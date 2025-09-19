Un automóvil cayo casi 200 metros en las Altas Cumbres cordobesas y murió su conductor: impactantes imágenes y videos

Terrible accidente en la zona de Altas Cumbres (Fotos y videos: Policía Caminera de Córdoba)

El hallazgo de un Volkswagen Bora, color gris, completamente destrozado en el fondo de un barranco de casi 200 metros de profundidad en la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 26, reveló la magnitud de un accidente fatal ocurrido en la zona de Altas Cumbres, cerca del paraje Río de Los Sauces, en la provincia de Córdoba.

Así quedó el Volkswagen Bora, color gris, luego del fatal accidente: irreconocible

La víctima, identificada como Marcelo Rubén Dorao, oriundo del barrio General Bustos de Córdoba Capital, viajaba solo durante esta madrugada y circulaba en dirección hacia Traslasierra.

El hombre, de 42 años, perdió la vida tras despistarse y precipitarse por el acantilado: su cuerpo ya fue removido de la zona del accidente, en donde trabajó Policía Judicial, informaron a este medio fuentes de la Dirección General de la Policía Caminera de Córdoba.

La zona de las Altas Cumbres en donde se registró el accidente

El siniestro fue detectado por efectivos de esta fuerza quienes observaron restos de ripio y huellas de frenadas sobre el asfalto, además de un guardarraíl completamente destruido a pocos metros del lugar. Estos indicios encendieron la alarma sobre la posibilidad de un accidente grave, lo que motivó la intervención de los equipos de emergencia.

El trabajo del equipo de DUAR en la zona del hallazgo del vehículo

El operativo

Personal de Bomberos, DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) y ETAC (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) descendió por el barranco para iniciar las tareas de rescate. Durante el operativo, localizaron el vehículo, un Volkswagen irreconocible por los daños sufridos, a unos 200 metros de profundidad.

Los trabajos continúan en la zona para intentar rescatar el vehículo al fondo del precipicio

A mitad de camino, aproximadamente a 50 metros de la ruta, hallaron el cuerpo sin vida del conductor. Según las primeras hipótesis, el hombre habría sido expulsado del automóvil al impactar contra un descanso en plena caída, mientras el rodado continuó su descenso hasta quedar incrustado en una zona de muy difícil acceso.

Las condiciones climáticas al momento del accidente eran óptimas, por lo que se descartó la influencia de factores meteorológicos en el desenlace, por lo que aún están en investigación las causas del accidente.

El comisario Víctor Hugo Pereyra afirmó a Infobae que “el vehículo va a continuar en el barranco hasta ver la forma de extraerlo porque es muy complicada la topografía”.

Camioneta sin control: chocó a una moto, derribó dos postes y arrancó un árbol

El barrio Alta Córdoba fue escenario de un siniestro vial de gran magnitud cuando, en la mañana de este jueves, una camioneta fuera de control impactó contra una motocicleta, derribó dos postes y arrancó un árbol de raíz, según informó El Doce.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio cordobés, este incidente comenzó cuando el vehículo, que circulaba por la avenida Juan B. Justo, rozó a una motocicleta en la calle General Paz.

Este contacto provocó la caída de la conductora de la moto, quien sufrió golpes y debió ser trasladada a un centro de salud. Pese al accidente, el conductor de la camioneta, un hombre de 40 años, no se detuvo y continuó su marcha a alta velocidad.

La situación se agravó al llegar a la intersección de Calderón de la Barca y Tucumán, donde el conductor perdió el control del vehículo. En ese punto, la camioneta arrasó con palotes de seguridad, derribó dos postes y terminó por arrancar un árbol de raíz.

La Policía aguardaba los resultados de la prueba de alcoholemia para determinar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

Diego, vecino de la esquina donde quedó la camioneta, relató a Arriba Córdoba: “Hace dos años tuvimos un accidente que chocó la casa. Cuando pasó pedimos reductores a la Municipalidad, nos prometieron ponerlos y nunca los pusieron”. Su esposa, Romina, compartió la misma inquietud y expresó al mismo medio: “En esta esquina no se frena, tengo dos nenas chiquitas. Escuchamos frenadas y pensamos ‘que no peguen en la casa’”.