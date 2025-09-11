“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis sobre cómo murió el turista argentino en Río de Janeiro

Las últimas imágenes del turista argentino que desapareció y fue hallado muerto en Brasil

La División de Homicidios de la Capital (DHC) de Río de Janeiro investiga la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth, de 54 años, quien había desaparecido el domingo y fue hallado sin vida este jueves en la calle Grota Funda, en la Zona Oeste de la ciudad brasileña. La hipótesis es que podría haber sido atacado por lo que en la Argentina se conoce como viudas negras.

El cuerpo fue reconocido por su familia y, según las primeras pericias, no presentaba signos de violencia. Los investigadores no descartan que se trate de un caso de “Buenas Noches, Cenicienta”, una modalidad delictiva utilizada para someter a las víctimas mediante la ingesta de sustancias mezcladas con alcohol.

En un primer momento, la desaparición había sido abordada por la División de Apoyo Especial al Turismo (DEAT), pero tras el hallazgo del cuerpo el caso pasó a manos de la DHC, que ahora busca determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de terceros.

El último registro con vida de Ainsworth quedó grabado en las cámaras de seguridad del alojamiento donde se hospedaba en Copacabana: a las 23.44 del domingo ingresó a un ascensor y ya no volvió a ser visto.

Alejandro Ainsworth, el turista argentino que fue hallado muerto en Brasil

A partir de ese momento, comenzaron a detectarse movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. De acuerdo con la denuncia de la familia, se produjeron transferencias, cambios de contraseñas y pedidos de préstamos. Incluso, uno de sus hijos señaló que le vaciaron una cuenta con un saldo de USD 3.500 y que se gestionó un crédito de 4 millones de pesos, aunque otro préstamo posterior pudo ser bloqueado a tiempo.

El celular del argentino también ofreció pistas a los investigadores. Durante la mañana del lunes, con ese dispositivo se tomó una fotografía en la que se observaba una camioneta estacionada en un descampado, aparentemente en un barrio periférico de Río.

El teléfono del argentino se mantuvo encendido hasta la noche de ese mismo día, aunque no pudo ser geolocalizado con precisión.

En medio de la incertidumbre, uno de los hijos de Ainsworth viajó a Brasil al advertir la falta de contacto con su padre y los movimientos inusuales en las cuentas. Desde ese momento trabajó en conjunto con la Policía local, el consulado argentino y la Policía de Turismo para seguir el rastro. Sin embargo, la búsqueda terminó este jueves, cuando el cuerpo fue hallado y posteriormente reconocido por los familiares.

Ainsworth tenía 54 años

¿Viudas negras?

Las autoridades brasileñas confirmaron que los exámenes forenses serán determinantes para establecer la causa de muerte y verificar si se trató de un caso de intoxicación con sustancias utilizadas en la modalidad conocida como “Buenas Noches, Cenicienta”.

Esta práctica, similar a la de las llamadas “viudas negras” en Argentina, consiste en suministrar bebidas mezcladas con drogas naturales o sintéticas, potenciadas con alcohol, que afectan la memoria y la atención de las víctimas, dejándolas vulnerables frente a robos, abusos o secuestros.

Un antecedente de este tipo de delitos en la región ocurrió en 2023, cuando el turista chileno Ronald Tejeda, de 29 años, murió tras ser drogado por dos mujeres bajo este mismo método. El joven cayó a una zanja de cinco metros de profundidad y sufrió heridas que le provocaron el deceso luego de haber sido narcotizado por las sospechosas.

En el caso de Ainsworth, la investigación también se centra en los movimientos financieros realizados tras su desaparición. Según fuentes policiales, se analizan los registros electrónicos de las operaciones y los intentos de préstamo para identificar a los responsables.

La autopsia será clave para determinar como murió

El turista había llegado a Río de Janeiro para pasar unos días de vacaciones en Copacabana. Vivía en el barrio porteño de Villa Urquiza, aunque era oriundo de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y también había residido en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero.

Licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, Ainsworth trabajó en distintas compañías del sector sanitario y ejerció como gerente administrativo en un laboratorio. Su perfil profesional estaba activo en LinkedIn, donde se detallaba su trayectoria en el rubro.