“Cometí un grave error del cual estoy muy arrepentido”: el video de Thiago Palacios tras haber chocado borracho

Tiago Palacios grabó un video porsu choque al manejar alcoholizado

“Hola, soy Thiago Palacios y acabo de finalizar el encuentro de impactos con víctimas en tránsito. Por no cumplir con las normas de tránsito, cometí un grave error del cual estoy muy arrepentido, porque pude generar daños en personas como daños materiales. A raíz de esta situación, quiero concientizar y aconsejar a todos los que me están mirando de que si van a beber, no conduzcan. Cuídense y respeten la norma de tránsito”.

Con estas palabras, en un video subido en sus redes sociales, el jugador de Estudiantes de La Plata selló acuerdo tras estar imputado por lesiones leves culposas por conducir su auto borracho: tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°37, a cargo de Marcelo Montenegro, lleva adelante esta causa en la que se investigó el hecho producido por Palacios cuando, producto de conducir alcoholizado, chocó su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio en Retiro, hiriendo a una playera el 6 de mayo de 2024. Fue tras salir campeón con su equipo.

Pero eso no fue todo, previamente, había chocado otro auto y se había dado a la fuga.

Tiago Palacios, futbolista de Estudiantes de La Plata, chocó en una estación de servicio

En el marco de la suspensión del proceso a prueba, entre otras medidas, se estableció que el futbolista grabara un video usando su imagen y voz para advertir sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

El video fue subido a sus redes sociales luego de finalizar un encuentro con víctimas en accidentes de tránsito.

Además, la fiscalía dispuso la inhabilitación provisoria para conducir por el término de 2 años. También deberá acudir a las citaciones del Departamento de Control de Suspensión del Proceso a Prueba del MPF CABA.

El caso

Ese 6 de mayo el futbolista terminó detenido en una comisaría porteña tras haber protagonizado un incidente vial en una estación de servicio Shell, ubicada en el Paseo del Bajo y autopista Illia.

Tiago Palacios y su acompañante se negaron a ser trasladados por el SAME a un centro de salud

Allí, por causas que aún se desconocen, Palacios impactó su camioneta Jeep Compass Limited color blanca contra el surtidor N°6.

A pesar de la colisión, el jugador de fútbol salió del vehículo por sus propios medios, ileso, pero una empleada de la estación de servicio sufrió traumatismo de ambas piernas y fue trasladada en una ambulancia del SAME al hospital Fernández.

Palacios impactó inicialmente contra el cartel que exhibe los precios de los combustibles, luego contra un cono y, por último, contra uno de los surtidores. Testigos dijeron a la Policía que la empleada se lesionó mientras hacía lo posible para eludir la inminente colisión.

Cerca de las 11 y por orden de la Unidad de Flagrancia Este, Palacios fue sometido a un test de alcoholemia y un narcotest. La primera de las pruebas arrojó resultado positivo, ya que el atacante del equipo platense circulaba con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido para un conductor particular en CABA es de 0,50 gr/l.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar para evitar un incendio

Antes de eso había protagonizado otro incidente vial y se había escapado.

Horas antes de los choques de ese 6 de mayo, el plantel de Estudiantes había aterrizó cerca de la medianoche del domingo en un avión privado que lo trasladó desde Santiago del Estero hasta la ciudad de Buenos Aires tras haber salido campeón de la Copa de la Liga, y cerca de las 2 ese lunes arribó al predio de City Bell.

Palacios, de 24 años, se incorporó al “Pincha” en febrero de 2024, proveniente de Montevideo City Torque, y ese año rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular del entrenador Eduardo Domínguez.