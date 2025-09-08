Un conductor que circulaba por la 9 de Julio sufrió un infarto y murió

El hombre que falleció manejaba una camioneta Renault Duster

Un hombre murió este lunes por la mañana tras sufrir un infarto mientras conducía por la avenida 9 de Julio, a la altura de la calle Adolfo Alsina, en la mano que se dirige hacia Retiro. El episodio obligó a un corte total del tránsito en la zona, lo que generaba importantes demoras en el centro porteño.

El conductor iba acompañado por su esposa cuando, de manera repentina, se descompensó al volante. Afortunadamente, logró detener su camioneta Renault Duster sin provocar un accidente con otros vehículos.

De inmediato, su pareja llamó al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Mientras aguardaban su llegada, un policía de la Comisaría Vecinal 1 B masajeó el pecho del hombre y le hizo maniobras de RCP. Sin embargo, al llegar la ambulancia, los médicos constataron que estaba muerto.

El hecho tuvo lugar sobre la avenida 9 de Julio y la calle Adolfo Alsina (captura TN)

El operativo requirió el corte preventivo de la avenida, coordinado junto a la Policía de la Ciudad, para garantizar el acceso de los equipos de emergencia.

Según confirmó su mujer, el hombre tenía 62 años y contaba con antecedentes cardíacos. Ella también debió ser asistida ya que quedó en estado de shock tras el fallecimiento de su esposo.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona hasta que finalicen las tareas y se normalice la circulación.

En el hecho intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 57 a cargo del Dr. Castelli, Secretaría de la Dra. Acosta.

A fines del mes de julio, un episodio similar tuvo lugar sobre la Autopista 25 de Mayo. En aquella oportunidad, un hombre sufrió un infarto mientras manejaba y chocó contra el guardarrail de la autovía, a la altura de la avenida Jujuy.

Al arribar una ambulancia del SAME, los médicos constataron que el automovilista había sufrido una convulsión por problemas cardíacos y una posterior pérdida de conocimiento.

Luego de ser atendido en el interior de su vehículo, el hombre fue trasladado en helicóptero al hospital Santojanni, donde quedó internado en observación debido a los politraumatismos que sufrió por el impacto.