Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

El momento del accidente de Thiago Medina.

El grave accidente sufrido por Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano, generó conmoción este sábado. En las últimas horas se conocieron imágenes, captadas por una cámara de seguridad, que registran la secuencia en la que la motocicleta conducida por el joven de 21 años impacta violentamente contra un automóvil sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia en Francisco Álvarez, el viernes a las 19:50.

Thiago Medina circulaba en sentido a General Rodríguez y llevaba el casco puesto al momento de la colisión. El video permitió reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro, evidenciando la brusquedad del impacto y la rápida reacción de quienes lo asistieron en el lugar, antes de ser trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El parte médico posterior a la intervención quirúrgica confirmó la delicadeza de la situación. A Thiago Medina le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado. El estado del joven es descriptivamente grave: se encuentra sedado, en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.

Thiago Medina se encuentra internado en grave estado tras el accidente

Familiares y allegados permanecen en el hospital a la espera de nuevas noticias del estado de salud del joven. Entre ellos se encuentra Daniela Celis, expareja y madre de las hijas gemelas de Medina, quien a través de sus redes sociales expresó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”. Celis agradeció las muestras de apoyo y solicitó cadenas de oración, remarcando que dicho elemento de seguridad pudo salvarle la vida a Medina durante el accidente.

Qué dice el último parte médico

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva, y de acuerdo al último parte médico, difundido en la tarde de este sábado, “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento al que accedió Teleshow.

Medina fue operado el sábado debido a las heridas que sufrió en el accidente. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, expresó en las primeras horas de ayer Celis en un posteo en sus redes sociales.

En la mañana del sábado, compartió una actualización sobre el estado de salud de su expareja: “Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, agregó más tarde, siempre desde el hospital.

La noticia del accidente de Thiago Medina fue difundida en LAM, donde compartieron un audio de Daniela Celis confirmando el hecho y expresando la gravedad del mismo. “Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”, dijo la influencer con la voz visiblemente afectada.

Una testigo describió el choque

Una testigo del grave accidente de tránsito relató cómo fue el fuerte choque que dejó al joven de 22 años internado en terapia intensiva y con riesgo de vida.

Se trata de una chica de su misma edad que circulaba justo detrás de él cuando ocurrió el hecho, en el que Thiago, que iba a bordo de su moto, impactó contra un auto. Ella, su novio y el conductor del otro vehículo involucrado fueron los primeros en socorrerlo.

Con el ex GH ya en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la joven se acercó a la UFI N°1, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, y dio su declaración testimonial en el marco de la causa iniciada por lesiones culposas. Por ahora la investigación avanza sin detenidos, según supo este medio.

En su declaración, a la que tuvo acceso Infobae, la testigo relató que el accidente ocurrió cerca de las 19:30, mientras regresaba a su casa en moto junto a su pareja. Él manejaba y ella iba sentada atrás.

Mientras observaban el flujo vehicular, la testigo contó que vio pasar, muy cerca de su vehículo y a gran velocidad, una moto Honda Tornado conducida por un hombre que, aclaró, llevaba casco. Era Thiago Medina, el ex participante del reality de Telefe, quien minutos después iba a protagonizar el grave siniestro.

Según su testimonio, esta moto se incorporó al tránsito justo delante de ellos. Poco después, la chica observó al otro vehículo involucrado en el choque: dijo que vio un Chevrolet Corsa oscuro que circulaba en sentido contrario, hacia Moreno.

Al llegar al cruce con la calle La Providencia, dijo que el conductor del Chevrolet activó la luz de giro para doblar e inició la maniobra de ingreso a esa arteria. Sin embargo, cuando el auto se encontraba casi sobre la calle La Providencia, la moto de Thiago que los había adelantado previamente lo chocó: el impacto fue del lado derecho, a la altura de la rueda trasera, según especificó.

Como consecuencia del choque, la joven contó que el conductor de la moto salió despedido y cayó sobre la vereda. Frente a este escenario, la testigo y su pareja se acercaron de inmediato para ayudarlo. Junto a ellos se acercó el conductor del vehículo, que, según este relato, también descendió rápidamente de su auto para asistir al motociclista herido sin saber de quién se trataba.

Minutos después llegó al lugar personal policial y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que trasladó al ex GH al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva. Al llegar al establecimiento, fuentes del caso indicaron a Infobae que Thiago estaba en “estado reservado y con riesgo de vida”.