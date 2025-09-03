Desbarataron una banda que pedía viajes falsos para robarle a choferes de aplicación en Laferrere

Hay dos mayores detenidos y dos menores de edad que fueron notificados y continúa en libertad a la espera de nuevas medidas judiciales

El uso de aplicaciones de viajes como herramienta para cometer delitos quedó en evidencia por una serie de delitos ocurridos en los últimos meses, sobre todo en el Conurbano bonaerense. Este martes, se produjo la detención de dos integrantes de una banda juvenil en Laferrere, quienes, junto a otros menores, están acusados de asaltar a choferes.

La investigación, a cargo de personal de la comisaría 1ª de Laferrere, permitió identificar a toda la estructura delictiva, aunque solo dos de sus miembros permanecen detenidos, mientras el resto ha sido notificado de la causa y continúa en libertad a la espera de nuevas medidas judiciales, dedbido a que ambos tienen 17 años.

De acuerdo con la información brindada por Primer Plano Online, el grupo delictivo operaba solicitando viajes desde puntos céntricos, como plazas o centros comerciales, para evitar levantar sospechas.

La mecánica consistía en que uno o dos integrantes abordaban el vehículo solicitado, mientras el resto aguardaba en el destino final. Al llegar, el resto de los cómplices irrumpía, en ocasiones portando armas de fuego, para concretar el robo.

El objetivo principal era robar automóviles, que posteriormente iban a ser desguazados para la venta de sus partes o adulterarlos para su comercialización ilegal.

Cayó una banda de jóvenes delincuentes que le robaban a chofer de aplicación en Laferrere

Un episodio particularmente violento marcó un antes y un después en la investigación, cuando un conductor recibió un disparo en el cuello y logró sobrevivir. El automóvil sustraído en ese hecho fue recuperado pocas horas después, tras haber sido abandonado cerca de la terminal de colectivos sobre Ruta 3. Este incidente aceleró las diligencias policiales y judiciales.

Durante el desarrollo de la causa, dos miembros de la banda fueron capturados junto a otros dos adolescentes implicados en el robo de un vehículo a una mujer que esperaba a su hija de 12 años a la salida de una clase de danza.

El automóvil en cuestión contaba con un sistema de rastreo satelital, lo que permitió a la Policía seguir su recorrido y localizarlo. En el lugar donde se recuperó el vehículo, se produjeron dos detenciones y se incautaron armas de fuego, entre ellas una escopeta recortada.

Estas acciones se enmarcaron en un total de siete allanamientos realizados por los investigadores.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, titular de la UFI N.º 2 de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, solicitó la detención de los dos mayores de edad, a quienes se les secuestraron las armas y el automóvil robado. Respecto a los dos menores, el fiscal propuso su identificación y notificación formal de la causa en su contra.

La próxima rueda de reconocimiento será determinante para el futuro procesal de los adolescentes, ambos de 17 años, ya que existen varios elementos que los vinculan a los hechos investigados, entre ellos los teléfonos móviles incautados durante los procedimientos judiciales.

Asesinaron a una joven que trabajaba como chofer de aplicación en La Matanza

Este fin de semana, en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza, una joven de 24 años fue asesinada mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes.

La investigación se centró en el vínculo entre la víctima, identificada como Candela Santa María, y el principal sospechoso, R. A. L., de 20 años y vecino de la joven.

El nombre del sospechoso surgió tras testimonios de testigos y fue confirmado por el Grupo Táctico Operativo. Cuando la Policía intentó detenerlo en una vivienda de Virrey del Pino, el joven quiso escapar y luego se disparó a sí mismo, falleciendo en el lugar, según el reporte oficial.

Los familiares de la víctima sostuvieron que el móvil fue un robo, pero los investigadores descartaron esa hipótesis tras determinar que Candela ya había apagado la aplicación de viajes antes del ataque y se dirigía a guardar el auto. Además, la joven dejó de responder mensajes pasada la medianoche.

La víctima fue identificada como Candela Santa María

Un testigo clave, S. G., de 21 años, declaró que el 28 de agosto se reunió con Santa María para comprarle dos cajas de municiones calibre 9 mm. Presentó un comprobante de transferencia por $140.000 a una cuenta a nombre de la madre de la víctima.

Este afirmó que conoció a la joven a través de R. A. L., quien le dijo que era familiar de ella, aunque la relación no fue confirmada por la familia, que solo lo identificó como “alguien conocido”.