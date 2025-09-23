Crimen y Justicia

Murió una nena de 7 años tras un incendio en San Juan e investigan si el hecho está vinculado con una causa narco

El fuego destruyó por completo una casa precaria. La madre de la víctima, involucrada en un expediente federal, resultó gravemente herida. La Justicia analiza si el siniestro fue accidental o intencional

Una nena de 7 años murió en un incendio en la provincia de San Juan

Una nena de 7 años murió durante la madrugada de este martes en un incendio en una casa precaria de la localidad de La Chimbera, en el Departamento 25 de Mayo de la provincia de San Juan, y la Justicia investiga si el hecho podría estar vinculado a una causa por narcotráfico en la que estaría implicada la madre de la víctima.

El siniestro sucedió pasada la medianoche en una vivienda de la localidad de La Chimbera, donde vivía Danisa Yasmín Aveiro (24) con sus dos hijos menores.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la casa, de material con techos de madera, fue consumida por el fuego mientras la joven madre intentaba salvar a los chicos de las llamas. Pudo sacar al varón más chico, de 1 año y 8 meses, pero la nena no logró escapar y murió asfixiada y calcinada.

Vecinos de la zona fueron los primeros que asistieron para tratar de ayudar, aunque no lograron rescatar a la menor. También se sumaron policías de la Comisaría N°32, mientras se aguardaba el arribo de los bomberos, ya que el cuartel más cercano está a unos 30 kilómetros de distancia.

Aveiro, en el intento por rescatar a sus hijos, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la mitad de su cuerpo y permanece internada, con asistencia respiratoria mecánica. El pequeño también fue hospitalizado, pero en su caso a causa de una intoxicación por monóxido de carbono.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este martes en la localidad de La Chimbera

Las fuentes detallaron que la casa no tenía electricidad y la familia usaba velas para iluminarse; esa es la principal hipótesis sobre el inicio del fuego, aunque los peritos todavía analizan el origen exacto y no descartan otras causas.

Al mismo tiempo, el caso cobró repercusión porque la madre de la víctima quedó involucrada recientemente en una investigación por tráfico de drogas. Según publicó Diario de Cuyo, Aveiro empezó a ser investigada junto a su pareja, Cristian Jesús Latorre (actualmente detenido en el Servicio Penitenciario Provincial), y otros nueve imputados por un supuesto comercio millonario de estupefacientes dentro y fuera del penal de Chimbas.

Las autoridades federales detectaron movimientos por casi 590 millones de pesos en un año a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales, además de encontrar droga y armas durante decenas de allanamientos en el penal y en casas particulares.

De acuerdo a medios locales, puntualmente en el caso de Aveiro, habría llevado estupefacientes al penal con destino a su pareja, mientras familiares y allegados hacían de soporte externo en la distribución y el manejo del dinero.

En el marco de esa causa, que avanza bajo secreto de sumario, se realizaron allanamientos en lo que se secuestraron drogas, armas de fuego, celulares, balanzas, anotaciones y más de 350 mil pesos en efectivo, además de vehículos y otros bienes.

La principal hipótesis sobre el inicio del fuego es el uso de velas, ya que la casa no tenía electricidad

Respecto al incendio, los peritajes de Bomberos y el trabajo de la Comisaría N°32 buscan determinar si alguien prendió fuego la vivienda de manera intencional o si fue un accidente relacionado con las velas. Por la gravedad del escenario, los especialistas realizan un análisis minucioso y trabajan bajo instrucciones de la Unidad Fiscal de Investigaciones Delitos Especiales de San Juan, encabezada por Sebastián Gómez.

En tanto, la investigación por narcotráfico está a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, con la intervención del juez Leopoldo Rago Gallo, quien dispuso 90 días de prisión preventiva para la mayoría de los detenidos y la prisión domiciliaria o libertad para algunas imputadas por cuestiones de salud o embarazo.

Aveiro y Latorre son oriundos de Mendoza y habían llegado a San Juan hace un año aproximadamente. Tras el incendio, una hermana de la mujer solicitó ayuda a través de las redes sociales para costear los gastos del servicio fúnebre y el traslado a suelo mendocino de los restos de la menor fallecida. En la misma publicación, además, pidió una cadena de oración para la joven de 24 años, cuyo estado es crítico.

