Crimen y Justicia

Detuvieron a un sospechoso por el asesinato de un joven que desapareció hace más de dos años en Mendoza

Sebastián Codina Bandes tenía 26 años cuando desapareció en Guaymallén, ahora la Policía detuvo a A. A. R. R., acusado de homicidio simple y secuestró un celular que será clave para la causa

Guardar
Sebastián Codina Bandes desapareció el
Sebastián Codina Bandes desapareció el 17 de enero de 2023, luego de enviar un mensaje para coordinar una salida

A. A. R. R., de 27 años, fue detenido este miércoles por la mañana, señalado como el principal sospechoso del crimen de Sebastián Codina Bandes, uno de los tres jóvenes mendocinos que desaparecieron en enero de 2023 y cuyo paradero, hasta el momento, sigue siendo desconocido.

La detención, realizada por personal de Homicidios, se concretó en el marco de una causa que permanece abierta desde hace más dos años y medio, y por la cual el Gobierno de Mendoza había ofrecido una recompensa millonaria.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Río Juramento al 3600, en el departamento de Las Heras, donde se desplegaron dos allanamientos simultáneos. Además de arrestar a A. A. R. R., los efectivos secuestraron un teléfono celular que podría contener información relevante para la investigación que encabeza el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello. En las próximas horas, el detenido será imputado por homicidio simple, según la información a la que pudo acceder el medio local Los Andes.

La causa tuvo un giro decisivo tras más de 600 días sin respuestas concretas. Darío Sebastián Codina Bandes, de 26 años, fue visto por última vez el 17 de enero de 2023, en el departamento de Guaymallén, Mendoza. Aquella tarde, según los registros incorporados en el expediente, Codina Bandes mantenía una conversación por WhatsApp con una amiga con quien planeaba ir a una pileta. A las 12 del mediodía envió su último mensaje. La respuesta, enviada a las 12:40, nunca fue leída. Desde entonces, no hubo más rastros de él.

El detenido A. A. R.
El detenido A. A. R. R. será imputado por homicidio simple en la causa de Sebastián Codina Bandes (Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza)

La noche anterior, el joven había estado reunido con amigos en la Plaza Unimev, una zona conocida para él, ya que hasta agosto del año anterior había vivido en ese barrio. Luego se había mudado para comenzar a trabajar en el predio de la Feria del Usado, ubicado en la calle Agustín Álvarez 420, en Rodeo de la Cruz.

Con el paso de los días y ante la falta de contacto, su familia denunció la desaparición y se activaron diferentes medidas de búsqueda.

Durante más de un año, la Unidad Fiscal de Homicidios ordenó rastrillajes, allanamientos, análisis de teléfonos celulares y tomó declaraciones testimoniales a personas que convivían con él o lo conocieron en sus últimos días. Sin embargo, ninguna de esas acciones derivó en una pista firme que permitiera encontrarlo o reconstruir con precisión qué sucedió.

La falta de resultados llevó al Ministerio de Seguridad de Mendoza a ofrecer una recompensa inicial de 1.350.000 pesos, monto que fue actualizado en febrero de 2023 a 3.175.000 pesos. La oferta, sujeta a la calidad y veracidad de los datos aportados, apuntaba a incentivar la colaboración ciudadana para obtener información concreta.

El pedido de la madre de Darío Sebastián Codina Bandes, desaparecido en Mendoza desde enero de 2023

En paralelo a la investigación oficial, la familia de Codina Bandes se mantuvo activa en redes sociales. Inés Bandes, su madre, publicó durante meses mensajes pidiendo respuestas.

En un posteo de octubre de 2024, escribió: “Hijito, ¿quién te hizo daño? ¿Quién fue? ¡¡Maldito, maldito!! ¿Qué le hiciste a mi hijo?”. En un video difundido en sus redes, agregó entre lágrimas: “Yo sé que hay mucha gente que sabe... Ya no sé de qué manera pedirle a esa persona que me diga dónde está mi hijo”.

Hasta la fecha, los restos de Codina Bandes no han sido hallados, y se desconoce el lugar donde habría sido asesinado. Sin embargo, el avance de la investigación permitió establecer indicios suficientes para ordenar la captura de A. A. R. R., quien ahora será indagado por la fiscalía.

El caso continúa bajo secreto de sumario y es uno de los tres expedientes abiertos en torno a la desaparición de jóvenes mendocinos ocurrida en el mismo período. La imputación por homicidio simple contra el detenido representa un nuevo capítulo en una causa que se mantuvo durante meses sin avances concretos.

Temas Relacionados

MendozaLas HerasDarío Sebastián Codina BandesPersonas desaparecidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Balearon a un adolescente en La Plata e investigan un presunto ajuste de cuentas

El ataque ocurrió en la calle 141 y 45 de la localidad de San Carlos. La víctima estaba armada cuando al momento del ataque. Ahora, se encuentra internado en el Hospital Alejandro Korn

Balearon a un adolescente en

Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Un control de rutina en Parque San Vicente, provincia de Córdoba, se tornó violento de una forma totalmente inesperada. En total, detuvieron a tres personas y secuestraron marihuana

Una madre agredió a un

Demoraron a dos personas por la desaparición de las tres jóvenes en La Matanza

La policía localizó a los sospechosos en una vivienda de Florencio Varela. En dicha zona se había activado el celular de una de las mujeres

Demoraron a dos personas por

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte Suprema dejó firmes las condenas de hasta 16 años y medio de prisión contra tres personas que ingresaban a la provincia para llevar a cabo distintos hechos delictivos durante la pandemia de Covid-19

Tucumán: ratificaron la condena contra

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa de Rodrigo Chaparro, confirmando la sentencia por el asesinato de Patricio Barros Cisneros en la Unidad 46 de San Martín

La Corte dejó firme la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno eliminó 71 normas

El Gobierno eliminó 71 normas comerciales, incluyendo “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”

Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

TELESHOW
El álbum de las románticas

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”

Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Si me pongo como padre, rompo todo”

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”