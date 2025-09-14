Crimen y Justicia

Ofrecía entradas falsas para un recital de cuarteto en Córdoba y fue detenido por la estafa

El sospechoso, de 32 años, vendió boletos para el recital del grupo Q´Lokura

Un hombre de 32 años fue detenido por la Policía de Córdoba, en Colonia Caroya, departamento Colón, tras detectarse que ofrecía entradas falsas para un evento bailable de cuarteto, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El operativo se realizó en las primeras horas de la madrugada en la intersección de la avenida San Martín y calle 20, donde personal de la Departamental Colón identificó al sospechoso mientras intentaba comercializar los tickets apócrifos.

Durante el procedimiento policial, los efectivos secuestraron varios boletos que el hombre tenía en su poder, señalaron los voceros de la fuerza de seguridad a este medio. La imagen de las entradas falsas que fueron incautadas acompañan esta nota.

El sospechoso fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación sobre la procedencia y posible circulación de más entradas apócrifas en la zona, detallaron desde la Policía cordobesa.

La reina de la reventa

A principios de septiembre, La Policía de la Ciudad desarticuló una organización dedicada a la reventa ilegal de entradas para espectáculos masivos, entre ellas localidades para el partido por las Eliminatorias del Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela. Lo hizo tras un allanamiento en un domicilio del barrio porteño de Villa Santa Rita y que terminó con la incautación de una suma millonaria de dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y un arma.

La investigación se inició el 29 de agosto pasado, cuando agentes de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos detectaron en redes sociales un perfil bajo el nombre de “The Armenian Girl”, administrado por una mujer de 35 años que ofrecía entradas para distintos eventos deportivos y artísticos.

Entre ellos, se promocionaban accesos a sectores exclusivos como Fan Vip, plateas Belgrano alta o ubicaciones en la tribuna Sívori baja para el encuentro de la Selección en el estadio de River Plate, siempre con valores que superaban a los oficiales.

La misma cuenta también ofrecía localidades para recitales de gran convocatoria, como Lollapalooza, Quilmes Rock, espectáculos en el Movistar Arena y otros partidos de fútbol.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, a cargo de Maximiliano Vence, solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº2. La medida se cumplió el 3 de septiembre en una vivienda ubicada en Llavallol al 1800.

En el lugar fue identificada la sospechosa como Tamara J.P.G., argentina de 35 años, quien quedó imputada por violación al artículo 91 del Código Contravencional, que sanciona la reventa de entradas para espectáculos masivos de carácter deportivo o artístico.

