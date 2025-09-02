Intentaron ingresar un teléfono celular a una cárcel de Córdoba dentro de un tupper con fideos

Secuestraron el celular de una visita de una cárcel de Córdoba oculto en un tupper de fideos (El Doce.tv)

Una requisa de rutina en el Establecimiento Penitenciario N.º 7 de San Francisco derivó en un hallazgo insólito. Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba informaron que, durante un control a los visitantes de personas privadas de libertad, se incautó un tupper con fideos que ocultaba en su interior un teléfono celular, un cargador y un cable USB.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el aparato estaba escondido entre la pasta, envuelto en cinta aisladora negra y atado a un cartón, lo que dificultaba su detección a simple vista.

Según informó el portal El Doce.tv, la incautación se produjo durante una de las jornadas de visitas periódicas, en un contexto donde los intentos de ingresar elementos prohibidos se mantienen como una de las principales preocupaciones de las autoridades penitenciarias.

Según precisaron desde la administración del penal, el hallazgo motivó la intervención de la Fiscalía de turno, que ya investiga a los responsable.

Este tipo de procedimientos tienen como objetivo principal impedir el ingreso de tecnología, drogas y otros elementos ilegales entre la población carcelaria. La institución subrayó que los controles a visitantes fueron fortalecidos luego de detectarse nuevas maniobras para vulnerar la seguridad interna.

De hecho, hace tan solo una semana, en controles similares, las autoridades descubrieron a una mujer que intentó ingresar al penal con cocaína oculta en sus zapatillas. El hecho se produjo en el Establecimiento Penitenciario N.º 5 de San Francisco.

Las autoridades se percataron sobre la presencia de objetos extraños en sus zapatillas debido a que fue sometida a una requisa con el bodyscanner.

Al retirar las zapatillas y examinarlas, los ofciailes encontraron 10 envoltorios de nylon, cada uno de ellos relleno con una sustancia de color blanco, compatible con clorhidrato de cocaína, motivo por el que se dio intervención inmediata a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que ahora tomó intervención en la investigación.

De esta manera, el personal especializado realizó tareas de verificación in situ, seguido del secuestro formal de la droga encontrada.

La requisa se llevó a cabo en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco

Desbarataron una banda que introducía drogas en el penal de San Francisco

La semana pasada, ese mismo establecimiento penitenciario de la provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante un procedimiento que permitió desmantelar una banda que introducía cocaína en dicho penal para su venta dentro de la cárcel.

Durante las actuaciones ordenadas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, efectivos de la FPA concretaron cinco allanamientos en el departamento San Justo. Las intervenciones se desplegaron en tres domicilios de las ciudades de San Francisco y Morteros, además de registros en dos celdas del Establecimiento Penitenciario N° 7.

En la vía pública, una pareja fue detenida en calle Mendoza al 100, en el barrio Sarmiento de San Francisco, mientras que una mujer de 31 años fue aprehendida en calle Almirante Brown s/n, en Morteros.

Estas detenciones se realizaron en simultáneo con allanamientos en las viviendas de la calle Catamarca al 2000 (San Francisco) y Güemes al 500 (Morteros). La coordinación permitió reducir los tiempos de reacción y evitar alertas entre los miembros de la organización.

La hipótesis investigada es que los detenidos actuaban como nexos entre proveedores externos y reclusos, facilitando la circulación de los estupefacientes en el interior del penal.

Uno de los aspectos destacados del operativo fue el secuestro de 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $403.000 en efectivo, una balanza digital, tres motocicletas y otros elementos vinculados a la causa.

Los tres adultos detenidos permanecen a disposición de la justicia bajo cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.