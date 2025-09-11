Crimen y Justicia

Detuvieron al pastor evangélico de Córdoba acusado de trata de personas y explotación laboral

El sospechoso fue aprehendido dos días después de que rescataran a ocho personas de un centro de rehabilitación espiritual que él lideraba

El pastor detenido. Crédito: El
El pastor detenido. Crédito: El Doce TV

Un pastor evangélico de Córdoba fue detenido este jueves por presunta trata de personas y explotación laboral, horas después de que ocho personas fueran rescatadas de una casa donde funcionaba un supuesto centro de rehabilitación espiritual que él mismo dirigía.

El procedimiento estuvo a cargo de la Justicia Federal y la Policía de Córdoba, que investigaban al sospechoso que llevaba adelante el establecimiento llamado "Hogar Levantando al Caído”.

El lugar supuestamente estaba destinado a ayudar a personas con adicciones, aunque tras varias tareas de vigilancia, las autoridades determinaron que era solo una fachada y que allí el acusado se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de la gente que buscaban una salida a través de la fe.

Su detención se produjo dos días después de que se concretara un operativo en el lugar, ubicado en el barrio Villa La Tela. Durante ese procedimiento, las autoridades rescataron a ocho individuos que permanecían sometidos bajo un régimen de servidumbre. Todos habían llegado al domicilio buscando apoyo espiritual, aunque según la investigación, en realidad eran explotados.

El barrio Villa La Tela,
El barrio Villa La Tela, en el oeste de la Ciudad de Córdoba

El procedimiento también incluyó el secuestro de documentación vinculada a la causa, que fue analizada por la fiscalía interviniente. El fiscal federal Carlos Casas Nóblega quedó a cargo del caso.

Tras analizar las pruebas y realizar algunas tareas de vigilancia y seguimiento, logró determinar la participación del pastor en actos de abuso y explotación. Ahora, trabaja por esclarecer el alcance de las maniobras atribuidas al sospechoso y establecer si existen más víctimas relacionadas con la organización.

La investigación se centra en comprobar si la fachada del supuesto centro espiritual encubría una estructura de trata de personas y explotación laboral que operaba en el barrio Villa La Tela.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió al caso en declaraciones a El Show del Lagarto. “Son ocho personas, con problemas de adicción, que llegaron acá buscando una solución espiritual y se encuentran con esta situación que realmente muestra una cara inhumana de la sociedad”, señaló.

Los investigadores confirmaron que el lugar no contaba con habilitaciones para funcionar como espacio de tratamiento o contención, y que, lejos de brindar asistencia, las personas eran sometidas a condiciones de servidumbre.

Rescatada en Río Negro

El martes pasado habían rescatado en Cinco Saltos, ubicada en la provincia de Río Negro, a una joven oriunda de Santiago del Estero, en el contexto de un operativo focalizado contra la trata de personas.

La intervención fue resultado de una denuncia anónima recibida a través de la Línea 145, canal habilitado de forma gratuita y permanente para alertar sobre casos de trata y explotación de personas.

Según la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro, el procedimiento permitió el rescate de la joven, quien había sido trasladada bajo condiciones asociadas a explotación laboral.

El operativo fue coordinado por el gobierno de Río Negro a través del Programa de Asistencia a la Víctima de Trata e incluyó la participación de distintos organismos. Entre ellos se destacan la Secretaría de Trabajo, la Administración de Recursos de la Seguridad Social (ARCA, ex AFIP) de Neuquén, la Municipalidad de Cinco Saltos, la Unidad de Procedimientos Judiciales con sede en General Roca y personal de Gendarmería Nacional.

El despliegue se activó tras evaluar indicadores vinculados a vulnerabilidad y explotación laboral. En función del diagnóstico, las autoridades dispusieron la contención inmediata de la víctima y la organización de su traslado seguro a Santiago del Estero.

Temas Relacionados

trata de personasexplotación laboralCórdobapastor evangélicoúltimas noticias

