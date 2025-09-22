Crimen y Justicia

Misterio en Córdoba: secuestraron a una mujer durante toda una noche en una cueva con armas

Ocurrió en el Barrio Marqués Anexo. Un denunciante anónimo oyó sus gritos y la Policía provincial allanó el lugar. Hay tres detenidos

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

La pistola 9 milímetros hallada
La pistola 9 milímetros hallada en el lugar

Ayer a las 20:15, personal de la Policía de Córdoba recibió una extraña alerta. Era un llamado anónimo, que hablaba sobre un suceso extraño, inquietante, en un rancho frente al Parque Educativo Norte, en el Barrio Marqués Anexo de la periferia de la capital provincial. Allí, dijo el denunciante sin nombre, había una mujer que gritaba, al parecer, privada de su libertad, literalmente atada con alambre.

Así, el personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 22° se dirigió al lugar, con una orden del fiscal Andrés Godoy. “Allanen de urgencia”, pidió el fiscal del otro lado del teléfono. Una vida, tal vez, estaba en riesgo.

La víctima, efectivamente, fue encontrada en el lugar, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Era una joven de 22. Los policías notaron dos lesiones evidentes en sus pantorrillas, hematomas circulares, compatibles con una vuelta de alambre.

Dos hombres y una mujer que se encontraban junto a ella, fueron detenidos en el acto. Se esperan sus indagatorias en las próximas horas.

Las lesiones en las pantorrillas
Las lesiones en las pantorrillas de la víctima

Y luego, estaban las armas ocultas en la casa. Junto a dos celulares Samsung que podrán ser peritados, se hallaron una pistola 9 milímetros, dos revólveres calibre .22, una escopeta calibre .16, dos armas tumberas, además de un surtido de casi 50 balas y un chaleco antibalas de la Policía provincial. También se encontró un auto en la cuadra, un Nissan Tiida negro. Al cotejar su patente, descubrieron que tenía un pedido de secuestro por robo de mediados de este mes.

Al cierre de esta nota, la fuerza provincial continuaba su trabajo en el lugar con perros entrenados y personal de infantería, entre otras divisiones.

Tumberas, revólveres y escopetas: el
Tumberas, revólveres y escopetas: el resto de las armas incautadas

Lograr el testimonio de la mujer secuestrada será la clave para esclarecer el caso. Una comisaria de alto rango de la fuerza cordobesa se encontraba también en el lugar, dedicada a contener a la víctima. La mujer de 22 años habló. Aseguró estar en situación de calle y que, efectivamente, la mantuvieron cautiva en esa casa.

Los motivos del secuestro, por lo pronto, se desconocen, así como el prontuario de los acusados que, según la imputación en su contra, mantuvieron a una mujer atada toda la noche en un aguantadero con un importante mix de armas del hampa y un auto robado estacionado a metros de la puerta.

