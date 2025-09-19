Crimen y Justicia

Imputaron al abogado que vendía el servicio de “mensajero” a narcos de alto perfil

Iván Carlos Méndez fue acusado este viernes por el fiscal de la Procunar Matías Scilabra y quedó en prisión preventiva por seis meses

Por Agustín Lago

Iván Carlos Méndez, abogado que
Iván Carlos Méndez, abogado que ayudaba a capos narcos presos

El abogado Iván Carlos Mendéz, que fue detenido el miércoles pasado en un operativo de la Policía Federal, fue imputado este viernes en Rosario por haber servido de “mensajero” de presos de alto perfil alojados en cárceles federales. Los reclusos a los que visitó bajo la fachada de ser su defensor particular fueron Mario Segovia –conocido como “El rey de la efedrina”–, Martín Lanatta, los condenados narcotraficantes Julio Rodríguez Granthon y Cristian “Pupito” Avalle, y Uriel Luciano “Lucho” Cantero, presunto jefe de la tercera generación de Los Monos.

Méndez quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de 180 días, según resolvió el juez de Garantías, Carlos Vera Barros, al cabo de la acusación que llevó adelante el fiscal de la Procunar Matías Scilabra.

El fiscal afirmó que el abogado no asesoró a ninguno de los internos mencionados, no diseñó estrategias procesales ni ejerció el derecho de defensa. “Lo que hizo fue garantizar la comunicación de los condenados con el exterior, y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel. Incluso, conecta organizaciones criminales a partir de la información que obtiene”, señaló.

De acuerdo a la teoría del caso, el abogado formó parte de una asociación ilícita junto con Cantero, Rodríguez Granthon, Segovia, Lanata y Avalle, en la que su rol fue triangular comunicaciones y retransmitir mensajes al salir de las visitas presenciales a cada uno de los internos que, por ser presos de alto perfil, tienen restringidas las visitas y las llamadas.

En detalle, los investigadores lo acusan de intermediar en la venta de una casa de Granthon a Cantero por USD 15.000 y un vehículo Fiat Cronos. También en la adquisición de un campo de 248 hectáreas por parte de Segovia a Morán de la Cruz, con un valor de USD 1.000 por hectárea.

“Recibió como parte de pago un Ford Mondeo, transferido a su nombre el 29/04/2025, y se documentó su retiro del vehículo en Rosario. Las conversaciones intervenidas muestran que Méndez cobraba por sus servicios de intermediación, con tarifas mensuales de USD 3.000 a 4.000 o USD 500 por mensaje”, aseguró el fiscal.

Scilabra sostuvo que el penalista actuó como “intermediario tanto en la gestión de bienes de origen ilícito de los integrantes de la ilícita como en la planificación vinculada al tráfico de estupefacientes junto a las personas mencionadas”. Agregó que fue quien permitió que los presos pudieran contactarse con sus estructuras delictivas o entre ellos.

La evidencia muestra la planificación y continuidad de actividades de narcotráfico y manejo territorial desde la cárcel, con participación directa de Méndez. En audios y visitas, se registraron diálogos sobre la compra, distribución y financiamiento de estupefacientes, incluyendo referencias a cantidades (120 kg, 200-300 kg) y precios de mercado.

Se documentó además la coordinación de cobros, distribución de roles y manejo de recursos humanos y materiales para sostener la actividad criminal.

El fiscal de la Procunar amplió que desde febrero pasado a la fecha trianguló comunicaciones entre el narcotraficante Rodríguez Granthon y su pareja Lucila R. La joven, en función del análisis de las conversaciones, rindió cuentas sobre los alquileres y propiedades que adquirió el recluso gracias a la venta de droga.

En septiembre pasado, según añadió el funcionario judicial, facilitó una conversación entre Mario Segovia y el preso César Morán “El Loco” de la Cruz al que el “Rey de la efedrina” quería comprarle un campo.

En tanto, entre febrero y agosto de este año fue el nexo entre Rodríguez Granthon y “Lucho” Cantero –hijo del asesinado líder de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero–, ya que el preso de nacionalidad peruana le vendió una casa a cambio de 15 mil dólares y un Fiat Cronos modelo 2021.

A Méndez también se le atribuyó el acopio de una carabina con numeración suprimida que fue incautada en el marco de los operativos de la Policía Federal que se hicieron el pasado miércoles.

