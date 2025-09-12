Un entrenador y un cliente de un gimnasio fueron detenidos por grooming en Salta

Una madre denunció a un entrenador y a un cliente de un gimnasio en Salta por pedirle fotos sexuales a su hija adolescente (Smart Fit Colombia/Facebook)

Un caso de acoso digital a una menor de edad provocó una intervención judicial urgente en Salta, luego de que la madre de una adolescente de 15 años denunciara que su hija recibía mensajes y contenido sexual de dos adultos vinculados a un gimnasio. Se trata de un entrenador y su cliente, quienes fueron detenidos el jueves.

La investigación se desencadenó cuando la progenitora de la víctima encontró en el teléfono de la joven conversaciones en Instagram con los imputados. Allí, circulaban imágenes explícitas.

La rápida acción de las autoridades permitió evitar que la situación se extendiera, detonando una pesquisa orientada al ciberdelito contra menores, según informó el portal del diario El Tribuno.

Desde el primer momento, la causa quedó bajo la órbita de Sofía Cornejo, titular de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia. Tras analizar el material presentado por la madre, Cornejo solicitó oficialmente al juez de turno el libramiento de órdenes de allanamiento y detención para ambos sujetos. Con la autorización judicial en mano, la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta planificó el despliegue operativo.

En el transcurso del procedimiento, loas autoridades ingresaron en los domicilios de los imputados, secuestrando celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Los elementos almacenados en esos aparatos serán analizados para determinar la cantidad y el alcance de las comunicaciones con la víctima, así como para establecer si existen otros posibles damnificados.

Los materiales secuestrados se convirtieron en elementos crucial para probar el delito de grooming, tipificado en el Código Penal argentino como el acoso o captación digital de menores con fines sexuales.

De acuerdo con el informe oficial, tanto el entrenador como el cliente del gimnasio contactaron a la menor a través de redes sociales y, tras ganarse su confianza, comenzaron a solicitarle fotos y videos de contenido sexual.

Ambos imputados se encuentran alojados en una dependencia policial, a disposición de la Fiscalía interviniente.

Ambos hombres están detenidos en una dependencia policial y a disposición de la Justicia (Gobierno de Salta)

De acuerdo con lo informado por la funcionaria judicial, en las próximas horas tendrán lugar las audiencias imputativas, donde serán formalmente acusados del delito de grooming.

Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing que acosaba a sus alumnas menores

Un profesor de kickboxing fue imputado por grooming en Córdoba, luego de que fuera acusado de haber acosado virtualmente a dos alumnas menores de edad que asistían al gimnasio donde impartía clases. El sospechoso se presentó ante las autoridades y entregó su teléfono celular.

El caso ocurrió en la localidad de Deán Funes, en donde la fiscal de instrucción Analía Cepede encabezó la investigación, para poder dar con el acusado. Se trata de un hombre de nacionalidad extranjera, cuya edad e identidad fue preservada por las autoridades.

Luego de haber sido buscado por la Justicia por varios días, el profesor se presentó en el domicilio que había fijado. De esta manera, le secuestraron su teléfono celular, para que este sea sometido a las pericias pertinentes. Asimismo, fue imputado, pero no quedó detenido.

Según informó el portalMirá el Norte, la fiscal de instrucción explicó que se trataría de“una especie de caso de abuso sexual a través de miradas, llamadas y mensajes de texto hacia dos adolescentes”. Por este motivo, informó que las dos menores involucradas ya prestaron declaración en Cámara Gesell bajo la supervisión de especialistas.