“Déjenla que se muera”: el video que muestra al detenido y a la víctima del femicidio en Mendoza tras el ataque

Enzo Valdovino está imputado por el crimen de Sandra Sánchez en Guaymallén. Se negó a declarar ante la fiscal del caso

El momento posterior al femicidio en Mendoza

Un video registró los momentos posteriores al ataque a Sandra Norma Sánchez, la mujer de 57 años que murió tras ser apuñala en una axila en su casa en Guaymallén, provincia de Mendoza. Su ex esposo, Enzo Manuel Valdovino (57), quedó detenido como principal acusado por el femicidio ocurrido este martes por la tarde.

En las imágenes puede verse a varios vecinos acercándose para asistir y tratar de ayudar a Sánchez, quien permanecía tendida sobre la vereda. Un hombre intentaba frenar la hemorragia con una prenda de vestir, mientras el resto se movía para llamar a emergencias.

En medio de los gritos de desesperación y el intento de auxilio, Valdovino aparece parado en el marco de la puerta de la vivienda, observando lo que sucede sin intervenir. No hace ningún gesto por escapar ni por ayudar.

En la filmación también escucha a algunos testigos increpándolo. De hecho, se observa el momento en que llega una mujer corriendo, y otro joven la contiene para que no se acerque al acusado del crimen.

Enzo Valdovino y Sandra Sánchez
Enzo Valdovino y Sandra Sánchez

Uno de los vecinos que se ve sin remera en el video, relató lo que vivió en declaraciones televisivas a El Siete de Mendoza. Dijo que al escuchar los gritos se acercó y vio a Sánchez caída, perdiendo mucha sangre.

“Me saqué la remera para ponérsela en la herida, enseguida vino otro señor y le empezó a hacer presión para que no se desangre, mientras yo llamaba a emergencias”, comentó.

Siguiendo el relato, afirmó que Valdovino miraba todo desde la puerta. Según su testimonio, apenas la mujer se desmayó, el acusado dijo: “Déjenla ahí que se muera”. Y agregó que, cuando vieron que la víctima ya no respondía, el hombre lanzó: “Ya está, me la mandé”.

Una ambulancia llegó a la zona luego, pero para entonces la víctima ya había fallecido. Valdovino fue detenido en el lugar. Este miércoles, la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional lo imputó por el delito de homicidio agravado por el vínculo y femicidio, cuya única pena posible es prisión perpetua.

El acusado se negó a
El acusado se negó a declarar y permanece detenido

A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal informó que el acusado se abstuvo de declarar ante la fiscal Claudia Ríos.

Valdovino es jubilado. Los registros oficiales muestran que, a lo largo de su vida, trabajó en varias empresas de seguridad privada.

Tras el hecho, comenzaron a viralizarse publicaciones en sus redes sociales. Una muestra un video falso atribuido al papa León XIV, donde, mediante el uso de Inteligencia Artificial, su voz aparece diciendo que una mujer no debería escuchar a sus amigas porque “le dan consejos por envidia”. Según el montaje, lo que corresponde es formar una “familia verdadera” junto a un hombre. Otro posteo alude a la siguiente frase: “La vida me enseñó que el amor se siente, no se elige (...) Que la actitud nos define, nos acerca, o nos aleja de los demás”.

La víctima tenía 57 años
La víctima tenía 57 años

Según medios locales, Sánchez y Valdovino se casaron en marzo de 2007 y vivieron juntos durante más una década. Sin embargo, la relación llegó a su final hace un par de años y desde allí iniciaron una complicada separación.

El crimen ocurrió en un domicilio de la calle Rápolo, en la localidad de Buena Nueva, donde la pareja convivía. El imputado se había presentado en la casa para retirar algunos muebles, tras la reciente ruptura.

En ese contexto, se habría producido una discusión que fue subiendo de tono hasta derivar en un forcejeo. En medio de esa situación, el hombre tomó un cuchillo y atacó a su ex pareja, de acuerdo a la reconstrucción inicial de los investigadores.

Con el caso de Sandra Sánchez, ya son ocho los femicidios que se han registrado en Mendoza en lo que va de 2025. El más reciente había sido el crimen de la docente Rocío Collado (30), asesinada en agosto en San Rafael. Su ex pareja, Yamil Yunes, es el principal sospechoso.

