Dictaron prisión preventiva para el influencer que ostentaba lujos y vendía cocaína en Mar del Plata

Un operativo en Mar del Plata expuso un cargamento de cocaína con sello peruano y desbarató la vida de lujos de un influencer de 26 años, acusado de narcotráfico. (Composición: Infobae)

El Juzgado de Garantías de Mar del Plata decidió dictar prisión preventiva para el influencer, conocido como “El Musulmán”, en el marco de una investigación por comercialización de drogas. La medida fue adoptada tras el pedido de la fiscalía de Estupefacientes, por lo que el acusado continuará detenido.

El pasado 3 de septiembre, un operativo encabezado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la ciudad balnearia, llevado a cabo en dos viviendas vinculadas al caso, secuestró un kilo de cocaína con alto grado de pureza, más de $1.300.000 en efectivo, una camioneta Volkswagen Amarok, balanzas digitales, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

El acusado de 26 años, quien presumía lujos y viajes en avión a través de redes sociales, cayó cerca del shopping Los Gallegos, mientras se desplazaba en su vehículo. En el interior del rodado, la Policía también encontró varios envoltorios con cocaína junto con una balanza de precisión en un morral. Además, interceptaron a un comprador en la zona céntrica, incautando los estupefacientes que tenía en su poder. “La cantidad decomisada supera los diez mil envoltorios para comercialización al menudeo”, indicaron fuentes judiciales.

Luego de ser trasladado a los Tribunales de la ciudad, el joven optó por no responder preguntas de la fiscal Daniela Ledesma, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción Temática, quien dirige la causa. La decisión de que permanezca detenido llevó a la defensa a presentar un recurso en el que reclamaron que se excluya del proceso toda la prueba obtenida durante el operativo de principio de mes. Los allanamientos realizados fueron en una vivienda situada en Lebensohn al 6900, en el barrio El Martillo; y la panadería “POP”, ubicada en la intersección de las calles Génova y Brumana, en pleno barrio Pueyrredón. Esta última funcionaba como “pantalla para la circulación de dinero negro”, según las fuentes del caso.

En este sentido, los letrados Pablo Carmona y Juan Francisco Verdi argumentaron que la numeración de ambas viviendas es inequívoca y las fachadas presentan características distintas fácilmente distinguibles, por lo que exigieron que la Justicia declare la invalidez de todo lo actuado y de las pruebas directas e indirectas derivadas, por considerar que la orden judicial no coincidía exactamente con una de las viviendas intervenidas.

Mientras se resuelve este planteo legal, el imputado continuará privado de su libertad en la Unidad Penal N° 44 de Batán, de acuerdo a lo detallado por el portal 0223.

Quién es “El Musulmán”

La investigación policial reveló que el principal investigado presentaba en sus perfiles de YouTube e Instagram servicios de coaching y trading. Transmitía mensajes espirituales, vestido con túnicas y rodeado de símbolos religiosos, acompañado de escenas de lujo con autos de alta gama, estadías en hoteles de Puerto Madero y vuelos privados a Medio Oriente. Su vida en internet mostraba una imagen de éxito financiero y viajes “Las incongruencias entre lo que mostraba y lo que efectivamente podía justificar fueron determinantes”, precisó un vocero del caso.

Las tareas investigativas comenzaron en julio. El seguimiento de las comunicaciones permitió constatar que los contactos para la coordinación de transacciones de droga se hacían a través de WhatsApp y Telegram, organizando entregas de estupefacientes en modalidad delivery, pactando encuentros en distintos puntos de Mar del Plata.

Narcos usan logos y sellos para envíar cocaína a mafias internacionales. (Foto: Infobae Perú/Captura video Latina)

La intervención en el domicilio permitió el secuestro de un “ladrillo” de cocaína sin fraccionar, que llevaba como distintivo el emblema de un “delfín”, una marca utilizada por organizaciones criminales peruanas para identificar la procedencia de la droga y garantizar su alta pureza. Los investigadores señalaron que tanto el dinero hallado como la camioneta y el local comercial son elementos considerados instrumentos directos del circuito de venta.

El desarrollo de la investigación se mantiene pendiente de la resolución sobre el planteo de nulidad presentado por la defensa, aunque por el momento el imputado permanecerá bajo custodia, en prisión preventiva.