Crimen y Justicia

Video: así fue el tiroteo entre la policía y los dos delincuentes que murieron baleados mientras huían con dos menores como rehenes

Ocurrió en Mar del Plata. Los delincuentes fueron identificados como Matías Cornejo y Nahuel Niz. Uno de ellos era buscado por homicidio y escapó cuando las autoridades llegaron a su casa. Las imágenes que subieron a sus redes durante el enfrentamiento

Guardar
Tomó a dos menores como rehenes en Mar del Plata y se enfrentó a tiros con la Policía

Luego de que las autoridades de Mar del Plata confirmaran la muerte de un delincuente de 29 años en el barrio Libertad tras un tiroteo con la Policía en el que el sospechoso tomó como rehenes a dos menores, se conocieron las violentas imágenes que tanto él como su cómplice -también fallecido por heridas de bala - habían compartido en sus redes sociales durante el hecho.

El video que encabeza esta nota había sido publicado en la cuenta de Matías Cornejo, quien estaba siendo buscado por un homicidio ocurrido en mayo de este año. Allí se ve a un hombre con el rostro cubierto por una máscara blanca, disparando una ametralladora desde la ventanilla de un vehículo. Junto a él están sus acompañantes, que también aparecen en la grabación exhibiendo sus armas.

La filmación dura pocos segundos y muestra el tiroteo fatal desde el lado de los delincuentes. Entre ellos, el hombre que respondía al apodo “Pata de Palo”, quien murió en las últimas horas producto de las heridas de bala que sufrió cuando intentaba escapar de las autoridades. El tiroteo se originó luego de que la policía lo fuera a buscar a su casa: al verse encerrado, este primero se atrincheró en una vivienda y mantuvo como rehenes a dos menores de edad durante casi tres horas. Luego huyó.

Junto a él estaba su cómplice también fallecido, identificado como Nahuel Niz, quien participó del tiroteo y murió durante la madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Según fuentes policiales, el hombre recibió un disparo mortal.

Secuencias del violento episodio en
Secuencias del violento episodio en Mar del Plata

El episodio que desencadenó el enfrentamiento ocurrió este jueves por la tarde, cuando personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) acudió con una orden de detención contra Cornejo, quien era investigado por un crimen.

Una vez en el domicilio ubicado cerca de Avenida Libertad y Calle 218, el sospechoso respondió efectuando varios disparos. Uno de los impactos dio en la pierna de uno de los efectivos, por lo que debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Los médicos confirmaron que la bala le atravesó la tibia.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, después de disparar contra los agentes, el hombre se desplazó por el fondo de su casa hacia otra vivienda, ubicada en la calle República Árabe Siria al 800, y Canadá. En el interior había una persona mayor y dos menores, a quienes mantuvo como rehenes durante un lapso de casi 3 horas.

En consecuencia, se desplegó un amplio operativo policial en el que participaron fuerzas especiales de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), unidades de la DDI, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), grupos motorizados y ambulancias. Comandando el procedimiento que comenzó alrededor de las 17.30 horas, se encontraban los jefes policiales de todas las dependencias y el fiscal Carlos Russo.

La irrupción final ocurrió cerca de las 20, con el apoyo de un equipo de la División Explosivos debido a que desde el interior de la vivienda se había arrojado una granada hacia el acceso principal. Las autoridades mantuvieron el perímetro de seguridad en la manzana y evacuaron a los vecinos de la zona.

Tras ingresar al domicilio, los agentes rescataron a los rehenes, entre ellos, dos chicas de entre 16 y 17 años, y hallaron muerto al presunto homicida, quien presentaba una herida de arma de fuego.

Durante las primeras horas posteriores al operativo, el fiscal sostuvo que no podía precisar las circunstancias exactas de la muerte del hombre y que continuarían las diligencias para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes del ingreso policial.

La investigación, que derivó en el episodio ocurrido este jueves, comenzó con el crimen de un individuo cometido el 4 de mayo pasado. El fiscal Russo y su equipo trabajaron junto a la DDI para identificar a los responsables. Entre los presuntos implicados estaba Cornejo, quien tenía un frondoso prontuario y había perdido una de sus piernas en un anterior enfrentamiento con la policía años atrás.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMar del PlataRehenesDelincuenteTiroteoPolicía

Últimas Noticias

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Los tres eran juzgados por el episodio que sufrió Sebastián Alberto Fariña en su casa en 2023. El principal acusado fue hallado culpable por el robo, pero absuelto por el abuso. Qué condenas recibieron los otros imputados

Condenaron a 9 años de

Pidieron buscar con un georradar más restos óseos en el jardín donde fue hallado enterrado Diego Fernández Lima

Así lo requirió la querella, que además solicitó análisis del terreno, entrevistas a vecinos y otras medidas para esclarecer cómo llegó el adolescente allí

Pidieron buscar con un georradar

Se apartó de la causa la fiscal del caso de Lian, el nene de 3 años desaparecido en Córdoba hace más de seis meses

Isabel Reyna, quien encabezaba la investigación, pidió dar un paso al costado tras medio año de búsqueda sin resultados. Alegó motivos personales con el abogado de la familia. El niño desapareció a fines de febrero en una zona rural de la provincia

Se apartó de la causa

Procesaron a la empleada de un banco acusada de robar casi un millón de pesos de las cuentas de varios clientes

Ocurrió en Caleta Olivia. Según la reconstrucción judicial, la imputada utilizó sus credenciales y acceso interno para concretar las extracciones de las cajas de ahorro

Procesaron a la empleada de

Indagan en una causa por estafa a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo: lo acusan de un fraude de 15 millones de pesos

El denunciante es el responsable de una compañía de logística. Asegura que el empresario nunca le pagó una serie de viajes que le hizo hacia Paraguay, donde el acusado estaba armando una fábrica

Indagan en una causa por
ÚLTIMAS NOTICIAS
La alta costura argentina deslumbra

La alta costura argentina deslumbra con una colección que celebra la confección artesanal para novias y fiestas

Docentes y médicos se juntan en el Congreso y marchan a Plaza de Mayo en contra de los vetos de Milei

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Pidieron buscar con un georradar más restos óseos en el jardín donde fue hallado enterrado Diego Fernández Lima

La UNESCO y el Centro de Formación Judicial de CABA firmaron un acuerdo de cooperación

INFOBAE AMÉRICA
“Tener treinta años no cambia

“Tener treinta años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino”: un intenso poema de Carmen Ollé

El grupo terrorista Hamas confirmó que su jefe negociador sobrevivió al ataque israelí en Doha

“Bella ciao ciao ciao”: las frases grabadas en las balas que no disparó Tyler Robinson contra Charlie Kirk

Cartagena será epicentro del diálogo sobre el futuro del aceite de palma sostenible en la región

La Asamblea General de la ONU avaló la solución de dos Estados e Israel tildó de “vergonzosa” la votación

TELESHOW
Condenaron a 9 años de

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que la vinculaban con dos conocidos futbolistas: “Vergüenza ajena”

Murió el guitarrista Rulo Fernández, exintegrante de Vox Dei y figura mítica del rock pesado argentino

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”