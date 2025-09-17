Remolcaron una chata antigua con un flete en pleno centro de Tigre, la robaron y terminaron presos

Así remolcaron la chata antigua

Tres hombres, integrantes de la misma familia, fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusados de cometer un insólito robo en pleno de la localidad bonaerense de Tigre: ataron una chata de más de 50 años de antigüedad a un camión de flete, la remolcaron a lo largo de varias cuadras y desaparecieron.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la investigación surgió a raíz del robo de una camioneta Chevrolet Apache, de color naranja, robada el 4 de agosto pasado en la esquina de las calles Rocha y Chacabuco.

Los tres detenidos

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Municipio, se observó cómo los ladrones circularon con la chata atada con un cable a un camión de flete. Las fuentes explicaron que la camioneta naranja estaba estacionada y activa.

La chata luego de ser recuperada

Tras las tareas investigativas, lideradas por una UFI del Departamento Judicial de San Isidro y el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 1era de Tigre, se analizó material fílmico y recolectaron testimonios, hasta establecer la identidad de los autores materiales del hecho y emitir órdenes de allanamiento.

Finalmente, este martes por la mañana efectivos de la Policía Departamental de Tigre concretaron dos procedimientos simultáneos en domicilios de José León Suárez, partido de San Martín, y en San Isidro, que resultaron en la detención de los tres sospechosos.

Durante el operativo, los efectivos policiales procedieron a la detención de Lautaro Rubio (18), Diego Rubio (53) y Ramiro Rubio(24). Además recuperaron la camioneta denunciada, incautaron una pistola Bersa calibre 22 largo con número de serie suprimido, cargador y municiones intactas, así como 10 teléfonos celulares y 160 gramos de marihuana.

Les incautaron un arma

Desde la Fiscalía se dispusieron actuaciones por los delitos de hurto automotor agravado, infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego apta para disparo.

“De esta manera se desbarata una banda que se dedicaba a sustraer vehículos modalidad hurto”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Les incautaron 10 celulares

Detenidos por robar autos en La Boca

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos en las localidades de Gerli y Dock Sud, provincia de Buenos Aires, acusados de ser responsables del robo a mano armada de un vehículo en el barrio porteño de La Boca.

El procedimiento se realizó tras una investigación encabezada por la División Investigaciones Comunal 4 de la Policía de la Ciudad, que llevaba semanas rastreando tanto el vehículo como a los autores del asalto. En este contexto, lograron localizarlos y aprehenderlos en dos viviendas ubicadas en las calles Tres Sargentos al 1600 y 10 de Diciembre al 1100.

La causa comenzó a partir de un hecho ocurrido el pasado 23 de agosto, cuando una persona fue abordada por dos jóvenes cuando estaba a bordo de su auto en el mencionado barrio de CABA. Según la denuncia, los agresores la amenazaron con armas de fuego y le sustrajeron un Volkswagen Polo Track gris oscuro, escapando rápidamente de la escena.

A raíz de este episodio, la policía porteña abrió un expediente que incluyó el análisis de registros de cámaras y testimonios para reconstruir la secuencia y la posible ruta de fuga.

Las tareas investigativas condujeron hasta dos viviendas ubicadas en el conurbano bonaerense: una en Gerli y otra en Dock Sud. Para llevar adelante los operativos, la fuerza contó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo personal intervino en los domicilios y procedió a la detención de los sospechosos. Además, secuestró varios objetos considerados de importancia para la causa.

La chata luego de ser hallada

Según detallaron fuentes policiales, en ambos domicilios se incautaron armas, probablemente utilizadas por los menores para concretar asaltos. Entre ellas, un revólver calibre 22 y una réplica de pistola 9 mm.

También secuestraron teléfonos celulares, un par de zapatillas, una gorra negra y un lente óptico reconocido por la víctima como propio. La recuperación de estas pertenencias y su reconocimiento aportaron elementos probatorios determinantes para la acusación, según las autoridades.

La causa ahora quedó bajo supervisión del Juzgado Nacional de Menores N°4, que encabeza el fiscal Cristian Von Leers, y del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Lomas de Zamora, cuyos responsables ordenaron el traslado de los jóvenes al Instituto Inchausti, donde permanecerán alojados mientras avanza el proceso judicial.