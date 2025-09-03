Crimen y Justicia

La Plata: un motochorro lo golpeó brutalmente para robarle y murió 48 horas después

Fredy Soria fue atacado camino a su trabajo en Los Hornos. Si bien recibió el alta médica tras la paliza, murió momentos después. La Justicia investiga, en paralelo, un homicidio en ocasión de robo y una posible negligencia médica

Guardar
La víctima había sido derivada
La víctima había sido derivada al Sanatorio Argentino por ART (Google Maps)

Una violenta muerte sacude nuevamente La Plata. La víctima, un hombre que se descompensó mientras hacía trámites en la ciudad, había quedado gravemente afectada tras la golpiza que dos motochorros le dieron apenas 48 horas antes. El caso abrió dos frentes de investigación: un homicidio en ocasión de robo y una posible negligencia médica.

Todo comenzó el pasado sábado, cuando el hombre se dirigía en bicicleta a su trabajo en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6 de Los Hornos, donde se desempeñaba como empleado de limpieza. Se trataba de Fredy Emanuel Soria, de 37 años, oriundo de la misma localidad.

Alrededor de las 6 y media de la mañana, dos delincuentes armados lo interceptaron en avenida 66 y calle 145. El ataque fue brutal: mientras uno le apuntaba, el segundo le pegaba piñas y patadas. No solo le rompieron dos costillas, sino que le gatillaron. Afortunadamente, ninguna bala salió.

“Lo que dijo la víctima cuando estaba viva es que le gatillaron dos veces y le pegaron piñas y patadas en la zona de los riñones”, precisaron fuentes judiciales, en diálogo con Infobae.

En un primer momento, recibió asistencia en el centro de salud donde trabajaba, desde donde lo derivaron al Sanatorio Argentino a través de la ART. Allí, sin embargo, lo enviaron de regreso a su casa con el alta médica y diclofenac para el dolor, según informó El Día.

Pero dos días después -este lunes- se desplomó mientras realizaba un trámite en el banco en pleno centro de la ciudad, intentando gestionar las tarjetas que había perdido en el robo. De acuerdo con el medio local, presentaba un cuadro de hipotensión y disnea, con dificultades para respirar.

Los médicos pudieron reanimarlo, pero su estado de salud se agravó y terminó internado de urgencia en el Hospital Sudamericano. Allí se confirmó su muerte a las 15:30, por “abdomen agudo hemorrágico”, un cuadro que podría estar vinculado a la paliza que recibió durante el fin de semana.

Dos delincuentes armados interceptaron a
Dos delincuentes armados interceptaron a Soria en avenida 66 y calle 145.

Ahora, la Justicia sigue dos líneas de investigación: por un lado, un homicidio en ocasión de robo en la UFI N°8, a cargo del fiscal Martín Almirón, por las lesiones sufridas durante el ataque; por el otro, un posible homicidio culposo por negligencia médica en los momentos posteriores al asalto, que investiga la UFI N°10 de Carlos Vercellone.

Según pudo saber este medio, ya hay un detenido por el crimen. Se trata de uno de los motochorros que participó del ataque, a quien se le tomará indagatoria hoy.

Aún no está claro si el delincuente identificado fue quien le disparó o le dio la paliza, ya que no hay imágenes de cámaras en la zona y ambos tenían el rostro cubierto. El hombre, de apellido González, fue vinculado al caso porque había vendido el teléfono robado de Soria a un tercero, quien fue ubicado gracias a la geolocalización del dispositivo.

“Esta persona, cuando la policía se le acerca para interrogarlo, dice ‘yo se lo compré a González’. Y ahí él cuenta que este chico le dijo que lo acababa de robar y se lo vendía”, agregaron las fuentes, respecto a una de las pruebas que incriminan al detenido.

Al mismo tiempo, el testigo que compró el celular de la víctima declaró que el sospechoso estaba a bordo de una moto azul cuando se lo vendió, lo que coincide con lo que Soria había declarado a la policía antes de morir.

La autopsia al cuerpo de Soria se realizará este miércoles, aunque un primer parte médico indica que murió a raíz de los golpes, según confirmaron las fuentes: “Se demoró porque él estuvo atendido en varios lugares antes de morir, entonces eso hace que el historial médica sea más complejo”.

Temas Relacionados

La PlataLos HornosRoboHomicidioÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Estuvo ocho años preso y la Policía de la Ciudad lo detuvo en Pompeya con un arma lista para disparar

El sospechoso tenía 18 municiones. Además, le encontraron pesos y dólares

Estuvo ocho años preso y

Jujuy: le abrió el vientre a su perra preñada con una hoja de afeitar, la mató y quedó detenida

La mujer fue imputada y estará presa preventivamente por 15 días mientras se lleva adelante la investigación. La acusada fue filmada cuando atacaba al animal

Jujuy: le abrió el vientre

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y los presos lo atacaron a golpes cuando llegó a la celda

El acusado estaba alojado en un sector separado de la población carcelaria, pero los internos forzaron el calabozo con el objetivo de agredirlo físicamente

Lo detuvieron por abusar de

Condenaron a un hombre que quiso evitar un control vehicular en Córdoba y arrastró 700 metros a un policía

El hecho ocurrió el sábado 31 de mayo pasado en la Avenida de Circunvalación, entre Juan B. Justo y Alem en la zona norte de la capital provincial. El conductor indemnizó al efectivo

Condenaron a un hombre que

Juicio por corrupción en un penal de Salta: un ex interno reconoció que obtuvo beneficios a cambio de dinero

Se trata de un preso que ahora se encuentra alojado en otra unidad carcelaria. El hombre mencionó que hasta pagó con comida, como asado, costillares y pernil

Juicio por corrupción en un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El fenómeno climático de La

El fenómeno climático de La Niña podría reaparecer en los próximos meses pero no enfriará el planeta

Dólar: qué es la flotación entre bandas y qué cambia con las últimas medidas del Gobierno

El gobierno de Kicillof insistió con que es “muy peligroso” el acto de Milei en Moreno y Patricia Bullrich respondió

Estuvo ocho años preso y la Policía de la Ciudad lo detuvo en Pompeya con un arma lista para disparar

Qué significa llegar siempre tarde, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
Sofia Coppola presentó en Venecia

Sofia Coppola presentó en Venecia su documental sobre el proceso creativo de Marc Jacobs

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

El papa León XIV llama a abrirse a los demás y rechazar la autosuficiencia

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

TELESHOW
La profunda emoción de Coco

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

María Becerra se suma a La Voz España: cómo será su participación y el artista con el que trabajará