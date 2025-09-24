El novio de Rocío Collado, la docente asesinada en Mendoza, continuará detenido a la espera de nuevas pericias

El imputado, Yamil Yunes, y la víctima, Rocío Collado

Yamil Yunes, el único detenido por el femicidio de Rocío Collado, en Mendoza, seguirá detenido en la Cárcel de San Felipe, luego de la ratificación de la prisión preventiva que recae sobre él. La defensa, encabezada por Ricardo Tosetto, prepara un pedido de traslado para su cliente, mientras aguarda los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas que podrían incidir en el desarrollo del proceso.

La audiencia, celebrada de manera remota y con la participación de Yunes desde su lugar de detención, concluyó con la confirmación de la medida restrictiva solicitada por la Fiscalía y respaldada por la Querella. El juez Gabriel Ravagnani resolvió mantener la prisión preventiva del imputado, quien enfrenta cargos por el homicidio de su ex pareja.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio Diario Info Ya, el abogado Tosetto no presentó objeciones a la decisión judicial, a la espera de los informes periciales que, según su estrategia, podrían fundamentar la hipótesis de un brote psicótico derivado del consumo de estupefacientes. En los próximos días, la defensa planea presentar un habeas corpus para solicitar el traslado de Yunes al Complejo IV en San Rafael, donde estuvo alojado previamente.

La cronología del femicidio

Rocío Maricel Collado fue hallada sin vida dentro de una camioneta abandonada en San Rafael, Mendoza

Entre la noche del lunes 25 y la madrugada del martes 26 de agosto, Rocío Collado salió de su casa a bordo de una Fiat Fiorino blanca y perdió todo contacto con su entorno.

Sus allegados, al notar que no respondía a los mensajes ni llamadas, realizaron la denuncia por averiguación de paradero, lo que activó el protocolo de búsqueda de personas.

Desde entonces, policías recorrieron domicilios y zonas clave en la ciudad, mientras también se buscaba el vehículo. Así, llegaron al domicilio de Yunes, pareja de la víctima.

Al ser consultado por el paradero de Collado, el hombre respondió con frases incoherentes. Llevaba ropa con manchas hemáticas y fue detenido en ese momento. La Policía constató que su estado requería atención médica, por lo que fue inmediatamente trasladado al hospital.

El sospechoso fue atendido en Hospital Schestakow cuando el paradero de la víctima aún era incierto. La Fiscalía ordenó su derivación inmediata al área de Salud Mental del hospital departamental porque lo encontraron con un cuadro psicótico, presuntamente vinculado al consumo de drogas.

Poco después, un vecino alertó al 911 al notar la presencia de una camioneta utilitaria abandonada sobre la calle Bernardino Izuel. Al acudir al lugar, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Collado en el interior del rodado, con signos evidentes de violencia.

El Cuerpo Médico Forense realizó la autopsia en la morgue judicial y, según los primeros resultados difundidos por el MPF, la causa de muerte fue asfixia.

La noticia del femicidio desencadenó una serie movilizaciones en la comunidad, incluida una marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos San Rafael frente a la sede judicial local, que reunió a cientos de personas

Allegados a la víctima y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar justicia por Rocío

Collado era profesora de Lengua y Literatura y trabajaba en distintas escuelas locales. Yunes, por su parte, figura en registros oficiales vinculado a una ferretería y al comercio electrónico. También se encuentra anotado como empleado estatal: en redes sociales, usuarios publicaron que trabajó como docente de electrónica en una escuela local.

En su momento, el intendente de San Rafael, Omar Félix, se pronunció sobre el crimen mediante un comunicado. “Con profunda conmoción y tristeza recibí la noticia del femicidio de Rocío Collado, una víctima más de un terrible flagelo que nos sigue abrumando. Hoy es un día oscuro para San Rafael, a partir de un suceso que nos debe llamar a la reflexión, a todos y contribuir, desde donde nos toca estar, a una necesaria solución. Acompaño y abrazo, en estos momentos tan difíciles, a familiares, amigos y a la comunidad educativa donde Rocío se desempeñó como docente”, escribió.