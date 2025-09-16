Tenía más de 10 causas iniciadas bajo nombres falsos, cayó por una pelea callejera y fue condenado a prisión

RENAPER confirmó que el detenido tenía más de diez causas en curso bajo distintas identidades

Fue detenido por una pelea en la vía pública, pero lo que parecía un hecho aislado terminó revelando un historial mucho más complejo. Las huellas dactilares del acusado destaparon una trama con más de diez causas penales registradas bajo distintos nombres, entre ellas por robo y homicidio. Ahora, tras reconocer su autoría en uno de los ataques, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires lo condenó a tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo.

Según pudo saber Infobae, todo comenzó con un episodio de violencia callejera: según consta en la causa, el imputado golpeó sorpresivamente a un hombre en plena vía pública. Primero lo atacó con un puñetazo directo al rostro y, una vez en el suelo, continuó con una serie de golpes en la cabeza utilizando sus puños y pies. La víctima resultó con politraumatismos, doble fractura del maxilar inferior y fractura de varios huesos faciales, de acuerdo con la certificación médico-legal. El hecho fue calificado como lesiones graves.

El agresor fue detenido poco después y se ordenó su prisión preventiva. Pero lo que en principio parecía una causa más por lesiones, derivó en una revelación inesperada: al verificar las fichas dactiloscópicas del detenido, surgió que coincidían con las de una persona vinculada a otro expediente judicial, aunque inscripta con un nombre diferente. Ante esa irregularidad, la Fiscalía solicitó un cotejo oficial de huellas al Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El informe de RENAPER arrojó un dato clave: las huellas correspondían a un individuo con más de diez causas penales, entre ellas por robo y homicidio, tramitadas en diversas jurisdicciones del país y registradas bajo identidades falsas. La Fiscalía 12 avanzó entonces con una rueda de reconocimiento en la que víctimas de los hechos lo identificaron, permitiendo establecer su verdadera identidad.

Además del ataque en Balvanera, el mismo imputado arrastraba otra causa por amenazas contra una persona en un supermercado de la zona. En esa ocasión, según la denuncia, le dijo que le iba a pasar “lo mismo que al otro”, en referencia al agredido de la primera causa.

Con los antecedentes reunidos y su identidad verificada, el fiscal Fedullo lo intimó formalmente y solicitó su prisión preventiva. Finalmente, durante una audiencia celebrada el pasado viernes 12 de septiembre, se homologó el acuerdo alcanzado en el juicio abreviado y se dictó la condena por los delitos de lesiones graves calificadas por mediar alevosía y amenazas simples.

La condena fue solicitada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, a cargo de Sebastián Fedullo, y posteriormente homologada por el titular del Juzgado N° 18 de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Baldomar.

Lo atraparon cuando hacía ingresar colados al show de Don Osvaldo: los camuflaba como personal de seguridad

El detenido en el marco de los recitales de Don Osvaldo

Una intervención de la Policía de la Ciudad durante los dos conciertos que dio este fin de semana la banda Don Osvaldo en el estadio de All Boys finalizó con la detención de un sospechoso acusado de haber facilitado el ingreso irregular de asistentes disfrazados de empleados de seguridad, según la información oficial.

Los policías detectaron que en las horas previas a cada recital, que se desarrollaron el 12 y 13 de septiembre, el detenido coordinaba encuentros en el área del estadio e instruía a quienes pretendían colarse en el show para que vistieran prendas oscuras.

El plan quedaba delineado con la posterior entrega de chalecos con la leyenda “orientación”, además de gorras o pulseras apócrifas, que simulaban credenciales válidas.

El proceder del sospechoso, finalmente, llamó la atención de los agentes de la Policía de la Ciudad, quienes procedieron a demorarlo para formular la respectiva averiguación de antecedentes.

Según puntualizaron voceros del área de seguridad porteña, se labraron actas por distintas contravenciones al Código de la Ciudad, entre ellas: 44 por suministro de bebidas alcohólicas sin autorización, 30 a cuidacoches que operaban en los alrededores, uso indebido del espacio público, incitación al desorden, entre otros.

El control sobre la venta ambulante y la actividad de trapitos formó parte del operativo integral, con un total de 95 actas contravencionales registradas al cierre del evento.