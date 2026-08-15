Crimen y Justicia
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Denuncias de mala praxis y falta de atención: la Justicia allanó la Clínica Mar del Plata y secuestró historias clínicas

La Justicia secuestró historias clínicas de tres pacientes en una causa que investiga una muerte y dos denuncias por presunto abandono de persona, en medio del conflicto salarial que atraviesa la institución

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Denuncias por mala praxis y falta de atención derivaron en un allanamiento en la Clínica Mar del Plata
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La Clínica Mar del Plata fue allanada este viernes en el marco de tres denuncias por presunta mala praxis, falta de atención médica y abandono de persona, en un procedimiento judicial que volvió a poner bajo tensión la situación del sector privado de salud en la ciudad. El operativo se realizó en el establecimiento ubicado en Alberti y San Luis, con intervención del fiscal Germán Vera Tapia, un médico del Ministerio Público y personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), luego de que una jueza autorizara la medida.

Según publicó 0223, la actuación judicial se originó a partir de causas radicadas durante esta semana. Una de ellas corresponde a una averiguación de causales de muerte y las otras dos a denuncias por falta de atención médica y abandono de persona. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron las historias clínicas de los tres pacientes incluidos en esos expedientes, documentación que ahora quedará incorporada a la investigación.

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El procedimiento permitió constatar parte de la situación interna del centro de salud, aunque no fue posible verificar en el lugar el estado de dos de los pacientes involucrados en las denuncias. Uno de ellos había sido trasladado al Hospital Bernardo Houssay para la realización de una tomografía, lo que impidió completar esa instancia de control en la propia clínica.

La pesquia quedó bajo análisis del Ministerio Público, que ahora cuenta con historias clínicas y otros elementos para reconstruir lo ocurrido en cada caso. Hasta el momento, la información conocida se centra en la recolección de pruebas y en la verificación de las condiciones en las que operaba la institución al momento del procedimiento.

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El allanamiento se produjo además en un contexto de conflicto salarial dentro de la Clínica Mar del Plata, una situación que ya había derivado en protestas y retención de tareas. Según informó la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), la empresa abonó “solo la mitad” de los haberes del mes pasado, lo que desencadenó nuevas medidas de fuerza por parte del personal. Esa disputa laboral se arrastra desde hace semanas y suma un componente crítico a la crisis del establecimiento.

La Clínica Mar del Plata se encuentra en medio de una crisis sanitaria y laboral
La Clínica Mar del Plata se encuentra en medio de una crisis sanitaria y laboral

Durante la inspección, las autoridades judiciales también advirtieron la existencia de ese conflicto gremial. Aun así, comprobaron que en la institución había médicos de guardia, enfermeros y personal de terapia intensiva. Según consignó 0223, durante el procedimiento las fuentes judiciales señalaron que en la clínica había atención médica, aunque con deficiencias. En el lugar se constató la presencia de médicos de guardia, enfermeros y personal de terapia intensiva.

La investigación judicial seguirá con el análisis de las evaluaciones profesionales y la reconstrucción de los hechos denunciados, mientras la situación del establecimiento permanece atravesada por reclamos salariales y por un contexto sanitario cada vez más exigido en Mar del Plata.

El cuadro también impacta sobre el sistema público. Según advirtió La Capital, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Oscar Alende” empezó a recibir un volumen mayor de pacientes que no logran acceder a una cama en instituciones privadas. La preocupación creció en los últimos días, en paralelo con el conflicto salarial en la Clínica Mar del Plata y con la interrupción de la atención a afiliados de PAMI en el Sanatorio Belgrano.

En una sola jornada el HIGA recibió cerca de 25 pacientes con criterio de internación, muchos de ellos derivados o no aceptados en otros efectores. Desde la dirección del hospital hablaron de una situación “crítica” y de una “profunda preocupación” por el impacto que la crisis del sector privado empieza a tener sobre la red pública, en especial en áreas vinculadas con internación y camas críticas.

En el hospital afirman que la demanda mantiene un crecimiento sostenido desde 2024 y que el sistema viene absorbiendo esa presión con un esfuerzo presupuestario y de personal cada vez mayor. En ese contexto, la posibilidad de que más afiliados queden sin respuesta en clínicas o sanatorios privados aumenta el riesgo de una concentración todavía mayor de pacientes en el principal hospital público de la ciudad.

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