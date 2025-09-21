Crimen y Justicia

Un policía salió a defender a sus vecinos de un robo, se tiroteó con los ladrones y mataron a su padre

Ismael Patricio Fernández, de 64 años y colectivero jubilado, recibió dos disparos durante el enfrentamiento que su hijo tuvo con los delincuentes. Los sospechosos escaparon

La víctima en una imagen
La víctima en una imagen con las réplicas de los colectivos que manejaba (Facebook)

Le decían Rulo, tenía 64 años y estaba jubilado de la Línea 324 de Micro Ómnibus Primera Junta. Su nombre completo era Ismael Patricio Fernández, padre de cuatro, y estaba en su casa del partido de Berazategui cuando uno de sus hijos, policía de la Ciudad, escuchó que les robaban a unos vecinos. El oficial decidió intervenir y se tiroteó con los ladrones: dos tiros impactaron en su pecho y lo mataron delante de su familia.

Fuentes del caso revelaron que todo sucedió este sábado por la noche, cuando el oficial porteño, de 24 años, que reviste en la Comisaría Vecina 14B estaba de franco de servicio en su casa familiar ubicada en la calle 461 al 1000, en la localidad Juan María Gutiérrez. No estaba solo, al menos su papá estaba junto a él.

En ese contexto, el oficial de la Ciudad escuchó que estaban robando a uno de sus vecinos. Algunas versiones indicaron que los dos ladrones asaltaron una verdulería que está justo en la esquina de calle 461 y 410, atendida por una mujer de nacionalidad boliviana de 30 años, según Crónica.

Ante esto, el policía tomó su arma reglamentaria y salió a defender a sus vecinos. Fue entonces que mantuvo un enfrentamiento armado con los delincuentes, quienes se dieron a la fuga y son intensamente buscados por los agentes de la Comisaría 3ª de Berazategui de la Bonaerense.

Rulo, en una de sus
Rulo, en una de sus vacaciones por el aniversario de casado

Fuentes del caso advirtieron que el oficial de la Ciudad resultó ileso tras el tiroteo, pero Rulo, su papá, “recibió al menos dos impactos en el pecho y falleció”.

La causa se investiga como homicidio crimins causa ante la UFI descentralizada de Berazategui de turno, del departamento judicial de Quilmes.

Noticia en desarrollo

