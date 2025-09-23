A Bastián lo mataron por la espalda: declararon un forense y peritos en el juicio por jurados al policía

Bastián estaba con su mamá cuando lo mataron

La audiencia de la mañana había sido cruda en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, donde se desarrolla el juicio por jurados contra el policía Juan Alberto García Tonzo. El imputado está acusado de matar a Bastián Escalante mientras les disparaba a sospechosos que escapaban corriendo tras haber intentado robarle. Lo cierto que lo que sucedió por la tarde en el debate fue aún más duro, sobre todo para la familia.

Es que fue el turno de los testigos considerados técnicos, peritos y un forense, que juegan un rol preponderante, más allá de las imágenes de las cámaras de seguridad que de por sí conmueven. Sobre todo la secuencia donde se ve cómo fue la mecánica del hecho que terminó con la vida del niño que solo iba del club a su casa.

En ese contexto, testificaron ante los jurados el licenciado en criminalística de la Prefectura Naval Carlos Rafael Giménez, la policía y perito química de la Federal Natalia Almirón, el médico legista de la PFA, cirujano y especialista en flebolinfología Roberto José Mirabile, y el perito criminólogo de la PFA Patricio Leyenda.

Los testimonios de Mirabile y Leyenda fueron particularmente conmocionantes para el papá de Bastián, Alejandro, a quien los colaboradores del abogado Matías Morla lo acompañan y contienen.

Así fue la secuencia del crimen de Bastián

El médico legista habló de las conclusiones de los forenses y de los estudios histopatológicos. Leyenda, en cambio, proyectó una reconstrucción animada 3D con los posibles ángulos por los que pudo impactarle la bala al niño, o sea, quién pudo haberle disparado y desde dónde.

Hay que recordar que ese 10 de julio de 2024, García Tonzo llegó a la escuela técnica de Wilde a buscar a su hijastro en moto. Un sospechoso, que venía en otra moto, y otros dos cómplices, que viajaban en otro vehículo similar, lo interceptaron. El policía dio la voz de alto y sacó su arma mientras los cuatro delincuentes escapaban. De frente venía Bastián con su mamá por la calle, porque el nene iba en bicicleta. Y el policía disparó 12 veces. Johana retrocedió junto a su hijo e intentó escapar. El chico de 10 años cayó desplomado al piso, se desangraba en la calle y moriría tras más de 13 horas de agonía.

Según el médico legista y cirujano que declaró, la autopsia no fue concluyente sobre cómo fue la trayectoria del disparo. A Bastián el balazo le atravesó el cuerpo y tenía dos heridas: una en el cuello, otra en la espalda.

El policía disparó 12 veces

Mirabile, encargado de leer todas las conclusiones, explicó que los estudios histopatológicos completaron los blancos. Y entonces se determinó que el proyectil tuvo una trayectoria de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Lo mataron por la espalda y le afectó las venas del cuello.

El médico legista de la PFA desde hace 31 años tras confirmar que el disparo ingresó por el omóplato izquierdo y salió por el cuello, del lado derecho, de Bastián; se sinceró: “Me alegro que lo hayan levantado para llevarlo inmediatamente a un centro asistencial para saberle la vida”. Lo dijo en referencia a que al nene malherido lo cargaron en la caja de un patrullero para trasladarlo porque la ambulancia no llegaba.

Pericias

La labor del prefecto y criminalista Giménez fue estar en la zona del hecho, levantando rastros. “Había vainas servidas, plomos deformados, impactos en pared, una moto y los restos que dejó tras chocar contra el auto, manchas de combustible y hemáticas“, detalló. Trabajó de madrugada por tres horas.

El crimen de Bastián: el video de cómo el policía dispara

“Había tiza en el piso”, comentó sobre los rastros que los propios vecinos marcaron antes de su llegada para que no se perdiera evidencia clave.

El trabajo del criminólogo Leyenda estuvo en una recreación 3D del hecho en base a informes y fotografías. Y contó que al imputado “se lo ubicó en zonas que podrían estar alineadas con el cuerpo del pequeño”.

Y agregó: “Hubo dos secuencias donde hubo una alineación entre la víctima y el cuerpo del policía. Estuvo alineado en dos momentos. Es posible que pudo dispararle, pero no lo tenemos acreditado que disparó”.

Las pericias a las vainas levantadas en la escena que están en el expediente dicen que todas pertenecen a la pistola del imputado.