Crimen y Justicia

“No sé si respiraba, estaba blanco”: los vecinos reconstruyeron el crimen en el juicio por Bastián

También contaron cómo precintaron la zona y marcaron dónde estaban los casquillos y los plomos para preservar la escena del hecho. El policía Juan Alberto García Tonzo está acusado de homicidio

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

El crimen de Bastián: el video de cómo el policía disparó la noche del homicidio

Fue una mañana cruda en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, donde un jurado juzga al policía Juan Alberto García Tonzo (31) por haber matado a Bastián Escalante (10) al repeler a los tiros la fuga de los sospechosos que habían intentado robarle.

Incluso, Alejandro, el papá de la víctima, que siempre se muestra sereno, lloró al escuchar cómo los testigos reconstruyeron lo que sucedió la noche del 10 de julio de 2024 en que mataron al nene y cómo describieron la forma en que cuidaron la escena del crimen: precintaron la zona y marcaron con tiza las vainas servidas y los impactos de bala en la pared.

Los distintos videos de las cámaras de seguridad de los vecinos y comerciantes de la zona -que filmaron todo lo que ocurrió- le pusieron imágenes a un hecho que hasta el momento solo conocían los jurados por relatos.

Así, Francisco Canosa (56), que vive frente a la escuela técnica a la que esa noche el acusado del crimen de Bastián fue a buscar a su hijastro, narró que paseaba a los perros cuando lo vio llegar en su moto al imputado y a los presuntos sospechosos que quisieron robarle.

Bastián junto a su mamá, Johana

“Eran dos motos con dos personas en cada moto, una se tiró hacia el cordón del colegio, bajó un muchacho y le dijo: ‘Entregame la moto o te mato’“, contó Canosa.

Y recordó: “Cuando se identificó como ‘policía’, dio un paso para atrás y sacó el arma, y ahí empezaron a correr (los sospechosos). Entonces, (el acusado) se agachó en la vereda del colegio, al lado de un palo de luz, y disparó”. Luego, comentó que escuchó como 12 detonaciones y añadió que García Tonzo cruzó la calle para seguir disparando.

No supo si hubo otro tirador porque hizo cuerpo a tierra por temor, tampoco si estaban armados los sospechosos, pero sí alegó que uno hizo un ademán como para sacar algo del bolsillo. Recordó que, durante las detonaciones, escuchó como “dos sonidos” diferentes, aunque no pudo precisar si fueron dos armas, pese a que es portador legítimo y va al polígono del tiro.

Así fue el crimen de Bastián en Wilde

Y narró que García Tonzo, después de pedir en la escuela que llamen al 911, se comunicó con alguien y le dijo “que no podía retirar al hijo del colegio porque había tenido un intento de robo y esperaba la Policía”. Además, destacó que de pronto el lugar se llenó de vecinos.

Uno de esos vecinos fue Luciano Pérez, quien era por ese entonces el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio La Carne en donde la víctima jugaba al fútbol. De allí salía el nene junto a su mamá, y en bicicleta, cuando lo mataron.

Para el momento en que llegó al lugar Pérez, al que le avisaron por teléfono lo sucedido; la calle en donde había disparado a mansalva García Tonzo mientras los sospechosos huían estaba llena de gente. Ya se habían llevado a Bastián y sólo había un patrullero en el lugar.

“Uno de los policías se quiso llevar la moto de los delincuentes que quedó abandonada y no lo dejamos, nos opusimos", comentó el presidente de la sociedad de fomento.

También explicó por qué cerraron las calles con sogas para que no pasen los autos, y cómo con tizas marcaron en los pisos y en las casas las balas y la sangre, y donde estaban las vainas.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Bastián EscalanteJuan Alberto García Tonzohomicidiosúltimas noticias

