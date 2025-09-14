Crimen y Justicia

Lo atraparon cuando hacía ingresar colados al show de Don Osvaldo: los camuflaba como personal de seguridad

Coordinaba un encuentro en los alrededores del estadio y les pedía que se vistan con ropa oscura para poder colarlos en el show que se dio en All Boys

El detenido en el marco de los recitales de Don Osvaldo

Una intervención de la Policía de la Ciudad durante los dos conciertos que dio este fin de semana la banda Don Osvaldo en el estadio de All Boys finalizó con la detención de un sospechoso acusado de haber facilitado el ingreso irregular de asistentes disfrazados de empleados de seguridad, según la información oficial.

Los policías detectaron que en las horas previas a cada recital, que se desarrollaron el 12 y 13 de septiembre, el detenido coordinaba encuentros en el área del estadio e instruía a quienes pretendían colarse en el show para que vistieran prendas oscuras.

El plan quedaba delineado con la posterior entrega de chalecos con la leyenda “orientación”, además de gorras o pulseras apócrifas, que simulaban credenciales válidas.

El proceder del sospechoso, finalmente, llamó la atención de los agentes de la Policía de la Ciudad, quienes procedieron a demorarlo para formular la respectiva averiguación de antecedentes.

Lo secuestraron al sospechoso

El dispositivo desplegado durante los recitales, que movilizó a unas 38 mil personas, avanzó más allá de la entrada fraudulenta de público.

Según puntualizaron voceros del área de seguridad porteña, se labraron actas por distintas contravenciones al Código de la Ciudad, entre ellas: 44 por suministro de bebidas alcohólicas sin autorización, 30 a cuidacoches que operaban en los alrededores, uso indebido del espacio público, incitación al desorden, entre otros.

El control sobre la venta ambulante y la actividad de trapitos formó parte del operativo integral, con un total de 95 actas contravencionales registradas al cierre del evento.

Se hicieron controles en los dos recitales

También la vigilancia policial se extendió a otros puntos sensibles del estadio y sus inmediaciones. El personal destacado en la intersección de Gualeguaychú y Miranda advirtió una discusión entre tres hombres y vendedores ambulantes.

Tras proceder a la identificación, notaron que uno de los sujetos, argentino de 29 años, cargaba un envoltorio con “tusi” en su morral. La Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo de Sebastián Corral Galvano, ordenó el decomiso de la sustancia y el inicio de actuaciones.

El accionar preventivo incluyó la intervención de otras áreas especializadas como el Departamento de Contravenciones y Faltas y la Dirección de Prevención en Eventos Masivos, que reforzaron la fiscalización durante las dos jornadas en el estadio de All Boys.

Y en materia preventiva

La Policía de la Ciudad organizó, entre el 8 y el 12 de septiembre, el Curso Básico de Seguridad Turística en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Este ciclo de formación, dirigido a fuerzas porteñas, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y policías provinciales y extranjeras, tuvo como objetivo principal dotar a los efectivos de herramientas específicas para la prevención, el auxilio y la protección de visitantes en la Ciudad de Buenos Aires.

La capacitación abarcó la identificación de situaciones de riesgo, la contención psicológica, la comunicación intercultural y la asistencia primaria, incorporando además conocimientos sobre protección del patrimonio, la cultura local y la coordinación con organismos nacionales e internacionales.

Los participantes recibieron entrenamiento teórico-práctico para actuar de forma proactiva en resolución de conflictos y responder ante la vulnerabilidad que enfrentan los turistas por desconocimiento del idioma o de los procedimientos legales.

Esta formación busca mejorar la atención y asistencia para quienes visitan Buenos Aires, consolidando la cooperación entre fuerzas de seguridad y organismos internacionales.

Durante el acto de entrega de diplomas, participaron la directora general de Seguridad, Prevención y Asistencia al Turista, Georgina Marinucci, y el jefe de la División Policía Turística de la Policía de la Ciudad, Augusto Castro, junto a otras autoridades.

