Detuvieron a un sospechoso acusado de matar al padre de un policía porteño durante un robo en Berazategui

Así fue la detención del sospechoso

Agentes de la DDI Quilmes y personal de la Sub DDI Berazategui, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, detuvieron a un hombre acusado de ser uno de los presuntos autores del crimen del padre de un efectivo de la Policía de la Ciudad, ocurrido durante un asalto a una verdulería el fin de semana pasado.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que se trata de Javier Giménez, un hombre conocido con el alias de “Javito”, uno de los dos ladrones que participaron del asalto.

El hecho ocurrió el 20 de septiembre pasado en un local ubicado en las calles 461 y 410, de la localidad bonaerense de Berazategui, donde dos hombres armados sustrajeron dinero en efectivo y escaparon a pie.

Sin embargo, a la altura de la calle 461 al 1000, Luis Gabriel Fernández (24), oficial de la Comisaría Vecinal 14-B de la Policía de la Ciudad, franco de servicio y vestido de civil, advirtió la situación e intentó detener a los asaltantes.

Luego de darles la voz de alto a los sospechosos, comenzó a tirotearse en plena vía pública. Uno de los disparos provenientes de los sospechosos alcanzó al papá del agente y lo mató.

La víctima fue identificada como Ismael Patricio Fernández, un colectivero jubilado de 64 años y padre de cuatro hijos. El hombre resultó herido en el tórax y falleció posteriormente en un hospital local.

Ex compañeros de la víctima, choferes y trabajadores de la línea 324, despidieron en redes sociales a Fernández y lamentaron su partida en medio de otro hecho de inseguridad que se cobró una vida.

El sospechoso

La causa se investiga como homicidio en ocasión de robo criminis causa ante la UFI descentralizada de Berazategui de turno, del departamento judicial de Quilmes. Quien tiene a cargo la causa, al menos por ahora, es la fiscal Silvia Borrone.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los detectives del área de Homicidios y las Unidades Investigativas de la DDI Quilmes relevaron cámaras de seguridad, entrevistaron testigos y recabaron declaraciones de gran valor para la causa.

En las horas posteriores al hecho, los investigadores realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, recolectando imágenes para reconstruir el recorrido de los agresores durante la huida.

Además, buscaron testigos presenciales y lograron obtener declaraciones de dos vecinos que informaron haber visto a dos sujetos mientras escapaban a pie por la calle 411 hacia 460. Uno de ellos, según los testimonios, mostró dificultad para caminar, aunque no se precisó si la renguera era previa o resultado del tiroteo.

Paralelamente, la Policía Científica llevó a cabo pericias en el comercio. Su informe constató que no fue posible levantar rastros con valor identificatorio. Sin embargo, Los afectados por el robo se mostraron dispuestos a colaborar con el dictado de rostro de los sospechosos y afirmaron que los autores eran hombres de entre 30 y 35 años, sin guantes ni teléfonos celulares.

Además, uno de ellos manifestó sospechar, a partir de las características físicas aportadas por su pareja, que los agresores podrían tener vínculo con familiares o conocidos de un empleado, por lo que se abrió esa línea de investigación.

Los registros en centros de salud y hospitales no reportaron el ingreso de personas heridas compatibles con el hecho hasta ese momento. A medida que avanzó la investigación, el personal de la DDI Quilmes reunió información que señalaba como sospechoso a “Javito”, con domicilio en la calle 454 número 150. Se implementó una consigna de vigilancia en las inmediaciones de su vivienda, lo que permitió dar con él en la vía pública y proceder a su detención.

Tras su captura, uno de los dueños del comercio realizó el reconocimiento del aprehendido en la sede policial y lo identificó como uno de los autores. Además, recordó específicamente el forcejeo con el detenido, en el momento de la fuga. Los responsables de la investigación certificaron el domicilio del imputado para solicitar la orden de allanamiento correspondiente, y notificaron al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la aprehensión en carácter de urgencia.

Actualmente, las autoridades permanecen abocadas a la identificación del segundo autor y al análisis de nuevas pruebas que surjan en el marco del caso.