Crimen y Justicia

El novio de Rocío Collado, la docente asesinada en Mendoza, continuará detenido a la espera de nuevas pericias

El abogado de Yamil Yunes, acusado por el femicidio de Rocío Collado en San Rafael, aguarda por unos resultados clave para fundamentar la hipótesis de un brote psicótico derivado del consumo de estupefacientes

Guardar
El imputado, Yamil Yunes, y
El imputado, Yamil Yunes, y la víctima, Rocío Collado

Yamil Yunes, el único detenido por el femicidio de Rocío Collado, en Mendoza, seguirá detenido en la Cárcel de San Felipe, luego de la ratificación de la prisión preventiva que recae sobre él. La defensa, encabezada por Ricardo Tosetto, prepara un pedido de traslado para su cliente, mientras aguarda los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas que podrían incidir en el desarrollo del proceso.

La audiencia, celebrada de manera remota y con la participación de Yunes desde su lugar de detención, concluyó con la confirmación de la medida restrictiva solicitada por la Fiscalía y respaldada por la Querella. El juez Gabriel Ravagnani resolvió mantener la prisión preventiva del imputado, quien enfrenta cargos por el homicidio de su ex pareja.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio Diario Info Ya, el abogado Tosetto no presentó objeciones a la decisión judicial, a la espera de los informes periciales que, según su estrategia, podrían fundamentar la hipótesis de un brote psicótico derivado del consumo de estupefacientes. En los próximos días, la defensa planea presentar un habeas corpus para solicitar el traslado de Yunes al Complejo IV en San Rafael, donde estuvo alojado previamente.

La cronología del femicidio

Rocío Maricel Collado fue hallada
Rocío Maricel Collado fue hallada sin vida dentro de una camioneta abandonada en San Rafael, Mendoza

Entre la noche del lunes 25 y la madrugada del martes 26 de agosto, Rocío Collado salió de su casa a bordo de una Fiat Fiorino blanca y perdió todo contacto con su entorno.

Sus allegados, al notar que no respondía a los mensajes ni llamadas, realizaron la denuncia por averiguación de paradero, lo que activó el protocolo de búsqueda de personas.

Desde entonces, policías recorrieron domicilios y zonas clave en la ciudad, mientras también se buscaba el vehículo. Así, llegaron al domicilio de Yunes, pareja de la víctima.

Al ser consultado por el paradero de Collado, el hombre respondió con frases incoherentes. Llevaba ropa con manchas hemáticas y fue detenido en ese momento. La Policía constató que su estado requería atención médica, por lo que fue inmediatamente trasladado al hospital.

El sospechoso fue atendido en Hospital Schestakow cuando el paradero de la víctima aún era incierto. La Fiscalía ordenó su derivación inmediata al área de Salud Mental del hospital departamental porque lo encontraron con un cuadro psicótico, presuntamente vinculado al consumo de drogas.

Poco después, un vecino alertó al 911 al notar la presencia de una camioneta utilitaria abandonada sobre la calle Bernardino Izuel. Al acudir al lugar, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Collado en el interior del rodado, con signos evidentes de violencia.

El Cuerpo Médico Forense realizó la autopsia en la morgue judicial y, según los primeros resultados difundidos por el MPF, la causa de muerte fue asfixia.

La noticia del femicidio desencadenó una serie movilizaciones en la comunidad, incluida una marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos San Rafael frente a la sede judicial local, que reunió a cientos de personas

Allegados a la víctima y
Allegados a la víctima y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar justicia por Rocío

Collado era profesora de Lengua y Literatura y trabajaba en distintas escuelas locales. Yunes, por su parte, figura en registros oficiales vinculado a una ferretería y al comercio electrónico. También se encuentra anotado como empleado estatal: en redes sociales, usuarios publicaron que trabajó como docente de electrónica en una escuela local.

En su momento, el intendente de San Rafael, Omar Félix, se pronunció sobre el crimen mediante un comunicado. “Con profunda conmoción y tristeza recibí la noticia del femicidio de Rocío Collado, una víctima más de un terrible flagelo que nos sigue abrumando. Hoy es un día oscuro para San Rafael, a partir de un suceso que nos debe llamar a la reflexión, a todos y contribuir, desde donde nos toca estar, a una necesaria solución. Acompaño y abrazo, en estos momentos tan difíciles, a familiares, amigos y a la comunidad educativa donde Rocío se desempeñó como docente”, escribió.

Temas Relacionados

MendozaSan RafaelHomicidiosFemicidiosPrisión preventivaDetenidoYamil YunesRocío ColladoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: rechazaron la mayoría de las impugnaciones y confirmaron dónde se realizará el juicio

A pesar de que se extendieron las audiencias preliminares, la fecha de inicio del proceso oral no fue modificada

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: rechazaron

Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a otras reclusas

Gabriela Fernández había pedido el traslado al pabellón de mujeres en 2018. Desde ese entonces, fue acusada por presunto abuso sexual agravado

Irá a juicio la presa

Tres hermanos atacaron con un machete a un joven en Santiago del Estero y fueron detenidos

El enfrentamiento ocurrió el 11 de septiembre último en un local de la localidad de San Pablo

Tres hermanos atacaron con un

Simularon ser pasajeros e intentaron robarle a un taxista a punta de pistola: “Transferime o te quemo”

Cuatro personas iniciaron un viaje en la zona de Plaza Matheu y, al llegar a Villa Elvira, sacaron un arma de fuego y amenazaron de muerte al conductor

Simularon ser pasajeros e intentaron

Arrestaron a un pastor evangélico acusado de abusar de varios menores en La Plata

Fue en un operativo llevado a cabo en una casa de 68 entre 135 y 136 de Los Hornos. La primera denuncia se presentó en mayo de 2024

Arrestaron a un pastor evangélico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: rechazaron

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: rechazaron la mayoría de las impugnaciones y confirmaron dónde se realizará el juicio

Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a otras reclusas

¿Cuál es el talón de Aquiles de la industria farmacéutica?

Simularon ser pasajeros e intentaron robarle a un taxista a punta de pistola: “Transferime o te quemo”

Dictaron prisión preventiva para el detenido por el crimen del hermano narco del ex intendente de Aguas Blancas

INFOBAE AMÉRICA
TikTok recopiló datos sensibles de

TikTok recopiló datos sensibles de cientos de miles de niños canadienses y los usó para fines comerciales

La defensa de Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil el fin de su prisión domiciliaria y de todas las medidas cautelares

Polémica en Brasil: Río de Janeiro otorgará un bonus económico a policías que “neutralicen” a presuntos criminales

Los videos más impactantes del supertifón Ragasa durante su avance por China, Taiwán y Filipinas

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos