Arrestaron a un pastor evangélico acusado de abusar de varios menores en La Plata

Detuvieron en La Plata a un pastor evangélico acusado de abusar sexualmente de menores (0221)

La División de Investigaciones (DDI) de La Plata detuvo a un pastor evangélico, acusado de haber abusado sexualmente de varios menores desde 2021.

El operativo, que se desarrolló en el barrio de Los Hornos, fue resultado de meses de trabajo de la DDI local y contó con la participación de personal especializado en delitos contra la integridad sexual.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en mayo de 2024, cuando la familia de una de las víctimas acudió a las autoridades tras escuchar el testimonio de la menor. El relato, considerado clave para el comienzo del expediente, motivó una intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal y el posterior trabajo de la Fiscalía a cargo de la UFI N° 2.

Según pudo saber el medio local 0221, posteriormente se sumaron otros testimonios que coincidieron respecto a los hechos denunciados y señalaron al mismo sospechoso como autor. La acumulación de pruebas testimoniales permitió avanzar con la investigación y solicitar las medidas judiciales correspondientes.

Con estas pruebas, con la autorización del Juzgado de Garantías N° 4, el personal de la DDI de La Plata llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle 68 entre 135 y 136.

Allí, se concretó la detención del pastor acusado y el secuestro de dos teléfonos celulares. Estos dispositivos habrían sido utilizados para comunicarse con los menores y solicitarles material íntimo, según cree la Fiscalía a cargo del caso.

El operativo de detención se llevó a cabo en una vivienda del barrio Los Hornos (Noticias XFN)

Los teléfonos secuestrados fueron remitidos para su análisis forense con el objetivo de obtener información relevante que permita acreditar los hechos denunciados y, eventualmente, identificar a otras posibles víctimas.

La investigación quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto en concurso real con abuso sexual agravado”, bajo la intervención de la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

Detuvieron a un pastor evangélico acusado de trata de personas y explotación laboral

Días atrás, un pastor evangélico de Córdoba fue detenido por presunta trata de personas y explotación laboral, horas después de que ocho personas fueran rescatadas de una casa donde funcionaba un supuesto centro de rehabilitación espiritual que él mismo dirigía.

El procedimiento estuvo a cargo de la Justicia Federal y la Policía de Córdoba, que investigaban al sospechoso que llevaba adelante el establecimiento llamado "Hogar Levantando al Caído”.

El lugar supuestamente estaba destinado a ayudar a personas con adicciones, aunque tras varias tareas de vigilancia, las autoridades determinaron que era solo una fachada y que allí el acusado se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de la gente que buscaban una salida a través de la fe.

Su detención se produjo dos días después de que se concretara un operativo en el lugar, ubicado en el barrio Villa La Tela. Durante ese procedimiento, las autoridades rescataron a ocho individuos que permanecían sometidos bajo un régimen de servidumbre. Todos habían llegado al domicilio buscando apoyo espiritual.

El procedimiento también incluyó el secuestro de documentación vinculada a la causa, que fue analizada por la fiscalía interviniente. El fiscal federal Carlos Casas Nóblega quedó a cargo del caso.

Los investigadores confirmaron que el lugar no contaba con habilitaciones para funcionar como espacio de tratamiento o contención, y que, lejos de brindar asistencia, las personas eran sometidas a condiciones de servidumbre.