Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Los tres eran juzgados por el episodio que sufrió Sebastián Alberto Fariña en su casa en 2023. El principal acusado fue hallado culpable por el robo, pero absuelto por el abuso. Qué condenas recibieron los otros imputados

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Otros tiempos. Sebastián Fariña y
Otros tiempos. Sebastián Fariña y Lizy (Fotos: captura TV)

El Tribunal Oral de Zárate condenó este viernes al viudo negro y sus dos cómplices que atacaron en agosto de 2023 a Sebastián Alberto Fariña, el ex novio de Lizy Tagliani. El principal acusado en la causa era Tobías Fabián Pérez, quien había sido sindicado por la Justicia como quien actuó y violó a la víctima. A pesar de la imputación, el hombre fue sentenciado a 9 años de prisión como coautor del delito de robo doblemente calificado, pero absuelto por el abuso sexual.

Los otros imputados, por su parte, recibieron penas menores. Franco Gabriel Pérez, señalado como quien lo ayudó a desvalijarle la casa, recibió una pena de 7 años de prisión efectiva bajo la misma calificación legal, en calidad de coautor. La sentencia remarcó como agravantes la modalidad en la que se cometió el asalto —en poblado y actuando en banda— y el tipo de lesiones sufridas por la víctima, criterio sostenido a lo largo del proceso.

El tercer imputado era Dylan Joaquín Ruiz, quien los colaboró para que pudieran llevarse todo. Él fue hallado responsable como partícipe secundario de robo calificado y condenado a 2 años de prisión en suspenso. Ruiz deberá cumplir reglas de conducta impuestas mientras dure el plazo de la condena, según supo Infobae.

El martes pasado había sido última jornada de testigos en el juicio desarrollado ante en Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Zárate. Al día siguiente fue la audiencia de los alegatos finales de las partes.

La relación entre la conductora
La relación entre la conductora y Fariña fue en 2017

La acusación estuvo representada por el fiscal Martín Zocca y el caso llegó a debate luego de la violenta agresión sufrida por Fariña en su domicilio del partido de Zárate. Según la fiscalía, ese 30 de agosto Tobías Pérez fue a la casa de Fariña tras haber acordado previamente un encuentro. Nada imaginaba la víctima de lo que sucedería luego: primero le puso unas esposas de cuero y luego lo adormeció con un gel íntimo.

Con la víctima sin reflejos, el viudo negro comenzó a someterlo a golpes, descargas eléctricas e, incluso, lo mordió. El expediente detalla que Fariña sufrió lesiones graves, entre ellas fracturas cervicales y que fue violado.

Pero eso no fue todo. También lo amenazó y le desvalijó la casa con la ayuda de Franco Gabriel Pérez, a quien le facilitó el acceso a la vivienda. Con el botín en su poder, llamaron a Dylan Joaquín Ruiz: llegó a bordo de un Ford Focus negro en el que fueron cargando todo lo robado.

“Hizo tres viajes hasta la vivienda de Franco Pérez, donde su novia habría recibido todo lo sustraído”, reza la acusación a la que accedió este medio, aunque la chica no llegó acusada al juicio.

La humillación durante el robo a la víctima no culminaría ahí: le sacaron una foto donde aparecía atado y con el rostro cubierto. Esa imagen es una de las pruebas que reconoció Fariña cuando allanaron y detuvieron a los sospechosos del hecho.

Además de filmaciones de cámaras de seguridad, la declaración de un vecino que observó movimientos sospechosos y escuchó ruidos en la vivienda de Fariña; la víctima identificó a Tobías Pérez y reconoció objetos robados.

Es que durante los allanamientos en el domicilio del viudo negro, la Policía secuestró hasta documentos de Fariña.

Pero fue el análisis forense de los celulares el que resultó clave para la acusación: hallaron un video del hecho y fotos de Fariña maniatado, así como comunicaciones entre los acusados sobre la preparación y ejecución del robo.

En ese contexto, Tobías Fabián Pérez, con antecedentes por extorsión agravada, tentativa de homicidio agravado, violación de domicilio y portación ilegal de arma de fuego, además de una causa por tenencia simple de estupefacientes; llegó a juicio por el ataque a Fariña imputado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal y coautor de robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el carácter de las lesiones ocasionadas. Solo fue condenado por el robo.

