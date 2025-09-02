Persecución a los tiros en la Autopista Cámpora: robó una camioneta, chocó contra un camión y fue detenido

La camioneta tenía pedido de captura.

Una dramática persecución policial tuvo lugar en la intersección de las autopistas Cámpora y Dellepiane, donde un hombre que habría robado una camioneta intentó escapar, recibió disparos de la Policía, chocó contra un camión y fue detenido.

El episodio comenzó anoche, cerca de las 23.30, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes intentaron identificar una Toyota Hilux en la avenida 27 de Febrero. Según fuentes policiales, el conductor desoyó la voz de alto e inició una fuga por la autopista.

Tras un operativo cerrojo, la camioneta quedó bloqueada sobre la AU Cámpora y el sospechoso intentó atropellar a los agentes. En ese momento, los efectivos comenzaron a disparar con escopeta y arma reglamentaria, dirigiéndose al radiador del vehículo.

Finalmente, la Hilux impactó contra un camión Mercedes Benz y el conductor fue reducido en el lugar. El SAME lo trasladó al Hospital Grierson con diagnóstico de traumatismo de tórax por la colisión, aunque se confirmó que no presentaba heridas de bala.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la camioneta tenía una patente apócrifa y que, según el número de chasis, correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús, ocurrido ese mismo lunes por la tarde.

En tanto, el sospechoso es un hombre paraguayo de 21 años, con antecedentes por robo arrebato.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29, encabezada por Lucio Herrera. Las autoridades le dieron intervención a la Policía Federal Argentina.

Noticia en desarrollo...