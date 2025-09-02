Crimen y Justicia

Robo millonario en Santa Fe: ingresaron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron 38 mil dólares en efectivo

En el mismo fin de semana se reportaron hechos de similares características: aprovechaban que las casas estaban vacías y ingresaban a la fuerza

Un hombre de 64 años se convirtió en el principal afectado de una serie de robos ocurridos el pasado fin de semana en San Lorenzo y la zona de Alvear, en la provincia de Santa Fe.

Según reveló el propio damnificado, los delincuentes forzaron una reja y se apoderaron de un revólver calibre 22 corto y 38 mil dólares en efectivo de una vivienda situada en la calle 9 de Julio al 1500. El hecho sucedió mientras el propietario cenaba fuera de su domicilio.

Al regresar, según expresó el denunciante, la vivienda se encontraba en total desorden. También notó la sustracción de alhajas de oro y plata y un teléfono celular, lo que agravó aún más la situación. La secuencia se suma a una serie de episodios similares registrados en la región durante las mismas jornadas.

Según informó el portal Rosario3, los ataques no se limitaron a una sola propiedad ni a un solo perfil de víctima. La reiteración de robos alarma a los habitantes y despierta preocupación en las autoridades y fuerzas de seguridad.

Tres robos ocurrieron durante el último fin de semana en la provincia de Santa Fe (Rosario3)

Otro hecho se reportó en una sede de una fábrica de alimentos para mascotas, ubicada sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Alvear. Allí, se investiga cómo, en la madrugada, ingresaron tras forzar una puerta, apropiándose de computadoras y distintos dispositivos electrónicos.

Las autoridades trabajan para identificar a los responsables, analizando cámaras de seguridad y recopilando testimonios de vecinos y trabajadores.

A su vez, un tercer episodio ocurrió en el domicilio de un ex jefe policial, residente en inmediaciones de Pasaje Vilazar al 3100. El ataque también fue reportado a las autoridades y, de acuerdo con la información, se llevaron una computadora portátil y una pistola calibre .40.

La investigación sumó este nuevo caso a la saga de robos bajo el mismo modus operandi: entraderas.

Los tres hechos ocurrieron sin que los dueños estuvieran presentes (Gentileza: Rosario Plus)

Robo millonario a un empresario de Pujato

A mediados del mes pasado y también en la provincia de Santa Fe, la familia de un reconocido empresario de la localidad de Pujato, vinculado a una empresa de transporte de cargas viales sufrió, una violenta entradera y creen que fueron entregados porque los atacantes conocían cada detalle de sus rutinas. En total, se llevaron de la casa aproximadamente 6 millones de pesos y dos vehículos de la marca Toyota, con los que huyeron de la escena rumbo a Rosario.

El episodio ocurrió cuando cinco hombres encapuchados, de entre 25 y 30 años, irrumpieron en la vivienda ubicada frente a los silos de la Cooperativa de Agricultores Federados Argentinos (AFA), en el kilómetro 754 de la Ruta Nacional 33, a 44 kilómetros de Rosario.

Los asaltantes, cuatro de ellos armados con pistolas y el quinto con una barreta, accedieron a la propiedad tras superar un tapial lindero. La rapidez de la acción impidió que la familia activara las alarmas o asegurara las puertas.

Los delincuentes la maniataron, al igual que al hijo adolescente de su esposo, mientras que al empresario lo obligaron a recorrer la casa en busca de dinero en efectivo. La insistencia de los asaltantes en que abrieran una caja fuerte —que no existía— y su conocimiento de la disposición de la vivienda refuerzan la hipótesis de que contaban con información interna.

Durante aproximadamente una hora, los intrusos exigieron insistentemente la entrega de plata, dólares, oro y joyas.

La situación se tornó aún más tensa cuando los delincuentes amenazaron con aumentar la violencia si no encontraban más dinero.

La mujer reconoció que la presencia de una suma de dinero en las oficinas de la empresa, ubicadas a 30 metros de la casa, probablemente evitó consecuencias más graves.

Tras el hecho, la denuncia fue radicada ante las autoridades y agentes de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron al lugar para recabar pruebas.

