Crimen y Justicia

Las imágenes que siguieron los investigadores para hallar los cuerpos descuartizados de las tres chicas buscadas en La Matanza

Son videos de varias cámaras de seguridad, que permitieron el seguimiento de la camioneta blanca a donde se subieron las víctimas. El vehículo apareció quemado y está en un depósito

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

La camioneta que siguieron los investigadores

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres chicas que habían desaparecido en La Matanza, fueron encontradas muertas y descuartizadas este miércoles en una casa ubicada en la zona de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Los cadáveres los hallaron durante un allanamiento en la vivienda, a donde personal de la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense llegó a partir de dos pistas. Una fue el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona. La otra: el análisis de las cámaras que captaron a las jóvenes subiéndose a una camioneta blanca y el trayecto que hizo el vehículo.

La secuencia que siguieron los investigadores comenzó en la rotonda de La Tablada, donde Brenda, Morena y Lara se subieron a una Crevolet Tracker con una patente adulterada. El video de ese momento es la última imagen que hay de ellas con vida.

A través de las cámaras de seguridad del municipio y con la colaboración de la Policía de Ciudad, los detectives a cargo de la investigación lograron determinar que las jóvenes habían cruzado la avenida General Paz.

Más imágenes de las cámaras de seguridad

El camino que reconstruyó el fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, fue de aproximadamente 30 kilómetros: a esa distancia de La Matanza, distrito de la zona oeste del GBA, fueron halladas las tres víctimas. La señal del teléfono de una de ellas fue la clave para determinar que estaban en Florencio Varela, en la zona sur del Conurbano.

Cuando los agentes llegaron al domicilio sospechoso, se encontraron con que adentro había un fuerte olor a lavandina y dos personas que limpiaban el lugar. Allí, se hallaron rastros de sangre.

Poco después, la camioneta rastreada apareció quemada. Durante la mañana del miércoles estuvo en el depósito de la municipalidad de Varela, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Tras las respectivas tareas en la escena, Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, confirmó en diálogo con la prensa que se trataba de las jóvenes. “Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas", dijo el hombre.

El momento en el que las tres chicas desaparecidas en La Matanza suben a una camioneta

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada. La pareja encontrada en el allanamiento, por su parte, se habría encargado de limpiar el lugar.

La hipótesis del caso, según indicaron fuentes policiales a Infobae, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15.

Antonio, el abuelo de las chicas, dijo a los medios: “Ahora lo que sigue es una autopsia y nosotros nos reuniremos para ver qué es lo que hacemos. Ese es el gran drama que estamos atravesando ahora. Ella (su esposa) es una mujer que yo sé que si la descuidamos, capaz hace cualquier cosa”.

