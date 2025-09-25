Triple femicidio en Florencio Varela, en vivo: qué se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido este miércoles a la madrugada en una vivienda de Florencio Varela, puso en evidencia la brutalidad de un crimen que, según los primeros resultados de las autopsias, lleva la marca de una organización mafiosa vinculada al narcotráfico.

En este sentido, la investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco.

Por el triple crimen, hasta el momento hay cuatro detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años, y dos hombres, de 25 y 18 años.