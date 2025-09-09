La empresa fantasma del Bajo Flores detrás del torno con 500 kilos de cocaína encontrado en España

La cocína incautada

Mientras el resto del mundo se sume en la crisis de la metanfetamina y el fentanilo, la Argentina retiene su lugar en el mercado narco internacional como un punto clave para comercializar un producto premium. La cocaína parece un anacronismo en el siglo XXI. Sin embargo, el kilo que se compra a tres mil dólares en Santa Cruz de la Sierra puede multiplicar por diez su valor en el mercado español, mucho más en Asia o en el resto de Europa, el negocio más lucrativo para el hampa actual.

Así, los contrabandos por barco se convirtieron en una constante, con puertos como Zárate-Campana y Rosario como zonas calientes para bandas internacionales: la droga puede ser cargada en Argentina, o simplemente, pasar por aquí en la Hidrovía del Paraná, tras cargas realizadas en Paraguay.

En los últimos días, las autoridades argentinas revelaron el caso de un torno industrial de cuatro toneladas de peso, exportado hacia España. Ese torno, según descubrieron, tenía 510 kilos de cocaína en su interior. Los investigadores del caso, con la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la DFI de la Policía Federal, la PROCUNAR y miembros de ARCA en el comité, acordaron una entrega controlada en España tras descubrir el paso del material narco en territorio argentino: la media tonelada llegaría al puerto español de Algeciras el 28 de junio último.

La droga escondida en la máquina

Cuatro personas fueron detenidas en el expediente investigado por la Justicia en lo penal económico, tras 18 allanamientos en Jujuy, Salta y el AMBA. Otros cuatro fueron arrestados en España, según anunció la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en una conferencia realizada esta mañana junto a autoridades policiales y aduaneras de Argentina, España y Perú.

Luego, está la ingeniería legal. Hay dos empresas en la mira, de acuerdo a un informe reservado del caso al que accedió Infobae: una es la empresa receptora, Palets Extremadura Store, con base en España. La otra es la que requirió el envío a las autoridades. Se trata de una firma argentina, llamada Import Export Management Industry SRL.

La compañía comenzó su actividad comercial en noviembre de 2024, de acuerdo a registros consultados por este medio, dedicada, al menos en los papeles, a la venta de piezas mecánicas y repuestos de automotores. Su nombre suena un poco rimbombante, corporativo; su sede social está ubicada en una casita del Bajo Flores, ubicada a cuatro cuadras de la cancha de San Lorenzo.

La firma no registra pagos de aportes a empleados, ningún dato significativo. Import Export Management Industry es, a simple vista, una cáscara fiscal. Entre los detenidos, aseguró Bullrich con la cúpula de la PFA en la mesa, se encuentran dos ciudadanos bolivianos ligados a la empresa, así como el presunto financista de la maniobra, de nacionalidad peruana.

Una plancha metálica que sobresalía del torno fue cortada con equipos especiales

El largo camino del torno narco

Al contrario de la gran mayoría de la cocaína de exportación, el torno no viajó por agua hasta CABA, sino por tierra. Había pasado el 22 de octubre del año pasado por la Aduana de La Quiaca, despachado desde Perú, a bordo de un camión. Para ese entonces, aseguran investigadores, ya se sospechaba que el torno contenía la droga; se cree.

El 28 de abril último, el torno de cuatro toneladas ingresó a un depósito fiscal en Villa Soldati, donde fue sometido a un control de ARCA una semana después. Fue olfateado por perros, inspeccionado de manera física. Nada se encontró. Al menos, eso es lo que se dijo en los papeles, un guiño para continuar con la entrega controlada. La diferencia de peso era bastante burda: el torno, en sí, pesaba cerca de 3500 kilos. El resto era todo droga.

El 24 de abril de este año, finalmente, fue trasladado a una terminal portuaria de contenedores ubicada en la Isla Maciel. El 7 de mayo, zarpó a bordo de un buque; el 26 de junio llegó a Algeciras. El 6 de agosto, Palets Extremadura Store SL presentó los papeles a la Aduana española para retirar el envío. 19 días más tarde, fue enviado a una empresa de logística en la zona de Chiclana de la Frontera, un municipio de Cádiz.

Vista aérea del puerto de Algeciras (Wikimedia Commons)

Un día después, el torno fue trasladado a Badajoz, a una tercera empresa de logística. Allí, una empresa de grúas, de acuerdo al informe reservado del caso, había sido contratada para descargar el aparato.

Mientras tanto, la Policía Nacional española vigilaba. El 27 de agosto, los operarios fueron vistos mientras maniobraban sus máquinas. Un día después, decidieron allanar el lugar.

Una plancha metálica que sobresalía del torno fue cortada con equipos especiales. Tras las chispas, los policías españoles encontraron el botín: 510 kilos de polvo, separados en 444 paquetes.