La Matanza: un policía de la Bonaerense hirió a uno de los dos motochorros que intentaron robarle cuando iba a trabajar

Un violento intento de robo tuvo lugar el pasado martes en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza, donde un agente de la Policía Bonaerense que circulaba a bordo de su moto fue abordado por dos motochorros cuando iba a trabajar. A pesar de que la víctima cayó sobre el asfalto, estuvo rápido de reflejos y alcanzó a disparar contra los asaltantes, de los cuales uno terminó con una herida en el tórax y continúa internado en el hospital Ballestrini, en calidad de aprehendido y con custodia policial.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió minutos antes de las 20 en Berón de Astrada al 4.000, entre Matheu y Cabrera.

El video que encabeza esta nota, filmado por una cámara de seguridad instalada en el frente de la casa de un vecino, muestra que el reloj marcaba las 19.53 cuando el uniformado, que en ese momento circulaba de civil, fue interceptado por los ladrones. Al ponerse a la par de él, uno de ellos le dio un fuerte empujón, lo que provocó la impactante caída que sufrió el oficial de la Bonaerense sobre el asfalto.

El ladrón que viajaba de acompañante resultó herido y continúa internado en el hospital Balestrini de Ciudad Evita.

A pesar del fuerte golpe, la víctima, que se dirigía a prestar servicio a la localidad de Villa Celina, actuó con rapidez y pudo extraer su arma reglamentaria de entre sus ropas, con la cual efectuó una serie de disparos contra los motochorros que habían querido robarle. Los sospechosos, mientras tanto, se daban a la fuga a toda velocidad y sin haber logrado concretar el robo.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, el motochorro que viajaba de acompañante recibió un disparo en la zona del abdomen, tras lo cual su cómplice lo abandonó unas 13 cuadras más adelante, donde quedó agonizando hasta la llegada de la Policía y personal del SAME.

El oficial de la Bonaerense resultó ileso.

Herido de bala, el delincuente fue trasladado al hospital Balestrini, en Ciudad Evita, donde este jueves continuaba internado en estado reservado. En tanto, su compañero continúa prófugo de la justicia y es buscado intensamente por la Policía.

La investigación del hecho recayó en la UFI N° 3 de La Matanza, cuyo titular, el fiscal Gastón Bianchi, entendió que la víctima actuó en legítima defensa y no tomó temperamento alguno contra su persona. Además, ordenó la aprehensión del delincuente herido -tiene antecedentes penales por tres causas, dos por portación de arma y una por robo agravado- que continúa internado con custodia policial y fue imputado por robo calficado por el uso de arma de fuego.

La Plata: un motochorro lo golpeó brutalmente para robarle y murió 48 horas después

La víctima había sido derivada al Sanatorio Argentino por ART (Google Maps)

Una violenta muerte sacude nuevamente a la ciudad de La Plata. La víctima, un hombre que se descompensó mientras hacía trámites en la ciudad, había quedado gravemente afectada tras la golpiza que dos motochorros le dieron apenas 48 horas antes. El caso abrió dos frentes de investigación: un homicidio en ocasión de robo y una posible negligencia médica.

Todo comenzó el pasado sábado, cuando el hombre se dirigía en bicicleta a su trabajo en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6 de Los Hornos, donde se desempeñaba como empleado de limpieza. Se trataba de Fredy Emanuel Soria, de 37 años, oriundo de la misma localidad.

Alrededor de las 6 y media de la mañana, dos delincuentes armados lo interceptaron en avenida 66 y calle 145. El ataque fue brutal: mientras uno le apuntaba, el segundo le pegaba piñas y patadas. No solo le rompieron dos costillas, sino que le gatillaron. Afortunadamente, ninguna bala salió.

En un primer momento, recibió asistencia en el centro de salud donde trabajaba, desde donde lo derivaron al Sanatorio Argentino a través de la ART. Allí, sin embargo, lo enviaron de regreso a su casa con el alta médica y diclofenac para el dolor, según informó El Día.

Pero dos días después -este lunes- se desplomó mientras realizaba un trámite en el banco en pleno centro de la ciudad, intentando gestionar las tarjetas que había perdido en el robo. De acuerdo con el medio local, presentaba un cuadro de hipotensión y disnea, con dificultades para respirar.

Los médicos pudieron reanimarlo, pero su estado de salud se agravó y terminó internado de urgencia en el Hospital Sudamericano. Allí se confirmó su muerte a las 15:30, por “abdomen agudo hemorrágico”, un cuadro que podría estar vinculado a la paliza que recibió durante el fin de semana.