… y ya no va a volver”, detalló sobre la última vez que la vio.

Habló Karen, tía de Lara, en el velatorio de la víctima

Durante su testimonio, la tía también manifestó su preocupación por los comentarios negativos que circularon en torno a la memoria de Lara, advirtiendo sobre la carga emocional que representa para la familia escuchar versiones maliciosas.

“No hablen mal. Cuando estés hablando de ella siempre te vas a cruzar un familiar. Ya es suficiente con todo lo que pasó, ¿cómo puede ser que la gente hable con tanta maldad? Es horrible cruzarse con todas las cosas que dicen”, sentenció sobre lo que se comenta en redes y el boca a boca de la vida de las víctimas.

Cerca de las 15:20 llegó la madre de Lara, así como el resto de sus hermanos. Cada uno de ellos llevaba un peluche que pertenecían a la víctima.

La familia de Lara pide
La familia de Lara pide respeto ante la difusión de versiones negativas en redes sociales y medios (RS Fotos)

Por otro lado, Antonio, abuelo de Morena y Brenda, brindó declaraciones antes del inicio del velatorio de sus nietas de San Justo. Hizo público su pedido de que la causa se traslade Justicia Federal, basándose en la posible vinculación de los hechos con el narcotráfico. Planteó sus dudas sobre el avance de la investigación y la transparencia de los procedimientos judiciales.

Antonio, abuelo de Morena y
Antonio, abuelo de Morena y Brenda, exige que la causa pase a la Justicia Federal por posibles vínculos con el narcotráfico (RS Fotos)

Hay cosas que no me cierran”, dijo ante los medios y sumó que “tiene que haber gente que caiga”. De manera metafórica, comparó la situación con una cordillera: “Hay una cordillera que tiene una punta, siempre la van a sacar, pero la parte de abajo no, porque hay intereses”.

El abuelo de las jóvenes enfatizó que todas las víctimas comparten la misma condición ante la justicia. “Las tres chicas son víctimas y no hay que hacer diferencias. La justicia tiene que ser para las tres”, sostuvo.

Abrazos y dolor, las postales
Abrazos y dolor, las postales del velatorio de las tres jóvenes asesinadas (RS Fotos)

También destacó la ausencia de autoridades durante el proceso de duelo familiar. Consultado sobre si recibió algún mensaje del intendente o funcionarios bonaerenses, Antonio fue tajante: “No me llamó nadie, los traté de mentiroso y cobarde. No nos engañen, den la cara”.

La familia reiteró el pedido
La familia reiteró el pedido de justicia (RS Fotos)

El abuelo expresó su dolor y la falta de miedo para denunciar lo ocurrido: “Yo no tengo miedo de hablar, yo viví mi vida, pero ellas no. Les sacaron la vida”.

El velatorio se realizará hasta
El velatorio se realizará hasta las 18 (RS Fotos)

Durante el velatorio de las primas, que se realiza desde la tarde, uno de los familiares se comenzó a sentir mal, por lo que tuvieron que llamar a una ambulancia para que médicos lo atiendan. No se dieron a conocer más detalles de lo que sucedió, aunque no sería nada grave.

