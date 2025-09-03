Apuñaló y mató a su ex esposa en Mendoza durante una pelea por los muebles de la casa

La víctima fue hallada con una herida punzante en la vereda de su vivienda en Guaymallén (Foto: MDZol)

Un nuevo caso de femicidio sacudió este martes a la localidad de Buena Nueva, en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. La víctima, Sandra Norma Sánchez, de 57 años, fue encontrada sin vida frente a su vivienda en la calle Rópolo al 6500, con una herida de arma blanca en la zona de la axila. Por el hecho, fue detenido su ex esposo, E. V., también de 57 años, quien quedó imputado como el principal sospechoso.

Todo ocurrió minutos antes de las 16. A las 15.43, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una mujer herida en la vía pública. Cuando llegó el personal policial, se encontró con una escena alarmante: Sandra Sánchez yacía tendida en la vereda con una herida punzante.

De inmediato, se solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que acudió rápidamente, pero no pudo evitar el desenlace. La mujer murió poco después, a causa de la lesión sufrida.

El presunto agresor fue aprehendido dentro de la vivienda, en medio de una situación tensa, puesto que varios vecinos, conmocionados por lo ocurrido, intentaron increpar al hombre mientras los agentes lo trasladaban a la comisaría. El domicilio quedó preservado para el trabajo de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID), bajo las órdenes del Ayudante Fiscal de turno y la fiscal Claudia Ríos, quienes llevan adelante la causa.

El acusado quedó detenido en el domicilio mientras los vecinos intentaban agredirlo

Según informó el medio Los Andes, el imputado se había presentado en la casa para retirar algunos muebles, tras la reciente separación con la víctima. En ese contexto, se habría producido una discusión que fue subiendo de tono hasta derivar en un forcejeo.

En medio de esa situación, el hombre tomó un cuchillo y atacó a su ex pareja. Esa fue, al menos, la versión inicial que el propio detenido ofreció a las autoridades al momento de su aprehensión.

El portal MDZol indicó que Sánchez y Valdovino se casaron en marzo de 2007 y vivieron juntos durante más una década. Sin embargo, la relación llegó a su final hace un par de años y desde allí iniciaron una complicada separación.

La discusión comenzó cuando el hombre fue a retirar muebles tras la separación de la pareja

Las circunstancias exactas del episodio están siendo analizadas por los investigadores, que buscan reconstruir el desarrollo de los hechos a través de peritajes, testimonios y demás elementos probatorios recabados en el lugar. El caso fue caratulado como femicidio y se encuentra en etapa de instrucción.

Vecinos del barrio, aún en estado de conmoción, fueron testigos involuntarios del momento posterior al ataque. Algunos intentaron intervenir, otros apenas alcanzaron a observar el despliegue policial.

La secuencia, por su violencia y desenlace, dejó una marca en la cuadra. La investigación continuará en las próximas horas con nuevas medidas ordenadas por la fiscalía.

Ya son ocho femicidios en Mendoza durante 2025

La causa fue caratulada como femicidio y quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos

Con el caso de Sandra Norma Sánchez, ya son ocho los femicidios que se han registrado en Mendoza en lo que va de 2025.

Antonia Falcón (60) , hallada el 29 de enero en Guaymallén. Fue estrangulada e incinerada.

María Alejandra Cuevas (48) , desaparecida a fines de enero y encontrada asesinada el 12 de febrero en Las Heras.

Eliana Speziale (44) , asesinada el 17 de febrero en Junín.

Verónica Magallanes (49) , víctima de un incendio intencional el 17 de marzo en Ciudad. Su hijo Mariano (32) también murió.

Carla Janet Del Souc (27) , apuñalada el 30 de marzo en Rivadavia por su expareja.

Flora Inés Moyano (60) , hallada el 27 de julio en Las Heras. Su pareja, con salidas transitorias de la cárcel, quedó imputado.

Rocío Maribel Collado (30) , asesinada en agosto en Godoy Cruz. Su expareja, Yamil Yunes, es el principal sospechoso.

Sandra Norma Sánchez (57), asesinada este martes en Guaymallén.