Su ex desapareció con su bebé durante una visita y pasó más de ocho meses sin ver a su hijo: cómo lo recuperó

Cristian Francisco está detenido por haberse llevado a su hijo durante más de 8 meses

Fue para fines de enero pasado. B. -como se la llamará para preservar su identidad y la del niño- le entregó a su ex pareja el hijo de ambos, de poco más de un año, para que se lo lleve el fin de semana, como había pactado la Justicia. Pero Cristian Francisco se esfumó con el bebé y su nueva esposa.

La angustia y la desesperación que sintió B. es imposible de contar con palabras. Fueron más de ocho meses de lucha en la Justicia, de intentos de hallarlo en su casa de un country de Canning y de encontrarse con las respuestas de los guardias de seguridad de un “recién se fue” en medio de una crisis por no saber nada del chiquito. Pero nada es eterno y ahora el sospechoso de 25 años está detenido y su pareja, acusada de encubrimiento.

El bebé, que ahora tiene un año y 10 meses, volvió a los brazos de su mamá. Pero para eso pasaron más de ocho meses de una desesperación inconmensurable.

El principio del fin fue durante los festejos del 31 de diciembre de 2024. Lo que era una convivencia pacífica, por llamarlo de alguna manera elegante, terminó de forma abrupta y dolorosa. Frente a familiares y niños, la nueva pareja de Francisco, una mujer trans, se quitó la ropa y todo se convirtió en un escándalo.

Lo detuvieron con drogas y armas

Por eso, B. optó por no dejarle su bebé a su ex y su nueva pareja. Él la denunció por impedimento de contacto. Corrían ya los primeros días de 2025 y llegó una citación de la fiscalía N°2 de Esteban Echeverría para llegar a un acuerdo: el padre podía ver al bebé los fines de semana.

Tras el primer fin de semana que Francisco pudo compartir con su hijo y su pareja, los tres desaparecieron. “El comisario de la dependencia, ante la que tenía que devolverle el niño a su mamá, lo buscó por todos lados, pero se los había tragado la tierra”, comentó a Infobae Isabel Caraballo, abogada de B..

Para fines de mayo, el Juzgado de Familia N°8 de Lomas de Zamora, a cargo de Carlos Alberto Dupont, lo citaba a que se presente, pero cada domicilio en el que lo buscaban era una pista falsa. Para junio llegó la orden de restitución de un menor. Y no había novedades.

“Ella sabía que estaba viviendo en un country de la zona de Canning. Para poder ir a buscarlo, primero la tuvieron dos horas en la comisaría porque no tenían móviles. Cuando llegaron, la seguridad del barrio cerrado le dijo que justo se había ido. La historia se repitió cuatro veces. ‘Se fue hace 10 minutos’, ‘salió hace una hora’, eran siempre las excusas”, amplió Caraballo el calvario de una mamá que sólo quería volver a ver a su bebé.

Pero la fuga de Francisco llegó a su fin el 12 de septiembre. Fue detenido durante un control policial en el partido de San Vicente. Su vehículo tenía un pedido de secuestro por parte de la Justicia de Familia y sobre su cabeza pesaba una averiguación de paradero en una causa por los delitos de ocultamiento del menor.

Cuando lo apresaron en su coche hallaron 13 gramos de cocaína, armas y más de 5 mil dólares. Y entonces su situación judicial se agravó con un expediente más por tenencia de armas de guerra y de estupefacientes para la venta. Su pareja fue acusada de encubrimiento: como no tiene antecedentes, fue excarcelada.

“Al bebé recién lo recuperó al día siguiente. Ahora, están juntos y están bien los dos", comentó la abogada y detalló que Francisco además tiene una causa por violencia de género que B. le había iniciado el año pasado.

Por lo pronto, la pareja y la madre de Francisco afrontan una medida cautelar de impedimento de contacto de 200 metros con B. y su hijo. Es por 30 días, así que la víctima la debe actualizar cada mes.