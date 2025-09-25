Crimen y Justicia

Triple femicidio en Florencio Varela, en vivo: qué se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Los cuerpos de las tres chicas, que estaban desaparecidas desde el pasado viernes, fueron hallados este miércoles, enterrados en el fondo de una casa de la localidad de Villa Vatteone, al sur del conurbano bonaerense

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido este miércoles a la madrugada en una vivienda de Florencio Varela, puso en evidencia la brutalidad de un crimen que, según los primeros resultados de las autopsias, lleva la marca de una organización mafiosa vinculada al narcotráfico.

En este sentido, la investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco.

Por el triple crimen, hasta el momento hay cuatro detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años, y dos hombres, de 25 y 18 años.

11:09 hsHoy

Comunicado de la diócesis de San Justo tras el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Venadi y Lara Gutiérrez

Comunicado de la diócesis de San Justo tras el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Venadi y Lara Gutiérrez

La diócesis de San Justo expresó su acompañamiento a las familias de Brenda del Castillo, Morena Venadi y Lara Gutiérrez tras el asesinato de las jóvenes. En el comunicado difundido este miércoles, afirmaron que este crimen refleja la violencia que golpea a barrios del conurbano bonaerense.

El texto, que lleva la firma del monseñor Eduardo Horacio García, obispo de San Justo, subraya que quienes integran la Iglesia local ven cómo las mafias vinculadas al narcotráfico, tanto grandes como pequeñas, disputan el control de los barrios. “El sistema nacional del Estado en sus distintos niveles permite este círculo de violencia y destruye una y otra vez a quienes viven al fuego”, señala el documento.

Además, el mensaje apunta contra el Estado nacional, provincial y local, y reclama que “los responsables de la seguridad respondan de verdad y de forma urgente, y que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias”. “Queremos barrios donde nuestros hijos puedan vivir y ser felices, sin tener que pagar tributo a mafias ni a complicidades varias”, agregaron desde la diócesis.

La Iglesia de San Justo dijo confiar en la fe y en el “amor incondicional” para seguir adelante. El comunicado también menciona el acompañamiento a las familias heridas, “uniéndonos hasta que el dolor baje su intensidad y la esperanza se afiance”, y concluye con una invitación a rezar por las víctimas. El documento se publicó el 25 de septiembre de 2025.

09:54 hsHoy
09:54 hsHoy

El triple crimen narco de Florencio Varela fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso dio detalles del hecho y aseguró que el video lo vieron cerca de 45 personas

Javier Alonso por el tripe crimen de Florencio Varela "El crimen se transmitió en vivo por instagram para un grupo cerrado"

El crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela; fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas.

09:54 hsHoy

Triple femicidio en Florencio Varela: el detalle mafioso que revelaron los primeros resultados de las autopsias

Los informes preliminares detallan cuándo se produjeron las muertes de las tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados

Martín Candalaft

Por Bárbara Villar yMartín Candalaft

Se conocieron los primeros detalles de las autopsias de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Esta tarde se conocieron los primeros datos de los informes preliminares de las autopsias realizadas a los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en la madrugada de este miércoles en una casa de Florencio Varela.

