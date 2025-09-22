Crimen y Justicia

Se escapó de un centro de menores, hizo dedo, robó un caballo y cayó al querer asaltar un comercio en Salta

El adolescente de 16 años estaba bajo seguimiento judicial. Durante la fuga logró evadir un control policial

Los agentes lo trasladaron a
Los agentes lo trasladaron a la Comisaría 1° (Foto Google Maps)

La Policía detuvo a un adolescente en la localidad de Metán, al sur de la provincia de Salta, tras fugarse de un centro de menores. El primer tramo lo hizo a “dedo” y luego siguió su fuga en un caballo robado.

El chico de 16 años quedó detenido tras varios días de intensa búsqueda, cuando las autoridades del centro en el que se encontraba radicaron la denuncia. Los efectivos de la sección Motorizada de Metán, que se encontraban realizando un patrullaje preventivo, lo divisaron sobre la calle Leandro Alem. Al notar la aproximación de los uniformados, el joven intentó rápidamente alejarse del lugar, aunque fue interceptado tras una breve persecución. Sin embargo, cuando lo atraparon se negó a brindar sus datos personales, lo que llevó a los agentes a trasladarlo a la Comisaría 1.

Una vez en la dependencia, lograron determinar con precisión la identidad del adolescente y reconstruir los detalles de la fuga. De acuerdo con lo publicado por elportaldeoran, el joven se encontraba bajo seguimiento judicial en el centro de menores de La Merced y se había escapado días atrás. La fuga incluyó un recorrido haciendo “dedo” en rutas de la zona y a la altura del ex peaje Aunor consiguió evadir un control policial. Al llegar a la localidad de Lumbreras, robó un caballo, y pudo continuar su recorrido por el tramo restante y llegar finalmente a Metán, donde reside su familia.

“Tenía una denuncia por fuga radicada por el personal del dispositivo. Luego de escaparse se fue haciendo ‘dedo’ y en el ex peaje Aunor se le escapó a la Policía. Posteriormente, robó un caballo en Lumbreras y así pudo llegar a Metán, de donde es oriundo”, confirmó una fuente policial.

No obstante, se supo que el adolescente también había intentado delinquir en un comercio situado en la calle Güemes Este. Las cámaras de seguridad del lugar lo captaron sentado frente a la puerta para observar la zona, luego se incorporó y arrojó una piedra, con la que trató de romper el vidrio de ingreso sin éxito. Esa maniobra frustrada quedó completamente registrada, y el material fílmico sirvió a la policía para identificarlo como el mismo menor buscado por la fuga en La Merced.

El delincuente de 22 años
El delincuente de 22 años lo atraparon en 25 de Mayo e Independencia (Google Maps)

Un delincuente quedó en libertad y cayó a la semana

En tanto, un joven de 22 años fue detenido nuevamente este domingo tras cometer un robo a mano armada en la localidad mendocina de Las Heras. El joven —quien confesó a la Policía que había recuperado la libertad una semana antes— fue sorprendido cuando huía luego de asaltar a un ciclista junto a otro cómplice en motocicleta. El hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana en el cruce de las calles 25 de Mayo e Independencia.

Según el informe policial, L. M. I. C. y su acompañante interceptaron a la víctima en plena vía pública y, bajo amenaza con arma de fuego, le exigieron la entrega de la bicicleta. El joven apuntó directamente al ciclista mientras el otro esperaba en la moto. Ambos se dieron a la fuga por la calle 25 de Mayo en dirección al sur.

Personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) se constituyó en el área y, tras un rápido operativo de búsqueda, logró interceptarlo sobre la arteria mencionada y la intersección de Pedraza, a escasos metros de su domicilio. En el momento de su detención, el joven admitió de forma espontánea ante los efectivos que había salido de prisión solo una semana antes, según publicó el portal MDZ Online.

Tras la detención, los agentes recuperaron la bicicleta y trasladaron al joven a la Comisaría 16° de Las Heras, quedando a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de ese departamento.

De acuerdo con los antecedentes, el imputado había estado implicado en un hecho documentado en 2021, en la que intervino la Fiscalía de Robos y Hurtos a cargo del fiscal Óscar Malla Mangado.

