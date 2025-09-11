Crimen y Justicia

Robaron en un jardín de infantes en La Plata y es la quinta vez en lo que va del año

Se trata de del establecimiento educativo N°965 ubicado en 90 entre 154 y 155, en la localidad de Los Hornos. No hay detenidos

El Jardín de Infantes N°
La inseguridad no da tregua en La Plata. De hecho, un grupo de delincuentes ingresó a robar a un Jardín de Infantes N° 965, ubicado en la calle 90 entre 154 y 155 de la localidad de Los Hornos. Es la quinta vez en el año que la institución sufre un hecho de estas características.

El episodio ocurrió durante la noche, cuando el edificio permanecía cerrado y sin personal trabajando.

Este jardín de infantes no es ajeno al flagelo de la inseguridad. En lo que va del año, la comunidad debió enfrentar ya cinco robos. Las pérdidas acumuladas incluyen equipos de cocina como microondas, vajilla, ollas y hasta cubiertos de uso cotidiano para el desarrollo de las actividades escolares.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, en este último episodio, los delincuentes forzaron el acceso al edificio para llevarse tres parlantes, herramientas utilizadas usualmente en los actos escolares y clases de educación musical.

Voceros de la institución denunciaron el hecho ante la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente, y la Policía acudió al lugar para comenzar con las primeras tareas de investigación y toma de huellas. Además, para poder dar con los responsables, los oficiales procedieron al relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Tras los repetidos robos, el temor ante nuevos hechos y la sensación de desprotección se esparcen entre la comunidad educativa, por lo que pidieron reforzar la vigilancia con patrullajes en horarios críticos.

La Policía de la Provincia
Robaron y destruyeron un club en Rosario

Algo similar ocurrió en un club de Rosario, que fue víctima de seis robos en lo que va del año. Incluso, los delincuentes no solo sustraen los elementos básicos para que los niños puedan entrenar, sino que también en uno de los últimos episodios destrozaron parte de la institución.

Se trata del Club Social y Deportivo Estudiantes de Cabin 9, ubicado sobre Jacarandá al 400, en el límite que une Rosario con Pérez. El club reúne a decenas de niños, adolescentes y familias que encuentran en el espacio una oportunidad de practicar deportes y participar de talleres recreativos.

El último incidente ocurrió a finales de julio, cuando delincuentes ingresaron al predio y robaron las puertas de los baños de mujeres. Cinco días antes, una situación similar se había producido en el baño de hombres, donde se llevaron las puertas y otros elementos.

La secuencia preocupa tanto a los directivos como a la comunidad del barrio, que recurren al apoyo de los vecinos para intentar detener la escalada delictiva.

“Estamos cansados de tantos destrozos y vandalismo. Con este último hecho, es la sexta vez en el año que nos pasa”, declaró un directivo consultado por Rosario3. En esa línea, agregaron: “Todo lo que hemos construido con mucho esfuerzo queda en la nada, estamos cansados de llegar y encontrar todo roto”.

Desde la comisión, indicaron tener sospechas de quiénes podrían ser los responsables. “Sabemos que es gente del barrio, pero no tenemos precisiones”, dijeron.

Frente a lo sucedido, el club habilitó un número de contacto para quienes deseen colaborar, ya sea con aportes materiales, mano de obra o algún tipo de recurso que permita normalizar el funcionamiento del espacio.

