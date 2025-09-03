Condenaron a un hombre que quiso evitar un control vehicular en Córdoba y arrastró 700 metros a un policía

La Ford Ranger con la que el condenado arrastró al efectivo por 700 metros en Córdoba (La Voz)

A tres meses del hecho, el conductor que arrastró a un policía durante 700 metros a bordo de una camioneta Ford Ranger en la Avenida de Circunvalación, en la ciudad de Córdoba, fue condenado a tres años de prisión condicional, así como inhabilitado para conducir.

Aunque la sentencia no implica prisión efectiva, el hombre deberá cumplir con estrictas obligaciones, que se suman a los tres meses que permaneció detenido en la Alcaidía hasta acceder al beneficio.

El caso fue juzgado a través de un procedimiento de juicio abreviado, en el que el acusado, identificado como P. M., aceptó los cargos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la defensa, que incluyó la prohibición de conducir por tres años y el decomiso de la camioneta con la que se cometió el delito.

En un primer momento, la Fiscalía —a cargo de Raúl Garzón— lo acusó por privación ilegítima de la libertad y lesiones y consideró la figura de tentativa de homicidio por la gravedad de la maniobra.

Finalmente, y según informó el portal del diario La Voz, la calificación legal fue atenuada a lesiones leves, en el marco del acuerdo alcanzado por las partes y homologado por el juez de Control Juan Fernández López.

El hecho ocurrió el sábado 31 de mayo cerca de las 18.45, en un tramo de la avenida entre Juan B. Justo y Alem, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Según el expediente, una Ford Ranger circulaba con al menos cuatro ocupantes y fue detenida por efectivos de la Policía Caminera tras detectar que el vehículo llevaba las luces bajas apagadas. Así, uno de los oficiales se acercó al conductor para solicitar la documentación y labrar el acta correspondiente.

Durante el intercambio, el uniformado percibió aliento etílico en quien se encontraba al volante, lo que motivó el llamado a un compañero para realizar el test de alcoholemia.

De acuerdo con lo que consta en la causa, el conductor se negó a entregar la documentación, realizó insinuaciones de evasión y, en un momento, arrancó el vehículo con el oficial intentando sujetarse al volante. “Morite, flaco, morite, h… de p…”, le gritó el conductor mientras aceleraba, según relató la víctima. Esto derivó en que el agente quedara colgado y fuera arrastrado a alta velocidad por unos 700 metros, hasta soltar la camioneta y caer al pavimento.

El hombre escapó del lugar y fue perseguido por el testimonio clave de un remisero y abandonado más tarde en Villa La Tribu. Recién 36 horas después, el acusado se presentó voluntariamente en tribunales, acompañado por su abogado defensor, donde quedó inmediatamente detenido y la Fiscalía confirmó las imputaciones.

El hecho sucedió el sábado 31 de mayo en la avenida entre Juan B. Justo y Alem (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Durante la instrucción, se verificó que el uniformado logró recuperarse de las lesiones, aunque padeció secuelas que afectaron momentáneamente su regreso a las funciones habituales. De hecho, también existió un acuerdo económico privado entre el policía y el P. M., cuyo monto no trascendió, para compensar los daños sufridos por la víctima.

Este no es el único caso de estas características ocurrido en Córdoba, puesto que tan solo un mes antes un hombre actuó de una manera similar, cuando quiso evitar un control, embistió a un policía, lo arrastró sobre el capot por seis cuadras. En esta oportunidad, el responsable era un conductor de aplicación. Con él, viajaba una nena de 4 años.

Todo sucedió a comienzos de abril, en la intersección del bulevar San Juan y Avenida Vélez Sarsfield, donde funcionaba un puesto de control policial. Por esa zona transitaba un Volkswagen Gol Trend que transportaba pasajeros a través de la aplicación de viajes.

“Mientras el uniformado se encontraba de servicio adicional junto a inspectores municipales, fueron al control del vehículo, ya que al parecer se encontraba con pasajeros. En esa circunstancia, el oficial intentó detener la marcha, siendo embestido por el conductor, que posteriormente huyó del lugar”, informaron fuentes policiales a Infobae.

El policía fue arrastrado sobre el capó del auto a lo largo de seis cuadras, hasta el cruce de las calles Artigas y San Juan de Bº Güemes. Posteriormente, se realizó un operativo en el Country Las Delicias, donde se encontró al sospechoso y se procedió a su detención: quedó a disposición de la Justicia. Y, por supuesto, le secuestraron el automóvil.

Desde Policía de Córdoba informaron a este medio que el conductor huyó de la escena “por miedo al secuestro del vehículo” y no descartan ninguna hipótesis. En tanto, el efectivo policial fue trasladado al Policlínico Policial, donde quedó internado en observación, con heridas leves y fuera de peligro.