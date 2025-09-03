Declaró la médica que atendió a Leonel Francia y dijo que el relato de la madre acusada por el crimen era confuso

El tribunal retomará las audiencias el próximo martes 9

El juicio por el homicidio de Leonel Francia en 2023, avanzó este martes con una nueva ronda de declaraciones, en donde el testimonio de una médica se refirió al diálogo que mantuvo con la madre y única imputada como autora de la muerte del menor.

Durante la audiencia desarrollada este martes en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, escucharon los relatos de tres testigos claves. El primero fue el de una vecina del entorno de la familia del niño de 11 años. La mujer solicitó declarar sin la presencia del público y respondió preguntas acerca de la relación entre Leonel y su madre.

En segundo lugar, compareció una médica que cumplía funciones de guardia en el hospital Papa Francisco el día en que Lidia Raquel Cardozo llegó con su hijo en brazos y envuelto en una manta, de acuerdo con lo que contó un albañil que realizaba tareas en su casa.

“La señora me mandó audio a las 7.30 diciendo que no iba a estar en la casa. Yo igual estuve a las 8 ahí y le dije que la esperaba junto con otros dos albañiles. Pasadas las 9 salió Lidia desde el centro de su casa y nos hizo pasar”, relató el trabajador durante su testimonio el 21 de agosto pasado. “Yo bajé y le pregunté qué había pasado y ella me dijo ‘mi nene se desmayó’“, continuó diciendo, al mismo tiempo que manifestó no poder confirmar lo que en realidad había pasado, dado que en la escena “el nene estaba tapado con una sábana”.

Por su parte, la profesional del nosocomio relató que junto a otra colega, intentaron sin éxito las maniobras de reanimación para salvar al niño. Calificó además como confuso el diálogo que mantuvo con Cardozo durante su llegada al hospital. Según recordó la médica, la mujer manifestó que, en un momento de ausencia, el niño habría sufrido un accidente doméstico con un hierro y que, al regresar, lo encontró en la cama con síntomas de malestar. De acuerdo con sus dichos, la acusada aseguró que decidió llevarlo al centro sanitario cuando el cuadro del menor empeoró, así lo detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Varias declaraciones apuntan a la madre y los maltratos que ejercía sobre el niño (@FiscalesPenales)

También dio su testimonio una licenciada en Trabajo Social del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. La especialista detalló el trabajo realizado en la causa, que incluyó entrevistas vecinales, encuentros con la madre y el padre de la víctima, diálogo con familiares directos, consultas con docentes y la recolección de opiniones de residentes en la zona.

Según lo expuesto, pudo advertir una “rigurosidad” sostenida en el trato de la madre hacia el niño, al punto de que varios entrevistados compartieron testimonios sobre castigos físicos y la imposición de obligaciones laborales en el negocio familiar. Algunas de las tareas, indicaron, excedían las capacidades propias de un menor de esa edad.

Al finalizar la jornada, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes para continuar con la ronda de testigos citados tanto por la fiscalía como por la defensa. La mamá de Leonel es la única imputada en la causa, acusada de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo. La causa se activó el 31 de agosto de 2023, luego de que el nene fuera ingresado sin vida al hospital y los médicos encontraran “lesiones visibles en su cuerpo”.

En las audiencias anteriores, una docente del niño contó frente al tribunal que en dos ocasiones denunció lesiones físicas visibles en el cuerpo de su alumno. También recordó un incidente en el que la acusada irrumpió en la escuela de forma violenta para recuperar unas llaves que su hijo se habría llevado por error.