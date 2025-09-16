Crimen y Justicia

Tenía más de 10 causas iniciadas bajo nombres falsos, cayó por una pelea callejera y fue condenado a prisión

El detenido fue identificado a través de sus huellas dactilares como responsable de múltiples delitos registrados con identidades distintas, entre ellas amenazas, robo y homicidio, la justicia porteña homologó su condena por lesiones graves y amenazas simples

Guardar
RENAPER confirmó que el detenido
RENAPER confirmó que el detenido tenía más de diez causas en curso bajo distintas identidades

Fue detenido por una pelea en la vía pública, pero lo que parecía un hecho aislado terminó revelando un historial mucho más complejo. Las huellas dactilares del acusado destaparon una trama con más de diez causas penales registradas bajo distintos nombres, entre ellas por robo y homicidio. Ahora, tras reconocer su autoría en uno de los ataques, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires lo condenó a tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo.

Según pudo saber Infobae, todo comenzó con un episodio de violencia callejera: según consta en la causa, el imputado golpeó sorpresivamente a un hombre en plena vía pública. Primero lo atacó con un puñetazo directo al rostro y, una vez en el suelo, continuó con una serie de golpes en la cabeza utilizando sus puños y pies. La víctima resultó con politraumatismos, doble fractura del maxilar inferior y fractura de varios huesos faciales, de acuerdo con la certificación médico-legal. El hecho fue calificado como lesiones graves.

El agresor fue detenido poco después y se ordenó su prisión preventiva. Pero lo que en principio parecía una causa más por lesiones, derivó en una revelación inesperada: al verificar las fichas dactiloscópicas del detenido, surgió que coincidían con las de una persona vinculada a otro expediente judicial, aunque inscripta con un nombre diferente. Ante esa irregularidad, la Fiscalía solicitó un cotejo oficial de huellas al Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El informe de RENAPER arrojó un dato clave: las huellas correspondían a un individuo con más de diez causas penales, entre ellas por robo y homicidio, tramitadas en diversas jurisdicciones del país y registradas bajo identidades falsas. La Fiscalía 12 avanzó entonces con una rueda de reconocimiento en la que víctimas de los hechos lo identificaron, permitiendo establecer su verdadera identidad.

Además del ataque en Balvanera, el mismo imputado arrastraba otra causa por amenazas contra una persona en un supermercado de la zona. En esa ocasión, según la denuncia, le dijo que le iba a pasar “lo mismo que al otro”, en referencia al agredido de la primera causa.

Con los antecedentes reunidos y su identidad verificada, el fiscal Fedullo lo intimó formalmente y solicitó su prisión preventiva. Finalmente, durante una audiencia celebrada el pasado viernes 12 de septiembre, se homologó el acuerdo alcanzado en el juicio abreviado y se dictó la condena por los delitos de lesiones graves calificadas por mediar alevosía y amenazas simples.

La condena fue solicitada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, a cargo de Sebastián Fedullo, y posteriormente homologada por el titular del Juzgado N° 18 de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Baldomar.

Lo atraparon cuando hacía ingresar colados al show de Don Osvaldo: los camuflaba como personal de seguridad

El detenido en el marco
El detenido en el marco de los recitales de Don Osvaldo

Una intervención de la Policía de la Ciudad durante los dos conciertos que dio este fin de semana la banda Don Osvaldo en el estadio de All Boys finalizó con la detención de un sospechoso acusado de haber facilitado el ingreso irregular de asistentes disfrazados de empleados de seguridad, según la información oficial.

Los policías detectaron que en las horas previas a cada recital, que se desarrollaron el 12 y 13 de septiembre, el detenido coordinaba encuentros en el área del estadio e instruía a quienes pretendían colarse en el show para que vistieran prendas oscuras.

El plan quedaba delineado con la posterior entrega de chalecos con la leyenda “orientación”, además de gorras o pulseras apócrifas, que simulaban credenciales válidas.

El proceder del sospechoso, finalmente, llamó la atención de los agentes de la Policía de la Ciudad, quienes procedieron a demorarlo para formular la respectiva averiguación de antecedentes.

Según puntualizaron voceros del área de seguridad porteña, se labraron actas por distintas contravenciones al Código de la Ciudad, entre ellas: 44 por suministro de bebidas alcohólicas sin autorización, 30 a cuidacoches que operaban en los alrededores, uso indebido del espacio público, incitación al desorden, entre otros.

El control sobre la venta ambulante y la actividad de trapitos formó parte del operativo integral, con un total de 95 actas contravencionales registradas al cierre del evento.

Temas Relacionados

BalvaneraCiudad de Buenos AiresPolicía de la CiudadFalsificación de identidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Murió un hombre en Córdoba tras pelear con sus vecinos y agonizar durante un día

La víctima tenía una herida en la cabeza y estaba alojado en el hospital desde el domingo último. La disputa vecinal comenzó en el barrio Ecotierra de la capital provincial

Murió un hombre en Córdoba

Rescataron a una mujer y a sus tres hijos cuando eran llevados de Mendoza a Mar del Plata en contra de su propia voluntad

Ante la denuncia del hermano de la víctima, la Policía interceptó al micro en el control fronterizo de Desaguadero, en el límite entre Mendoza y San Luis

Rescataron a una mujer y

El Gobierno de Santa Fe duplicó las recompensas por datos sobre homicidios no resueltos

Incrementaron a 16 millones de pesos el incentivo para quienes aporten información clave que ayude a identificar responsables de asesinatos cometidos desde 2014 en adelante, buscando combatir la impunidad y reducir la violencia

El Gobierno de Santa Fe

Delincuentes ingresaron a una vivienda por el techo, golpearon a los dueños y se llevaron hasta la pava eléctrica

Ocurrió en una vivienda de La Plata cerca de la medianoche. Escaparon con dinero, joyas, electrodomésticos y el auto de las víctimas. No hay detenidos

Delincuentes ingresaron a una vivienda

Crimen del secretario estudiantil de La Plata: la Fiscalía pidió prisión preventiva para el tercer sospechoso

Se trata de un hombre de 35 años, detenido hace un mes, acusado de homicidio doblemente agravado en concurso ideal con robo

Crimen del secretario estudiantil de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió un hombre en Córdoba

Murió un hombre en Córdoba tras pelear con sus vecinos y agonizar durante un día

Rescataron a una mujer y a sus tres hijos cuando eran llevados de Mendoza a Mar del Plata en contra de su propia voluntad

El Gobierno de Santa Fe duplicó las recompensas por datos sobre homicidios no resueltos

Delincuentes ingresaron a una vivienda por el techo, golpearon a los dueños y se llevaron hasta la pava eléctrica

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y detergente

INFOBAE AMÉRICA
El castillo de Houská, la

El castillo de Houská, la misteriosa fortaleza checa que esconde una “puerta al infierno”

La “neutralidad activa” del Perú navega entre la República Popular China y Occidente

Harvard avanza en la terapia genética que promete rejuvenecer células y prolongar la vida hasta 150 años

EN VIVO: Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en la Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”