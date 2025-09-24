Crimen y Justicia

Audiencia dramática: la mamá de Bastián declarará en el último día del juicio al policía y luego el jurado deliberará

Johana, que estaba junto a su hijo cuando el imputado le disparaba a los sospechosos, será una de las testigos este miércoles. Juan Alberto García Tonzo está acusado de homicidio agravado

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Guardar
Alejandro y Johana, los papás
Alejandro y Johana, los papás de Bastián (Maximiliano Luna)

No hay forma de explicar cómo durante todo el debate Johana Montoya, la mamá de Bastián Escalante, esperó la llegada de este miércoles. Ella estaba junto a su hijo cuando el policía disparaba como loco a los sospechosos que se escapaban tras intentar robarle. Ella presenció cómo su hijo se desangraba tirado en la calle y pidió auxilio desesperada. Ella ya no estará nunca más con su hijo. Y en la última audiencia del juicio por jurados a Juan Alberto García Tonzo podrá contar todo lo que vivió y sufrió, y sigue sufriendo.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, a cargo de la jueza técnica María Angélica Sayago del Castillo, Johana, como pueda, intentará contarles a los 12 jurados y cuatro suplentes (hubo dos bajas) que ese 10 de julio de 2024, en que su vida se detuvo (literalmente), ella volvía con su hijo de la Sociedad de Fomento del barrio La Carne en Wilde. Bastián ahí había jugado al fútbol.

En las imágenes del hecho se la ve a la par de la bicicleta de su hijo, pegados al cordón de la vereda. Iban directo a una tragedia de la que el nene no saldría con vida. En ese mismo momento, desde la otra esquina, García Tonzo les disparaba a los cuatro sospechosos que habían intentado robarle la moto.

Las balas iban en dirección para donde corrían los delincuentes. Johana con su hijo venían de frente a ellos. Ella enseguida retrocedió. Quiso escapar y doblar la esquina. Fue en vano.

El crimen de Bastián: el video de cómo el policía dispara

Un proyectil impactó sobre el costado izquierdo de la espalda de Bastián. Le atravesó el cuerpo y salió por el cuello. Cayó al piso. Se desangraba porque la bala le lesionó la yugular. A Johana se le quebró la vida. Al nene lo subieron a la caja de un patrullero ante la emergencia y el plomo cayó de sus ropas al piso y quedó en un charco de sangre en la calle Rondeau donde lo encontraron los vecinos y lo preservaron.

El teniente de la Bonaerense que manejaba el patrullero convertido en ambulancia los llevó hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Wilde. No había insumos para tratar algo tan grave ni ambulancia para su traslado.

Con ella y su hijo herido de nuevo en la caja del patrullero viajaron los médicos y enfermeros hasta el hospital Perón, que era el más cercano. Al nene lo operaron. Murió a las 9.04 del día siguiente. Johana lo repite con precisión.

Este miércoles, esta mamá estará frente al acusado del crimen de su hijo, un hombre que se ha pasado todo el juicio tratando de pasar inadvertido, con la cabeza gacha y que casi ni habló con sus defensores oficiales. Alejandro, el papá de Bastián que sí pudo estar en las audiencias previas, tuvo al imputado a tres metros en diagonal. Siempre hubo dos policías entre ellos. Jamás le dirigió una palabra.

La secuencia trágica del crimen de Bastián

La situación de Johana es distinta. Irá acompañada por la asistencia psicológica que tiene desde que su hijo fue asesinado. Desde el entorno del equipo de abogados de Matías Morla, del que lleva la voz cantante Franco Laudani, saben que no será sencillo que ella y García Tonzo estén en la misma sala.

Los defensores del imputado saben también que lo que la mujer le trasmitirá al jurado será desgarrador. Por algo, este martes lograron que uno de los videos del hecho no saliera con el audio de los gritos de Johana del día del crimen porque hacía que los ciudadanos que deben juzgar a su cliente “quedaran fuera de la objetividad del testigo de turno”, explicó una de las partes ante la consulta de Infobae. “Era inflamable”, fue la síntesis que eligió otra fuente para explicar el porqué se muteó ese video.

La testimonial de Johana será terrible. Ella le hablará al jurado que debe decidir si García Tonzo, imputado por el homicidio con dolo eventual agravado por el uso de arma de Bastián, es culpable o no culpable.

Bastián y su mamá
Bastián y su mamá

La deliberación del jurado en pos del veredicto será este miércoles... Después de haber escuchado a Johana.

Temas Relacionados

Bastián EscalanteJuan Alberto García Tonzohomicidios

Últimas Noticias

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas luego de que encontraran muerto al principal acusado

La víctima fue hallada en un charco de sangre, la autopsia reveló que tenía un total de 57 puñaladas. La Justicia apuntaba contra los hermanos Saavedra, pero solo dos llegarán al proceso oral

Hoy comienza el juicio por

Condenaron a una mujer que incendió su casa y mató a su pareja luego de una discusión en Neuquén

La mujer roció con nafta toda la casa y en un forcejeo prendió un fósforo. Las llamas se apoderaron de la vivienda rápidamente y el hombre murió a causa de las quemaduras

Condenaron a una mujer que

Elevaron a juicio la causa contra el sacerdote denunciado por abusar de una mujer después de la misa en Córdoba

El cura párroco de la iglesia de Schoenstatt fue denunciado por una mujer de 46 años. El ataque habría ocurrido en su propio despacho. Está detenido desde noviembre de 2024

Elevaron a juicio la causa

Enjuiciarán a los tres detenidos por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

La hermana de la víctima contó en Cámara Gesell que vio a Aralí tendida en la cama antes de que las llamas comenzaran; al intentar despertarla y no tener respuesta, asumió que estaba dormida

Enjuiciarán a los tres detenidos

Balearon a un adolescente en La Plata e investigan un presunto ajuste de cuentas

El ataque ocurrió en la calle 141 y 45 de la localidad de San Carlos. La víctima estaba armada cuando al momento del ataque. Ahora, se encuentra internado en el Hospital Alejandro Korn

Balearon a un adolescente en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hoy comienza el juicio por

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas luego de que encontraran muerto al principal acusado

La ANMAT prohibió un equipo utilizado para depilación láser

En cuatro años se perdieron más de 500 colectivos en el AMBA y se duplicó la cantidad de unidades con más de una década de antigüedad

¿Adiós a las rotondas?: cómo funciona el sistema de cruces que se usa cada vez más en las rutas de Estados Unidos

Chubut plebiscita la eliminación de fueros especiales para los tres poderes del Estado y sindicalistas

INFOBAE AMÉRICA
Polémica en Brasil: Río de

Polémica en Brasil: Río de Janeiro otorgará un bonus económico a policías que “neutralicen” a presuntos criminales

Los videos más impactantes del supertifón Ragasa tras su paso por China, Taiwán y Filipinas

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

La ONU atribuyó a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

La Corte Constitucional de Ecuador solicitó ajustes al referéndum propuesto por Noboa para instalar una Constituyente

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos