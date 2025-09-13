Crimen y Justicia

Chocó su camioneta contra un auto estacionado en Villa Crespo: intentaron hacerle 8 veces el test de alcoholemia y no pudieron

Ocurrió esta madrugada en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel de la Ciudad de Buenos Aires. El conductor iba acompañado por una joven. Ambos resultaron ilesos. El video del insólito momento

El fallido control de alcoholemia en el choque en Villa Crespo

El barrio porteño de Villa Crespo fue escenario esta madrugada de un fuerte accidente de tránsito, en el que un joven perdió el control de su camioneta 4x4 y chocó contra un auto estacionado y el frente de un negocio. Después de 4 horas, la Policía trató de hacerle el test de alcoholemia ocho veces pero no pudo. El motivo: el conductor no sopló con la suficiente fuerza.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el episodio ocurrió cerca de la 4.30 de la mañana en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel, en las inmediaciones de la cancha del club Atlanta. Las circunstancias del accidente todavía son materia de investigación por parte de la Justicia.

La camioneta involucrada

De acuerdo con los primeros datos obtenidos por la Policía, los vehículos involucrados son una camioneta Volkswagen Amarok de color gris -sin patente- y un auto de la misma marca, modelo Vento, que se encontraba estacionado.

En la camioneta circulaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Según precisaron las fuentes consultadas por este medio, personal del SAME informó que ambas víctimas se negaron a ser asistidas, aunque no explicaron el motivo. De igual forma, ambos resultaron ilesos.

El conductor de la Amarok fue captado mientras dormía en un patrullero luego del choque

En ese sentido, señalaron que producto de la colisión, una cortina metálica de un negocio ubicado en la calle Villarroel sufrió daños.

En algunas imágenes captadas por el canal se observó al joven mientras dormía dentro de un patrullero, a la espera de que se completara el operativo. Luego, se hizo el fallido procedimiento del test de alcoholemia, por lo que el conductor nuevamente fue puesto dentro del móvil de la Policía.

Además de los médicos del SAME, trabajó personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

El auto estacionado que fue chocado por la Amarok

Más accidentes en CABA

Ayer, en la frontera entre los barrios porteños de Balvanera y San Cristóbal, se registró un choque entre un camión y una motocicleta. Según informaron, no se registraron víctimas fatales y una persona resultó herida.

El hecho tuvo lugar en el cruce de las avenidas Independencia y Jujuy. “La colisión se produjo entre una moto Honda CV125 y un camión mosquito que transportaba seis autos”, informaron fuentes policiales del caso a Infobae.

Y agregaron: “El motociclista salió ileso, pero su acompañante quedó atrapada entre la moto y el camión, por lo cual los bomberos la auxiliaron para extraerla”. Luego del trabajo de rescate, la conductora de la moto fue trasladada por el SAME hacia el Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico por politraumatismo.

Por otro lado, y cerca de las 8.20, hubo un choque entre un vehículo particular con dos motocicletas, sobre la Avenida General Paz y Avenida Cabildo, sentido hacia Capital Federal. Según detallaron a este medio, por el incidente cortaron la traza por la intervención del SAME aéreo.

Además, en Recoleta, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad extinguió un incendio que tomó parte de una Ford EcoSport en las calles Posadas y Callao. Y señalaron a este medio: “El fuego se originó en el motor, tomando parte de la carrocería, el cual fue apagado por Bomberos con una línea de 38 milímetros”.

