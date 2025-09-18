Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

Trágico accidente vial en Olavarría. (Captura En Línea Noticias/YouTube)

Un trágico accidente vial ocurrido este miércoles en Olavarría dejó como saldo la muerte de una mujer de 38 años y su hija de 9 en la intersección de las avenidas Trabajadores y Reconquista, en la ciudad bonaerense de Olavarría. El hecho, que lógicamente conmocionó a la comunidad local, también provocó lesiones de gravedad en el hijo menor de la conductora, quien permanece internado en grave estado.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el choque fatal ocurrió cerca de las 11, cuando Laura Lavalle conducía su auto, un Renault Clio azul, e impactó contra un limitador de altura situado en la columna central del mencionado cruce. La mujer se dirigía en dirección Olavarría, hacia el Cementerio Loma de Paz.

En el automóvil también viajaban sus dos hijos menores: Gibana Crossi, de 9 años, quien falleció en el accidente a causa de las graves heridas sufridas, y G.C., de 6. Según detalló la Comisaría Primera de Olavarría, los tres residían en el Barrio Ituzaingó de la ciudad olavarriense.

El lugar del hecho. (Captura En Línea Noticias/YouTube)

Personal policial y unidades de emergencia médica arribaron al lugar tras un llamado al 911. El menor de 6 años fue trasladado de inmediato con graves heridas al sector de pediatría del hospital local, adonde ingresó con código rojo, pero finalmente pudo ser estabilizado. En tanto, el personal médico presente en el lugar de la colisión constató las muertes de Lavalle y Gibana, su hija mayor.

Tanto el vehículo siniestrado como los documentos hallados dentro del mismo quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, bajo la dirección de la fiscal Mariela Viceconte, quien inicialmente caratuló el expediente como homicidio culposo.

Sin embargo, el trabajo de los peritos de la Policía Científica en la escena fue determinante para recaratular el caso como homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio. “En el lugar del hecho no hay huellas de frenado, y si bien la confirmación la decide la fiscal a cargo, hay suficientes sospechas para seguir esa línea investigativa”, explicaron fuentes judiciales a este medio.

Antecedente trágico en Olavarría

En julio de este año, un doble crimen y posterior suicidio conmocionó a la comunidad de Olavarría y alrededores. En una vivienda situada en la localidad de Espigas, a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 226, entre la ciudad olavarriense y San Carlos de Bolívar, hallaron muerta a una familia entera.

Tras el descubrimiento, las víctimas fueron trasladadas a la morgue de Policía Científica de Azul, donde se realizaron las autopsias que confirmaron las sospechas. Las primeras pericias realizadas revelaron que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Daiana Soledad Contreras, de 34 años, su hija Iris Zendaya Uhart, de 4 años, y Miguel Ángel Romero, de 40, señalado como el autor del doble femicidio.

El lugar del hallazgo de los cuerpos

La familia residía en una de las tres casas del predio, compartida con otros empleados rurales. La ausencia de Romero en su puesto de trabajo generó inquietud entre sus compañeros, lo que motivó al encargado del campo, Walter José Valenzuela, a acercarse a la vivienda. Al no recibir respuesta, alertó a las autoridades, quienes al llegar hallaron sin vida a los tres integrantes.

La escena hallada por los agentes resultó estremecedora: los cuerpos de la madre y su hija estaban abrazados. Los primeros exámenes forenses determinaron que Daiana Contreras murió por asfixia mecánica, mientras que la menor presentaba un traumatismo craneal, que le provocó un hundimiento de cráneo.

Las estimaciones forenses iniciales, recogidas por los medios mencionados, situaban el momento del crimen aproximadamente 17 horas antes de que los cuerpos fueran hallados.

La investigación, también a cargo de la fiscal Viceconte, y bajo la intervención del Juzgado de Garantías N°2 de Olavarría, dirigido por Carlos Eduardo Villamarín, contó con la participación de efectivos de la Policía Científica, el jefe de la Departamental de Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y autoridades municipales.

Después de analizar los elementos recolectados, Viceconte determinó que la carátula del caso sería calificado como homicidio doblemente agravado por ser cometido contra una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), y homicidio agravado por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y seguido de suicidio en contexto de violencia familiar y de género.

Por otro lado, los peritos de la División Científica de la Policía bonaerense secuestraron como evidencia un cuchillo, tres teléfonos celulares y la faja presuntamente utilizada como elemento de estrangulación. Asimismo, la disposición de los cuerpos y las lesiones observadas sustentan la hipótesis de que Romero atacó por la espalda a Contreras, quien sostenía a la niña en brazos, y luego modificó la posición de ambas antes de quitarse la vida.

Dónde buscar ayuda

Si en algún momento de la vida se experimentan ideas suicidas, no dudar en consultar al sistema de salud, a personas del entorno escolar, laboral o afectivo. Llamar al 0800-333-1665, dirigirse a una guardia de Salud Mental en el hospital público más cercano, y/o comunicarse con el SAME (107).

Líneas de prevención del suicidio:

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

(011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

Salud Mental Responde: 0800-333-1665 (línea telefónica de hospitales públicos CABA) y 4863-8888 / 4861-5586 / 4123-3120 (lunes a viernes de 8 a 20). Para fines de semana, feriados y por la noche: 4123-3100 internos 3484/3485 .

Hospital Bonaparte: 0800 999 0091 (urgencias Salud Mental 24 hs)

Hospital Borda: 4360-6670