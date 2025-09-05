Crimen y Justicia

Ladrones atacaron a golpes a una jubilada mientras dormía en su casa de La Plata

Los delincuentes se llevaron joyas, dinero en efectivo y otros objetos personales

La zona en la que
La zona en la que se encuentra la vivienda la víctima

La Policía Bonaerense continúa con la búsqueda de dos delincuentes que irrumpieron en la casa de una jubilada de 62 años en Los Hornos, partido de La Plata, durante la madrugada del miércoles. La víctima quedó herida y conmocionada, debido a que los agresores la atacaron mientras dormía.

El hecho ocurrió cerca de las 3:20 de la mañana, cuando dos individuos armados y vestidos de negro irrumpieron en la vivienda situada en 62 entre 140 y 141. Según constó en la denuncia, los asaltantes forzaron una ventana para ingresar y sorprendieron a la mujer mientras descansaba en su habitación.

De acuerdo con el relato de la víctima, ambos estaban con el rostro cubierto, por lo que no pudo identificar los rasgos de los agresores. Incluso, contó que, apenas la vieron, la redujeron mediante golpes en la cabeza y la amenazaron con un arma de fuego.

Mientras la víctima permanecía inmovilizada, los delincuentes recorrieron distintos ambientes de la casa, revisaron muebles y cajones, y se apoderaron de dinero en efectivo, anillos de oro y otros objetos personales. Tras obtener el botín, abandonaron el lugar sin dejar rastros, y hasta el momento no se ha determinado la ruta de fuga utilizada.

Por el momento, no hay
Por el momento, no hay detenidos por el robo (PBA)

Según la información publicada por el medio platense 0221, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía en turno de La Plata, que dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad en la zona y la toma de testimonio a la víctima como parte de las medidas para esclarecer el caso.

De la misma manera, las autoridades calificaron al hecho como robo agravado. No obstante, informaron que todavía no habría detenidos ni personas identificadas por haber perpetrado la entradera y posterior ataque a la jubilada.

Detuvieron a un menor de edad acusado de haber robado y atacado a una jubilada en Berisso

El hallazgo de varias prendas clave durante una serie de allanamientos que se realizaron en la localidad bonaerense de Berisso permitió a las fuerzas de seguridad avanzar en la investigación de un violento asalto sufrido por una jubilada de 86 años a mediados de agosto.

Los procedimientos se desplegaron en distintos domicilios de la ciudad, con la intervención del GTO de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), comisarías locales, el Destacamento Los Talas, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Grupo de Infantería.

Fue así que este jueves el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Primera logró identificar a uno de los presuntos responsables, un adolescente de 16 años, quien fue detenido en uno de los domicilios que fueron requisados.

Todavía queda uno de los
Todavía queda uno de los sospechosos en libertad

De la misma manera, confirmaron que, durante los operativos, los efectivos incautaron un pantalón deportivo negro, zapatillas rojas y guantes de látex negros. Las autoridades consideraron que se tratarían de elementos que habrían sido utilizados durante el hecho.

El menor detenido fue trasladado a un centro juvenil de La Plata, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven en turno. No obstante, los investigadores informaron que el segundo implicado en el ataque permanecería prófugo.

El hecho ocurrió el 22 de agosto, cuando dos jóvenes irrumpieron en una vivienda, ubicada en la calle 13 entre 156 Norte y 157, de Berisso. En ese momento, la mujer fue atacada por ambos, quienes habrían tenido la intención de asfixiarla utilizando una almohada.

De acuerdo con la información publicada por La buena info, los delincuentes habrían trepado la medianera del domicilio y lograron llevarse 18.000 dólares y 5 millones de pesos que formaban parte de los ahorros de la víctima.

El caso cayó en la jurisdicción del Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 de La Plata, luego de que el expediente fuera caratulado como un “robo agravado por escalamiento en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa”.

